https://crimea.ria.ru/20230531/v-dnr-za-ubiystvo-chetverykh-chelovek-osuzhden-boevik-azova-1129103496.html
В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"*
В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"* - РИА Новости Крым, 31.05.2023
В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"*
В Донецкой Народной Республике вынесли приговор боевику нацбатальона "Азов"*. За убийство четверых человек он приговорен к пожизненному заключению в колонии... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T14:31
2023-05-31T14:31
2023-05-31T14:39
ск рф (следственный комитет российской федерации)
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
донецкая народная республика (днр)
приговор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике вынесли приговор боевику нацбатальона "Азов"*. За убийство четверых человек он приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Так, установлено, что в начале весны прошлого года "азовец"*, охраняя территорию, прилегающую к заводу "Азовсталь", который тогда контролировался украинскими боевиками, открыл огонь по мирным гражданам, которых увидел на перекрестке улиц Шевченко и Греческая в городе Мариуполе. Люди ехали в микроавтобусе, все четверо погибли."Приговором суда Кондрашову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заключили в СК.Ранее сообщалось о том, что в ДНР за расстрел мирных жителей Мариуполя перед судом предстанут трое украинских боевиков - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины и двое бойцов нацбатальона "Азов"*.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Установлены личности еще двоих причастных к терактам в БердянскеЧто стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный экспертПридуманное право: политолог о словах Подоляка "уничтожить все в Крыму"
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), донецкая народная республика (днр), приговор, новости
В ДНР за убийство четверых человек осужден боевик "Азова"*
Следком РФ: в ДНР за убийство четверых человек боевика "Азова"* пожизненно лишили свободы
14:31 31.05.2023 (обновлено: 14:39 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике вынесли приговор боевику нацбатальона "Азов"*. За убийство четверых человек он приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
"Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным Судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк "Азов"*) Максиму Кондрашову. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, и убийстве", - сказано в сообщении СК.
Так, установлено, что в начале весны прошлого года "азовец"*, охраняя территорию, прилегающую к заводу "Азовсталь", который тогда контролировался украинскими боевиками, открыл огонь по мирным гражданам, которых увидел на перекрестке улиц Шевченко и Греческая в городе Мариуполе. Люди ехали в микроавтобусе, все четверо погибли.
"Приговором суда Кондрашову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - заключили в СК.
Ранее сообщалось
о том, что в ДНР за расстрел мирных жителей Мариуполя перед судом предстанут трое украинских боевиков - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины и двое бойцов нацбатальона "Азов"*.
* Запрещенная в России террористическая организация
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