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Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт
Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт
Заявление командира "Азова"* о намерении захватывать небольшие города России для давления на Москву по примеру чеченских формирований в годы конфликта в 1990-е... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T18:52
2023-04-26T20:12
эксклюзивы риа новости крым
россия
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сво
безопасность
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диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявление командира "Азова"* о намерении захватывать небольшие города России для давления на Москву по примеру чеченских формирований в годы конфликта в 1990-е годы – бахвальство и глупость, не имеющие ничего общего с реальностью. При этом есть кое-что очевидное, о чем киевский режим предпочитает молчать. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт Александр Хроленко.Командир батальона "Азов"* Богдан Кротевич заявил The Washington Post о намерении использовать тактику захвата небольших городов России для давления на Москву в ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, действовать будут по аналогии с чеченскими силами в период так называемой Первой русско-чеченской войны, когда такая стратегия была принята как рычаг воздействия на российские власти для возврата территорий.По мнению Александра Хроленко, такое заявление глупо как своей сутью, так и сравнениями.Конечно, украинские ДРГ не прекращают предпринимать попытки попасть на российские территории. Но ничего подобного, о чем заявил "азовец"*, не происходило и не произойдет, уверен эксперт: "Как они заскакивали, так по рогам и получали".Сам факт того, что границу перейти иногда удается, эксперт объясняет так."До революции никакой Украины не было, и Черниговщина была русская, и Сумская область. Потом искусственно провели границу, и надо понимать, что от украинского до русского села до сих пор рукой подать. И у нас сотни километров границы. Пограничники что, будут стоять стройными рядами и натягивать колючую проволоку? Делить российскую землю контрольно-следовыми полосами и бетонными надолбами – это же не дело. Нужно уничтожать источник угроз, а не делить землю русскую. Чем сейчас Россия и занимается", – сказал Хроленко. "Но не надо думать, что там голое поле, и кто захотел – пошел", - добавил эксперт. Он подчеркнул, что на фоне украинских диверсий в приграничных российских регионах объявлен желтый уровень террористической опасности. Это означает, что на сегодняшний день усилены службы всех силовых структур, проинструктированы жители, на границе выставлены минные заграждения. Что касается случая, произошедшего в марте в приграничном районе Брянской области, когда на территорию Климовского района проникла группа диверсантов, то это точечная пиар-акция, не способная иметь продолжения, а потому не достойна рассмотрения как пример способности "захвата" чего-либо, сказал он. "Там несколько тысяч сотрудников спецслужб обеспечивали вход двух – трех десятков переодетых клоунов через минные поля. Это была пиар-акция. Постреляли, сфотографировались и убежали. Поэтому обсуждать всерьез бахвальства лидера бандформирования, террористической организации "Азов"*, я считаю неуместно", – отметил эксперт.Он рекомендовал "смотреть на развитие событий в реальном мире", чтобы делать выводы о любых заявлениях Киева. По мнению Хроленко, россиянам следует по-прежнему проявлять бдительность. Но больше внимания уделять не словам представителей киевского режима, а своим согражданам."Надо делать так, чтобы ни у кого не было желания с киевским режимом взаимодействовать. Тогда больше порядка станет", – заключил он.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА новости Крым:Придуманное право: политолог о словах Подоляка "уничтожить все в Крыму"В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемниковЧто означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог
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Анна Петрова
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россия, украина, сво, безопасность, задержание диверсантов и шпионов в крыму, диверсанты, атака диверсантов на брянскую область, происшествия, мнения, общество, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу
Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт

Хроленко: заявление командира "Азова"* о взятии городов России – бахвальство и глупость

