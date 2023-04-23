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Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 23.04.2023
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Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины
Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что украинские войска якобы... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T13:49
2023-04-23T13:52
владимир сальдо
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
сво
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что украинские войска якобы захватили плацдарм на левобережной части Херсонской области в районе Алешек.По словам врио губернатора, могут иметь место случаи высадки диверсионно-разведывательных групп противника, но они лишь "успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты нашей артиллерией и уничтожены или сброшены в воду нашими бойцами".Ложь о "плацдармах", по мнению Сальдо, распространяет противник в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения.Ранее Сальдо заявил, что украинские силы готовятся форсировать Днепр, поэтому в этой связи возможны провокации. Несмотря на это, он выразил уверенность, что все эти попытки не увенчаются успехом ввиду нехватки сил ВСУ для проведения такой операции.Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге &gt;&gt;О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. В Кремле, Минобороны и российском МИДе неоднократно подчеркивали, что любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
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владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, мнения, новости
Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины

Сальдо: информация о захвате ВСУ "плацдармов" на левобережье Херсонской области – ложь

13:49 23.04.2023 (обновлено: 13:52 23.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио главы Херсонской области Владимир Сальдо
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что украинские войска якобы захватили плацдарм на левобережной части Херсонской области в районе Алешек.
"Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе, нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора, могут иметь место случаи высадки диверсионно-разведывательных групп противника, но они лишь "успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты нашей артиллерией и уничтожены или сброшены в воду нашими бойцами".
Ложь о "плацдармах", по мнению Сальдо, распространяет противник в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения.
"К сожалению, из-за стремления к сенсациям или недостаточного опыта на эту приманку ловятся некоторые наши информационные платформы. Призываю всех работников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам, перепроверять информацию перед тем, как публиковать подобного рода "сенсации", - добавил руководитель области.
Ранее Сальдо заявил, что украинские силы готовятся форсировать Днепр, поэтому в этой связи возможны провокации. Несмотря на это, он выразил уверенность, что все эти попытки не увенчаются успехом ввиду нехватки сил ВСУ для проведения такой операции.
Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге >>
О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. В Кремле, Минобороны и российском МИДе неоднократно подчеркивали, что любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.
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