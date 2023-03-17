https://crimea.ria.ru/20230317/letchiki-su-27-predstavleny-k-gosnagradam-posle-intsidenta-s-dronom-ssha-1127599628.html

Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США

Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США

Летчики самолетов Су-27 представлены к государственным наградам за предотвращение нарушения установленных в целях проведения спецоперации границ региона... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T12:14

2023-03-17T12:14

2023-03-17T12:19

сергей шойгу

министерство обороны рф

инцидент с беспилотником сша над черным морем

беспилотник

армия и флот

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Летчики самолетов Су-27 представлены к государственным наградам за предотвращение нарушения установленных в целях проведения спецоперации границ региона американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец") над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.В ведомстве подчеркнули, что границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства в соответствии с международными нормами.Инцидент с беспилотником США в Черном море14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны сообщили, что беспилотник MQ-9 нарушил введенные Россией над акваторией Черного моря ограничения, двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают незаконными авиационные ограничения, введенные Россией над Черным морем, и не собираются их придерживаться.Провокация в Черном море - оценка экспертовРоссийский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию. Он подчеркнул, что самолетам и кораблям США нечего делать возле российских границ.По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, американский беспилотник мог потерпеть крушение из-за того, что оператор испугался столкновения с самолетом и резко дернул ручку, в результате чего Reaper свалился в штопор и потерпел крушение. При этом Кнутов считает, что Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передачи Украине.В свою очередь военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение, что происшествие с упавшим в Черное море беспилотником удивило и даже испугало американцев, в Пентагоне изучат произошедшее и станут осторожнее, но провокаций не прекратят.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном мореШойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характерЧто случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем

https://crimea.ria.ru/20230315/togda-vse-bylo-by-ekologichno-v-kremle-otvetili-ssha-na-intsident-s-dronom-1127568662.html

https://crimea.ria.ru/20230315/privedet-li-intsident-s-bespilotnikom-vozle-kryma-k-eskalatsii--prognozy---1127557649.html

https://crimea.ria.ru/20230315/aksenov-vyskazalsya-ob-intsidente-s-bespilotnikom-ssha-v-chernom-more-1127569758.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, инцидент с беспилотником сша над черным морем, беспилотник, армия и флот, общество, новости