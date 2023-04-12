https://crimea.ria.ru/20230412/es-potratil-vse-zapasy-na-mir-vo-vsem-mire-na-voennuyu-pomosch-kievu-1128136215.html

ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву

ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву - РИА Новости Крым, 12.04.2023

ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву

Общая сумма военной помощи стран НАТО киевскому режиму превышает 65 млн евро, при этом страны Евросоюза за год практически исчерпали весь запас Европейского... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T14:26

2023-04-12T14:26

2023-04-12T14:30

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

нато

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Общая сумма военной помощи стран НАТО киевскому режиму превышает 65 млн евро, при этом страны Евросоюза за год практически исчерпали весь запас Европейского фонда мира до 2027 года. Такие цифры в ходе брифинга в среду озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Общий объем помощи НАТО Украине"Военные поставки на двусторонней основе осуществляют 28 из 31 страны НАТО, их общий объем превысил 65 млрд евро. Хотя руководство альянса не перестает повторять, что организация якобы не предоставляет прямой военной помощи киевскому режиму и не является стороной конфликта, структура блока координирует логистику, оказывает содействие в распределении украинских запросов на вооружение, военную технику, ведет сбор разведданных, просто является прямым наводчиком", - констатировала Захарова.По ее словам, одновременно альянс осуществляет нелетальные поставки по линии всеобъемлющего пакета помощи Украине. Прямо сейчас реализуются или находятся в разработке проекты на сумму более 5 млн евро по передаче Киеву систем спутниковой связи, средств борьбы с беспилотниками, инженерное и понтонное оборудования, топливо и так далее.Расходы Евросоюза на украинский кейсВсего, по ее данным, страны Евросоюза помогли Киеву на 13 млрд евро, и продолжают наращивать подготовку украинских военных, взяв на себя повышенные обязательства обучить к концу текущего года 30 тысяч боевиков ВСУ и неонацистских батальонов."Проставленное Западом оружие, украинская армия и зарубежные наемники уничтожают мирное население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе женщин и детей", - констатировала Захарова.Ранее Захарова называла суммарный размер военной помощи Украине только со стороны США - с учетом нового пакета он превысил 35 миллиардов долларов. По ее словам, страны Запада продолжают накачивать Украину оружием и делают все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным.В свою очередь секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. При этом украинскую заявку на вступление в альянс НАТО "просто игнорирует". Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность>>При этом по мнению крымского политолога Андрея Никифорова, у Киева гораздо больше "шансов на вступление в преисподнюю", чем в Альянс. Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергС начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОВ конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев

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https://crimea.ria.ru/20230406/olland-priznal-evrosoyuz-uchastnikom-konflikta-na-ukraine-1128019039.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, нато, поставки западного оружия украине, сво, в мире, новости, европейский союз