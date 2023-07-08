https://crimea.ria.ru/20230708/kreml-vydacha-turtsiey-boevikov-azova-ukraine--narushenie-dogovora-1129904999.html

Кремль: выдача Турцией боевиков "Азова"* Украине – нарушение договора

Кремль: выдача Турцией боевиков "Азова"* Украине – нарушение договора - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Кремль: выдача Турцией боевиков "Азова"* Украине – нарушение договора

Выдача Украине главарей боевиков "Азова"* – нарушение существующих договоренностей между Москвой и Анкарой. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T20:26

2023-07-08T20:26

2023-07-08T20:36

дмитрий песков

украина

владимир зеленский (президент украины)

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Выдача Украине главарей боевиков "Азова"* – нарушение существующих договоренностей между Москвой и Анкарой. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о том, что главари полка "Азов"* вернулись из Турции на Украину. Накануне в Стамбуле он провел переговоры тет-а-тет с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе возвращенных: боевики Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега, сообщил Зеленский. По словам Пескова, "возвращение из Турции на Украину главарей "азовцев"* не что иное, как прямое нарушение условий имевшихся с Россией договоренностей. Согласно договору, указанные лица должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта, напомнил он. И подчеркнул, что Россию никто не ставил в известность о том, что такая передача боевиков состоится. По словам Пескова, на фоне провалов ВСУ в контрнаступлении на этот шаг Анкару как члена НАТО вынудили пойти в преддверии саммита, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, и Россия это хорошо понимает. "Тем не менее такое нарушение действующих договоренностей никого не красит", - заключил Песков.7 марта 2022 года российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля освободили почти весь город. На заводе "Азовсталь" были блокированы более 2 000 украинских военных и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они стали сдаваться в плен. 20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города. В сентябре 2022 года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что после обмена пленными с Украиной удалось освободить 56 человек, из которых 55 – военнослужащие. Украине были переданы 215 человек, в том числе главари террористического полка "Азов"*. О состоявшемся обмене заявлял и Реджеп Тайип Эрдоган. В январе 2023 года турецкое издание Hurriyet сообщало, что "азовцы"* находятся в Турции согласно с требованием России.* Запрещенная в России террористическая организация.Читайте также на РИА Новости Крым: В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"*В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, украина, владимир зеленский (президент украины), реджеп тайип эрдоган, турция, россия, кремль, сво, новости