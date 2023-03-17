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Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США
Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США
Летчики самолетов Су-27 представлены к государственным наградам за предотвращение нарушения установленных в целях проведения спецоперации границ региона... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T12:14
2023-03-17T12:19
сергей шойгу
министерство обороны рф
инцидент с беспилотником сша над черным морем
беспилотник
армия и флот
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Летчики самолетов Су-27 представлены к государственным наградам за предотвращение нарушения установленных в целях проведения спецоперации границ региона американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец") над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.В ведомстве подчеркнули, что границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства в соответствии с международными нормами.Инцидент с беспилотником США в Черном море14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны сообщили, что беспилотник MQ-9 нарушил введенные Россией над акваторией Черного моря ограничения, двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают незаконными авиационные ограничения, введенные Россией над Черным морем, и не собираются их придерживаться.Провокация в Черном море - оценка экспертовРоссийский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию. Он подчеркнул, что самолетам и кораблям США нечего делать возле российских границ.По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, американский беспилотник мог потерпеть крушение из-за того, что оператор испугался столкновения с самолетом и резко дернул ручку, в результате чего Reaper свалился в штопор и потерпел крушение. При этом Кнутов считает, что Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передачи Украине.В свою очередь военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение, что происшествие с упавшим в Черное море беспилотником удивило и даже испугало американцев, в Пентагоне изучат произошедшее и станут осторожнее, но провокаций не прекратят.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном мореШойгу: полеты беспилотников США возле Крыма имеют провокационный характерЧто случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем
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сергей шойгу, министерство обороны рф, инцидент с беспилотником сша над черным морем, беспилотник, армия и флот, общество, новости
Летчики Су-27 представлены к госнаградам после инцидента с дроном США

Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27 после инцидента с беспилотником США

12:14 17.03.2023 (обновлено: 12:19 17.03.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПилот и истребитель
Пилот и истребитель - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Летчики самолетов Су-27 представлены к государственным наградам за предотвращение нарушения установленных в целях проведения спецоперации границ региона американским беспилотником MQ-9 Reaper ("Жнец") над Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России.
"Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции", – гооврится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства в соответствии с международными нормами.
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15 марта, 20:38
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Инцидент с беспилотником США в Черном море

14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
В Минобороны сообщили, что беспилотник MQ-9 нарушил введенные Россией над акваторией Черного моря ограничения, двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
В пятницу координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают незаконными авиационные ограничения, введенные Россией над Черным морем, и не собираются их придерживаться.
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15 марта, 18:39
Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозы

Провокация в Черном море - оценка экспертов

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию. Он подчеркнул, что самолетам и кораблям США нечего делать возле российских границ.
По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, американский беспилотник мог потерпеть крушение из-за того, что оператор испугался столкновения с самолетом и резко дернул ручку, в результате чего Reaper свалился в штопор и потерпел крушение. При этом Кнутов считает, что Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передачи Украине.
В свою очередь военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение, что происшествие с упавшим в Черное море беспилотником удивило и даже испугало американцев, в Пентагоне изучат произошедшее и станут осторожнее, но провокаций не прекратят.
Сергей Аксёнов в пресс-центре РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Аксенов прокомментировал инцидент с беспилотником США в Черном море
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