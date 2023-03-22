https://crimea.ria.ru/20230322/ekipazhu-su-27-posle-intsidenta-s-bespilotnikom-ssha-vruchili-ordena-muzhestva-1127706117.html

Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества

Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, перехвативших американский дрон MQ-9 в Черном море и предотвративших нарушение... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T18:11

2023-03-22T18:11

2023-03-22T18:11

инцидент с беспилотником сша над черным морем

сергей шойгу

воздушно-космический силы (вкс)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/16/1127705978_0:38:3288:1888_1920x0_80_0_0_52482e0ac6df1b86cfcd69f672abb8da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, перехвативших американский дрон MQ-9 в Черном море и предотвративших нарушение границ воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны."Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.В Минобороны России ранее сообщили, что летчики самолетов Су-27 представлены к государственным наградам за предотвращение нарушения установленных границ американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец") над Черным морем.Инцидент с беспилотником США в Черном море14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны сообщили, что беспилотник MQ-9 нарушил введенные Россией над акваторией Черного моря ограничения, двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характерЧто случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным моремАксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с беспилотником сша над черным морем, сергей шойгу, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости