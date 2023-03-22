https://crimea.ria.ru/20230322/ekipazhu-su-27-posle-intsidenta-s-bespilotnikom-ssha-vruchili-ordena-muzhestva-1127706117.html
Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества
Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, перехвативших американский дрон MQ-9 в Черном море и предотвративших нарушение... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T18:11
2023-03-22T18:11
2023-03-22T18:11
инцидент с беспилотником сша над черным морем
сергей шойгу
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, перехвативших американский дрон MQ-9 в Черном море и предотвративших нарушение границ воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны."Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.В Минобороны России ранее сообщили, что летчики самолетов Су-27 представлены к государственным наградам за предотвращение нарушения установленных границ американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец") над Черным морем.Инцидент с беспилотником США в Черном море14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны сообщили, что беспилотник MQ-9 нарушил введенные Россией над акваторией Черного моря ограничения, двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характерЧто случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным моремАксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море
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инцидент с беспилотником сша над черным морем, сергей шойгу, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Экипажу Су-27 после инцидента с беспилотником США вручили ордена Мужества
Шойгу наградил орденами летчиков Су-27 после инцидента с беспилотником США в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, перехвативших американский дрон MQ-9 в Черном море и предотвративших нарушение границ воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Орденами Мужества награждены летчики самолетов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В Минобороны России ранее сообщили
, что летчики самолетов Су-27 представлены к государственным наградам за предотвращение нарушения установленных границ американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец") над Черным морем.
Инцидент с беспилотником США в Черном море
14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
В Минобороны сообщили, что беспилотник MQ-9 нарушил введенные Россией над акваторией Черного моря ограничения, двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
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