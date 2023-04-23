https://crimea.ria.ru/20230423/saldo-prokommentiroval-slukhi-o-platsdarmakh-vsu-na-levoberezhe-khersonschiny-1128318512.html
Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины
Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что украинские войска якобы... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T13:49
2023-04-23T13:49
2023-04-23T13:52
владимир сальдо
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
сво
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/01/1125626447_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c19e59d3af0f9863760c992431c742dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что украинские войска якобы захватили плацдарм на левобережной части Херсонской области в районе Алешек.По словам врио губернатора, могут иметь место случаи высадки диверсионно-разведывательных групп противника, но они лишь "успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты нашей артиллерией и уничтожены или сброшены в воду нашими бойцами".Ложь о "плацдармах", по мнению Сальдо, распространяет противник в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения.Ранее Сальдо заявил, что украинские силы готовятся форсировать Днепр, поэтому в этой связи возможны провокации. Несмотря на это, он выразил уверенность, что все эти попытки не увенчаются успехом ввиду нехватки сил ВСУ для проведения такой операции.Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге >>О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. В Кремле, Минобороны и российском МИДе неоднократно подчеркивали, что любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/01/1125626447_141:0:1278:853_1920x0_80_0_0_5398f0b9aec7f2d3b442a4955232e953.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, мнения, новости
Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины
Сальдо: информация о захвате ВСУ "плацдармов" на левобережье Херсонской области – ложь
13:49 23.04.2023 (обновлено: 13:52 23.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что украинские войска якобы захватили плацдарм на левобережной части Херсонской области в районе Алешек.
"Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе, нет и не было. Наши военные полностью контролируют территорию", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора, могут иметь место случаи высадки диверсионно-разведывательных групп противника, но они лишь "успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты нашей артиллерией и уничтожены или сброшены в воду нашими бойцами".
Ложь о "плацдармах", по мнению Сальдо, распространяет противник в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения.
"К сожалению, из-за стремления к сенсациям или недостаточного опыта на эту приманку ловятся некоторые наши информационные платформы. Призываю всех работников СМИ и блогеров доверять только официальным источникам, перепроверять информацию перед тем, как публиковать подобного рода "сенсации", - добавил руководитель области.
Ранее Сальдо заявил, что украинские силы готовятся форсировать Днепр, поэтому в этой связи возможны провокации. Несмотря на это, он выразил уверенность, что все эти попытки не увенчаются успехом ввиду нехватки сил ВСУ для проведения такой операции.
О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. В Кремле, Минобороны и российском МИДе неоднократно подчеркивали, что любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым: