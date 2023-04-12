Рейтинг@Mail.ru
ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230412/es-potratil-vse-zapasy-na-mir-vo-vsem-mire-na-voennuyu-pomosch-kievu-1128136215.html
ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву
ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву - РИА Новости Крым, 12.04.2023
ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву
Общая сумма военной помощи стран НАТО киевскому режиму превышает 65 млн евро, при этом страны Евросоюза за год практически исчерпали весь запас Европейского... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T14:26
2023-04-12T14:30
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
нато
поставки западного оружия украине
сво
в мире
новости
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124023816_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_efddb2177b55a75db9a02766d03479e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Общая сумма военной помощи стран НАТО киевскому режиму превышает 65 млн евро, при этом страны Евросоюза за год практически исчерпали весь запас Европейского фонда мира до 2027 года. Такие цифры в ходе брифинга в среду озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Общий объем помощи НАТО Украине"Военные поставки на двусторонней основе осуществляют 28 из 31 страны НАТО, их общий объем превысил 65 млрд евро. Хотя руководство альянса не перестает повторять, что организация якобы не предоставляет прямой военной помощи киевскому режиму и не является стороной конфликта, структура блока координирует логистику, оказывает содействие в распределении украинских запросов на вооружение, военную технику, ведет сбор разведданных, просто является прямым наводчиком", - констатировала Захарова.По ее словам, одновременно альянс осуществляет нелетальные поставки по линии всеобъемлющего пакета помощи Украине. Прямо сейчас реализуются или находятся в разработке проекты на сумму более 5 млн евро по передаче Киеву систем спутниковой связи, средств борьбы с беспилотниками, инженерное и понтонное оборудования, топливо и так далее.Расходы Евросоюза на украинский кейсВсего, по ее данным, страны Евросоюза помогли Киеву на 13 млрд евро, и продолжают наращивать подготовку украинских военных, взяв на себя повышенные обязательства обучить к концу текущего года 30 тысяч боевиков ВСУ и неонацистских батальонов."Проставленное Западом оружие, украинская армия и зарубежные наемники уничтожают мирное население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе женщин и детей", - констатировала Захарова.Ранее Захарова называла суммарный размер военной помощи Украине только со стороны США - с учетом нового пакета он превысил 35 миллиардов долларов. По ее словам, страны Запада продолжают накачивать Украину оружием и делают все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным.В свою очередь секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. При этом украинскую заявку на вступление в альянс НАТО "просто игнорирует". Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность&gt;&gt;При этом по мнению крымского политолога Андрея Никифорова, у Киева гораздо больше "шансов на вступление в преисподнюю", чем в Альянс. Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергС начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОВ конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев
https://crimea.ria.ru/20230404/ssha-peredadut-kievu-mashiny-s-pushkami-dlya-strelby-po-bpla-i-javeline-1127981532.html
https://crimea.ria.ru/20230406/olland-priznal-evrosoyuz-uchastnikom-konflikta-na-ukraine-1128019039.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/01/1124023816_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ffdf09c46cae3915d66979147f55e80e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, нато, поставки западного оружия украине, сво, в мире, новости, европейский союз
ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву

Захарова: страны НАТО и Евросоюз оказали военную помощь Киеву на 65 млрд евро

14:26 12.04.2023 (обновлено: 14:30 12.04.2023)
 
© РИА Новости . Олег Иванов / Перейти в фотобанкСербские военные и бронетехника
Сербские военные и бронетехника - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Олег Иванов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Общая сумма военной помощи стран НАТО киевскому режиму превышает 65 млн евро, при этом страны Евросоюза за год практически исчерпали весь запас Европейского фонда мира до 2027 года. Такие цифры в ходе брифинга в среду озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Общий объем помощи НАТО Украине

"Военные поставки на двусторонней основе осуществляют 28 из 31 страны НАТО, их общий объем превысил 65 млрд евро. Хотя руководство альянса не перестает повторять, что организация якобы не предоставляет прямой военной помощи киевскому режиму и не является стороной конфликта, структура блока координирует логистику, оказывает содействие в распределении украинских запросов на вооружение, военную технику, ведет сбор разведданных, просто является прямым наводчиком", - констатировала Захарова.
По ее словам, одновременно альянс осуществляет нелетальные поставки по линии всеобъемлющего пакета помощи Украине. Прямо сейчас реализуются или находятся в разработке проекты на сумму более 5 млн евро по передаче Киеву систем спутниковой связи, средств борьбы с беспилотниками, инженерное и понтонное оборудования, топливо и так далее.
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin
4 апреля, 19:53
США передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и Javeline

Расходы Евросоюза на украинский кейс

"С 28 февраля 2022 года Евросоюз полностью переориентировал свой европейский фонд мира на поставки вооружения киевской власти. Семью траншами на эти цели выделено более 3,5 млрд евро - это практически полностью исчерпало ресурсы фонда, которые были рассчитаны на содействие безопасности всех регионов мира до 2027 года. 13 марта страны ЕС были вынуждены повторно скинутся в бюджет фонда более чем по 2 млрд евро. Средства предусмотрены для масштабного вооружения Киева артиллеристскими нарядами", - продолжила представитель МИД.
Всего, по ее данным, страны Евросоюза помогли Киеву на 13 млрд евро, и продолжают наращивать подготовку украинских военных, взяв на себя повышенные обязательства обучить к концу текущего года 30 тысяч боевиков ВСУ и неонацистских батальонов.
"Проставленное Западом оружие, украинская армия и зарубежные наемники уничтожают мирное население ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе женщин и детей", - констатировала Захарова.
Экс-президент Франции Франсуа Олланд
6 апреля, 20:41
Олланд признал Евросоюз участником конфликта на Украине
Ранее Захарова называла суммарный размер военной помощи Украине только со стороны США - с учетом нового пакета он превысил 35 миллиардов долларов. По ее словам, страны Запада продолжают накачивать Украину оружием и делают все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным.
В свою очередь секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. При этом украинскую заявку на вступление в альянс НАТО "просто игнорирует".
Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность>>
При этом по мнению крымского политолога Андрея Никифорова, у Киева гораздо больше "шансов на вступление в преисподнюю", чем в Альянс.
Читайте также на РИА Новости Крым:
НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг
С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО
В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаНАТОПоставки западного оружия УкраинеСВОВ миреНовостиЕвропейский Союз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталами
15:04Три украинских ДРГ уничтожены в Харьковской области
14:53В Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров
14:47Ковидная статистика: сколько человек заболели в Крыму и Севастополе
14:26ЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь Киеву
14:18Крым впятеро увеличит площадь посевов под рис
14:12Ливень с грозой и разлив рек: шторм обрушится на юг России
13:52Оборонные предприятия Крыма получили заказы на 195 млрд рублей
13:42ВСУ снова бьют по Белгородской области – ранен мужчина, введен режим ЧС
13:12Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти
12:57В Крыму начали строить студию кинопроизводства
12:32В Ялте 57-летний мужчина пойдет под суд за детское порно
12:21Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в Мелитополе
12:05В Севастополе суд лишил многодетную пару родительских прав
11:44Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммов 1:34
11:41Перевозчик в Крыму получил условный срок за хищение 8 млн рублей
11:34В Севастополе мужчина "заминировал" кафе из-за ссоры с посетителями
11:25Обжаловать повестку в армию можно будет на портале Госуслуг
11:11Автобус сбил пенсионерку на переходе в Ялте – делом занялась прокуратура
10:51Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД России
Лента новостейМолния