18:52 26.04.2023 (обновлено: 20:12 26.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБТР-80 российских военнослужащих на военной позиции
БТР-80 российских военнослужащих на военной позиции - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявление командира "Азова"* о намерении захватывать небольшие города России для давления на Москву по примеру чеченских формирований в годы конфликта в 1990-е годы – бахвальство и глупость, не имеющие ничего общего с реальностью. При этом есть кое-что очевидное, о чем киевский режим предпочитает молчать. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт Александр Хроленко.
Командир батальона "Азов"* Богдан Кротевич заявил The Washington Post о намерении использовать тактику захвата небольших городов России для давления на Москву в ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, действовать будут по аналогии с чеченскими силами в период так называемой Первой русско-чеченской войны, когда такая стратегия была принята как рычаг воздействия на российские власти для возврата территорий.
По мнению Александра Хроленко, такое заявление глупо как своей сутью, так и сравнениями.
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"На момент Первой чеченской кампании Россия испытывала огромные проблемы – экономические, социальные. Середина 1990-х, распад Советского Союза, вывод войск из групп с территорий стран Варшавского договора, что достаточно серьезно ударило по возможностям армии и флота, многие военнослужащие увольнялись в запас, некоторые были деморализованы поворотом судьбы и истории. Сравнивать те темные времена с нынешними, освободительным движением российских вооруженных сил на запад, к историческим границам России, бессмысленно и глупо", – сказал Хроленко.
Конечно, украинские ДРГ не прекращают предпринимать попытки попасть на российские территории. Но ничего подобного, о чем заявил "азовец"*, не происходило и не произойдет, уверен эксперт: "Как они заскакивали, так по рогам и получали".
Сам факт того, что границу перейти иногда удается, эксперт объясняет так.
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"До революции никакой Украины не было, и Черниговщина была русская, и Сумская область. Потом искусственно провели границу, и надо понимать, что от украинского до русского села до сих пор рукой подать. И у нас сотни километров границы. Пограничники что, будут стоять стройными рядами и натягивать колючую проволоку? Делить российскую землю контрольно-следовыми полосами и бетонными надолбами – это же не дело. Нужно уничтожать источник угроз, а не делить землю русскую. Чем сейчас Россия и занимается", – сказал Хроленко.
"Но не надо думать, что там голое поле, и кто захотел – пошел", - добавил эксперт. Он подчеркнул, что на фоне украинских диверсий в приграничных российских регионах объявлен желтый уровень террористической опасности. Это означает, что на сегодняшний день усилены службы всех силовых структур, проинструктированы жители, на границе выставлены минные заграждения.
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Вчера, 20:15Радио "Спутник в Крыму"
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Что касается случая, произошедшего в марте в приграничном районе Брянской области, когда на территорию Климовского района проникла группа диверсантов, то это точечная пиар-акция, не способная иметь продолжения, а потому не достойна рассмотрения как пример способности "захвата" чего-либо, сказал он.
"Там несколько тысяч сотрудников спецслужб обеспечивали вход двух – трех десятков переодетых клоунов через минные поля. Это была пиар-акция. Постреляли, сфотографировались и убежали. Поэтому обсуждать всерьез бахвальства лидера бандформирования, террористической организации "Азов"*, я считаю неуместно", – отметил эксперт.
Он рекомендовал "смотреть на развитие событий в реальном мире", чтобы делать выводы о любых заявлениях Киева.

"Осенью они готовились к зимнему наступлению – "когда земля подмерзнет", зимой готовились к весне, а весной оказалось, что земля опять не та. Просто бандеровцев не держит русская земля, не подходит она им. Их здесь и не будет. В ближайшее время много раз обещанное контрнаступление превратится в контротступление", – заявил Хроленко, отметив, что в условиях витающей над Украиной и ее армией безысходностью об очевидном Киев предпочитает молчать.

По мнению Хроленко, россиянам следует по-прежнему проявлять бдительность. Но больше внимания уделять не словам представителей киевского режима, а своим согражданам.
"Надо делать так, чтобы ни у кого не было желания с киевским режимом взаимодействовать. Тогда больше порядка станет", – заключил он.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымРоссияУкраинаСВОБезопасностьЗадержание диверсантов и шпионов в КрымуДиверсантыАтака диверсантов на Брянскую областьПроисшествияМненияОбществоВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУ
 
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