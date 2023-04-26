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В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемников
В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 26.04.2023
В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемников
За минувшие сутки российские военные уничтожили более 400 украинских боевиков, в том числе шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T15:35
2023-04-26T15:35
2023-04-26T15:37
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные уничтожили более 400 украинских боевиков, в том числе шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и населенных пунктах Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Под Артемовском, Богдановкой и Красным Донецкой Народной Республики ударами авиации и артиллерии поражены подразделения 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две БМП, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходка "Акация" и гаубица L118. Также в районе Выемки в Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов ВСУ."В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", – говорится в сообщении.Кроме того, авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Кисловка и Каменка Харьковской области. Потери противника на данном направлении превысили 40 военнослужащих, уничтожена боевая бронемашина и два автомобиля.Еще две ДРГ разбиты в районе Торского Донецкой Народной Республики и Червонопоповки Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки превысили 60 человек личного состава. Уничтожены боевая бронемашина, пикап, автомобиль, гаубица Д-20 и самоходка "Акация".Ранее в пресс-службе группировки "Юг" сообщили о срыве ротации и уничтожении подразделений противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии15 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – МинобороныСальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины
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В Артемовске пресечена попытка контратаки ВСУ и наемников
Минобороны: армия России пресекла попытку контратаки ВСУ и наемников в Артемовске
15:35 26.04.2023 (обновлено: 15:37 26.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные уничтожили более 400 украинских боевиков, в том числе шесть украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области и населенных пунктах Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В западной части Артемовска российские штурмовые отряды при поддержке ВДВ и подразделений "Южной" группировки войск продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наемников. Пресечена попытка украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах", – продолжили в ведомстве.
Под Артемовском, Богдановкой и Красным Донецкой Народной Республики ударами авиации и артиллерии поражены подразделения 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наемников, две БМП, четыре боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", самоходка "Акация" и гаубица L118. Также в районе Выемки в Донецкой Народной Республике уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
"В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", – говорится в сообщении.
Кроме того, авиация и артиллерия "Западной" группировки войск поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Кисловка и Каменка Харьковской области. Потери противника на данном направлении превысили 40 военнослужащих, уничтожена боевая бронемашина и два автомобиля.
Еще две ДРГ разбиты в районе Торского Донецкой Народной Республики и Червонопоповки Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки превысили 60 человек личного состава. Уничтожены боевая бронемашина, пикап, автомобиль, гаубица Д-20 и самоходка "Акация".
Ранее в пресс-службе группировки "Юг" сообщили
о срыве ротации и уничтожении подразделений противника в районе Марьинки Донецкой Народной Республики.
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