https://crimea.ria.ru/20230426/chto-stoit-za-obeschaniyami-azova-zakhvatyvat-goroda-rf--voennyy-ekspert-1128382079.html

Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт

Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Что стоит за обещаниями "Азова"* захватывать города РФ – военный эксперт

Заявление командира "Азова"* о намерении захватывать небольшие города России для давления на Москву по примеру чеченских формирований в годы конфликта в 1990-е... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T18:52

2023-04-26T18:52

2023-04-26T20:12

эксклюзивы риа новости крым

россия

украина

сво

безопасность

задержание диверсантов и шпионов в крыму

диверсанты

атака диверсантов на брянскую область

происшествия

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125337906_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_fd0a6b31731d50bab903cf4592aab10a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявление командира "Азова"* о намерении захватывать небольшие города России для давления на Москву по примеру чеченских формирований в годы конфликта в 1990-е годы – бахвальство и глупость, не имеющие ничего общего с реальностью. При этом есть кое-что очевидное, о чем киевский режим предпочитает молчать. Об этом РИА Новости Крым заявил военный эксперт Александр Хроленко.Командир батальона "Азов"* Богдан Кротевич заявил The Washington Post о намерении использовать тактику захвата небольших городов России для давления на Москву в ходе контрнаступления ВСУ. По его словам, действовать будут по аналогии с чеченскими силами в период так называемой Первой русско-чеченской войны, когда такая стратегия была принята как рычаг воздействия на российские власти для возврата территорий.По мнению Александра Хроленко, такое заявление глупо как своей сутью, так и сравнениями.Конечно, украинские ДРГ не прекращают предпринимать попытки попасть на российские территории. Но ничего подобного, о чем заявил "азовец"*, не происходило и не произойдет, уверен эксперт: "Как они заскакивали, так по рогам и получали".Сам факт того, что границу перейти иногда удается, эксперт объясняет так."До революции никакой Украины не было, и Черниговщина была русская, и Сумская область. Потом искусственно провели границу, и надо понимать, что от украинского до русского села до сих пор рукой подать. И у нас сотни километров границы. Пограничники что, будут стоять стройными рядами и натягивать колючую проволоку? Делить российскую землю контрольно-следовыми полосами и бетонными надолбами – это же не дело. Нужно уничтожать источник угроз, а не делить землю русскую. Чем сейчас Россия и занимается", – сказал Хроленко. "Но не надо думать, что там голое поле, и кто захотел – пошел", - добавил эксперт. Он подчеркнул, что на фоне украинских диверсий в приграничных российских регионах объявлен желтый уровень террористической опасности. Это означает, что на сегодняшний день усилены службы всех силовых структур, проинструктированы жители, на границе выставлены минные заграждения. Что касается случая, произошедшего в марте в приграничном районе Брянской области, когда на территорию Климовского района проникла группа диверсантов, то это точечная пиар-акция, не способная иметь продолжения, а потому не достойна рассмотрения как пример способности "захвата" чего-либо, сказал он. "Там несколько тысяч сотрудников спецслужб обеспечивали вход двух – трех десятков переодетых клоунов через минные поля. Это была пиар-акция. Постреляли, сфотографировались и убежали. Поэтому обсуждать всерьез бахвальства лидера бандформирования, террористической организации "Азов"*, я считаю неуместно", – отметил эксперт.Он рекомендовал "смотреть на развитие событий в реальном мире", чтобы делать выводы о любых заявлениях Киева. По мнению Хроленко, россиянам следует по-прежнему проявлять бдительность. Но больше внимания уделять не словам представителей киевского режима, а своим согражданам."Надо делать так, чтобы ни у кого не было желания с киевским режимом взаимодействовать. Тогда больше порядка станет", – заключил он.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА новости Крым:Придуманное право: политолог о словах Подоляка "уничтожить все в Крыму"В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемниковЧто означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог

https://crimea.ria.ru/20230426/v-krymu-otvetili-na-slova-o-prave-ukrainy-unichtozhat-vse-na-poluostrove-1128376639.html

https://crimea.ria.ru/20230426/kogda-veter-vysushit-pochvu-prigozhin-o-nachale-kontrnastupleniya-vsu-1128380286.html

https://crimea.ria.ru/20230425/chto-oznachayut-bespilotniki-kieva-v-krymu-i-chem-zakonchitsya-svo--politolog-1128357696.html

https://crimea.ria.ru/20230426/fsb-predotvratila-terakt-v-voenno-morskom-gospitale-v-krymu--1128373380.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

россия, украина, сво, безопасность, задержание диверсантов и шпионов в крыму, диверсанты, атака диверсантов на брянскую область, происшествия, мнения, общество, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу