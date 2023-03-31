https://crimea.ria.ru/20230331/obsuzhdenie-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-ekspert-otsenil-opasnost-1127907808.html
Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность
Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность
Страны НАТО могут ввести войска на Украину в случае поражения всех обученных ими бригад ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T17:26
2023-03-31T17:26
2023-03-31T17:26
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Страны НАТО могут ввести войска на Украину в случае поражения всех обученных ими бригад ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз подошел к "ранее не переступаемой границе" и готов обсуждать вопрос об отправке на Украину войск "некоего миротворческого типа". Он отметил, что, хоть Венгрия и против, в перспективе такая поддержка киевского режима не исключена после некоторых колебаний, как это было ранее с поставками вооружений.Сигнал тревогиОрбан не первый, кто говорит о возможности ввода войск НАТО для борьбы с Россией на территории Украины, отмечает Хроленко. Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявлял, что если украинская армия будет разбита, Польша будет вынуждена ввести войска.При этом Орбан занимает реалистическую позицию, не хочет войны и расширения боевых действий на территории ЕС, стран НАТО, "поэтому и озвучивает подобные закулисные моменты: чтобы как-то помешать или предупредить", считает эксперт.Опасения премьера Венгрии, как и других лидеров на Западе, связаны с масштабными возможностями России, которая "не случайно и не без технологического и экономического задела начала специальную военную операцию", являясь при этом самым могущественным в мире ядерным государством."Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии – всего лишь маленький шажок. У России множество таких возможностей на планете. И пока она ведет себя очень и очень сдержанно", – отметил эксперт.Силы сдерживанияДоказательством тому, что и в Вашингтоне, и Брюсселе это хорошо понимают и не готовы безрассудно идти вверх по лестнице эскалации, является недавний отказ поставлять Украине натовскую ударную авиацию. В частности, десятки МИГ-29 от Польши и "Миражи", истребители четвертого поколения, от Франции."Информация об этом была с начала марта, но резко рассыпался проект после известия о размещении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии", –заметил Хроленко. Это же подтверждают и заявления первых людей в Пентагоне. В частности, его главы Ллойда Остина, который сказал, что обещанные Украине истребители F-16 сейчас не помогут. А также руководителя комитета начальников штабов армии США Марка Милли, по словам которого, не поможет ей и поставка ударных беспилотников Reaper, "одного из которых недавно возле Севастополя немножко унизили". "На этом фоне обсуждение ввода на Украину каких-то миротворческих контингентов – шум ветра, и я не придавал бы этим посылам большого значения, – сказал эксперт, отметив, тем не менее, что исключать такой возможности полностью нельзя.Когда РФ стоит прислушаться и ответитьВсерьез воспринимать разговоры о вводе каких-то войск альянса на Украину для поддержки киевского режима можно будет тогда, когда США и НАТО убедятся, что все контингенты, которые они подготовили для борьбы с Россией на Украине, поражены.По его мнению, появление на Украине еще каких-то войск, кроме тех западных подразделений, которые уже воюют там под видом добровольцев и наемников, в текущем году вряд ли возможно."Так или иначе Россия ответит", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Тактическое ядерное оружие в Белоруссии - эксперт предрек реакцию НАТО Контрнаступление ВСУ: чем ответит армия России В конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – Патрушев
https://crimea.ria.ru/20230328/nastuplenie-vsu-mozhet-obernutsya-voynoy-polshi-i-rumynii-s-rf--ekspert-1127821891.html
https://crimea.ria.ru/20230303/nato-gotovit-vtoroy-eshelon-protiv-rossii-na-sluchay-razgroma-vsu--ekspert-1127339720.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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александр хроленко, мнения, нато, украина, россия, сво, виктор орбан, сша, европа
Обсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасность
Хроленко: НАТО может ввести войска на Украину после поражения обученных Западом бригад ВСУ
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. Страны НАТО могут ввести войска на Украину в случае поражения всех обученных ими бригад ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт Александр Хроленко.
31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз подошел к "ранее не переступаемой границе" и готов обсуждать вопрос об отправке на Украину войск "некоего миротворческого типа"
. Он отметил, что, хоть Венгрия и против, в перспективе такая поддержка киевского режима не исключена после некоторых колебаний, как это было ранее с поставками вооружений.
Сигнал тревоги
Орбан не первый, кто говорит о возможности ввода войск НАТО для борьбы с Россией на территории Украины, отмечает Хроленко. Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявлял, что если украинская армия будет разбита, Польша будет вынуждена ввести войска.
При этом Орбан занимает реалистическую позицию, не хочет войны и расширения боевых действий на территории ЕС, стран НАТО, "поэтому и озвучивает подобные закулисные моменты: чтобы как-то помешать или предупредить", считает эксперт.
"Я бы сказал, что Орбан немного опасается, и его заявление – это сигнал тревоги", – сказал Хроленко.
Опасения премьера Венгрии, как и других лидеров на Западе, связаны с масштабными возможностями России, которая "не случайно и не без технологического и экономического задела начала специальную военную операцию", являясь при этом самым могущественным в мире ядерным государством.
"Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии – всего лишь маленький шажок. У России множество таких возможностей на планете. И пока она ведет себя очень и очень сдержанно", – отметил эксперт.
Силы сдерживания
Доказательством тому, что и в Вашингтоне, и Брюсселе это хорошо понимают и не готовы безрассудно идти вверх по лестнице эскалации, является недавний отказ поставлять Украине натовскую ударную авиацию. В частности, десятки МИГ-29 от Польши и "Миражи", истребители четвертого поколения, от Франции.
"Информация об этом была с начала марта, но резко рассыпался проект после известия о размещении тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии
", –заметил Хроленко.
Это же подтверждают и заявления первых людей в Пентагоне. В частности, его главы Ллойда Остина, который сказал, что обещанные Украине истребители F-16 сейчас не помогут. А также руководителя комитета начальников штабов армии США Марка Милли, по словам которого, не поможет ей и поставка ударных беспилотников Reaper, "одного из которых недавно возле Севастополя немножко унизили
".
"На этом фоне обсуждение ввода на Украину каких-то миротворческих контингентов – шум ветра, и я не придавал бы этим посылам большого значения, – сказал эксперт, отметив, тем не менее, что исключать такой возможности полностью нельзя.
Когда РФ стоит прислушаться и ответить
Всерьез воспринимать разговоры о вводе каких-то войск альянса на Украину для поддержки киевского режима можно будет тогда, когда США и НАТО убедятся, что все контингенты, которые они подготовили для борьбы с Россией на Украине, поражены.
"За год США подготовили около 7 тысяч человек в разных странах и еще около 4 тысяч подготовили европейские страны НАТО. Это, конечно, капля в море, учитывая потери ВСУ за год. Но они готовят их на своей технике, инсталлируют туда свою тактику. И вот когда они убедятся, что и это не сработает, когда созданные ими экспериментальные бригады будут разбиты российскими войсками – вот тогда к этим разговорам можно будет прислушаться", – полагает Хроленко.
По его мнению, появление на Украине еще каких-то войск, кроме тех западных подразделений, которые уже воюют там под видом добровольцев и наемников, в текущем году вряд ли возможно.
"Так или иначе Россия ответит", – заключил эксперт.
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