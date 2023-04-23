https://crimea.ria.ru/20230423/saldo-prokommentiroval-slukhi-o-platsdarmakh-vsu-na-levoberezhe-khersonschiny-1128318512.html

Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины

Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Сальдо прокомментировал слухи о плацдармах ВСУ на левобережье Херсонщины

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что украинские войска якобы... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T13:49

2023-04-23T13:49

2023-04-23T13:52

владимир сальдо

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг появившуюся в некоторых СМИ и Telegram-каналах информацию о том, что украинские войска якобы захватили плацдарм на левобережной части Херсонской области в районе Алешек.По словам врио губернатора, могут иметь место случаи высадки диверсионно-разведывательных групп противника, но они лишь "успевают сделать селфи на левом берегу перед тем, как будут накрыты нашей артиллерией и уничтожены или сброшены в воду нашими бойцами".Ложь о "плацдармах", по мнению Сальдо, распространяет противник в рамках информационной войны с целью дезинформации и деморализации населения.Ранее Сальдо заявил, что украинские силы готовятся форсировать Днепр, поэтому в этой связи возможны провокации. Несмотря на это, он выразил уверенность, что все эти попытки не увенчаются успехом ввиду нехватки сил ВСУ для проведения такой операции.Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге >>О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. В Кремле, Минобороны и российском МИДе неоднократно подчеркивали, что любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, мнения, новости