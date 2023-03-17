В Белом доме назвали ограничения России над Черным морем незаконными
Представитель Белого дома Кирби назвал ограничения России над Черным морем незаконными
10:03 17.03.2023 (обновлено: 10:04 17.03.2023)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSКоординатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Вашингтон считает незаконными авиационные ограничения, введенные Россией над Черным морем, и не собираются их придерживаться. Об этом со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби сообщает РИА Новости.
14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. В Минобороны России предупредили о недопустимости таких шагов.
"Они могут говорить, что хотят… по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны", - заявил Кирби.
И подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжать полеты в воздушном пространстве над Черным морем.
Инцидент с беспилотником США в Черном море
Европейское командование Вооруженных сил США ранее заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
Однако в Минобороны сообщили, что беспилотник MQ-9 нарушил введенные Россией над акваторией Черного моря ограничения, двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Провокация в Черном море - оценка экспертов
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию. Он подчеркнул, что самолетам и кораблям США нечего делать возле российских границ.
По мнению военного эксперта, директора российского Музея войск ПВО Юрия Кнутова, американский беспилотник MQ-9 Reaper ("Жнец") мог потерпеть крушение из-за того, что американский оператор испугался столкновения с самолетом и резко дернул ручку, в результате чего Reaper свалился в штопор и потерпел крушение. При этом Кнутов считает, что полет американского "Жнеца" связан с анонсированным наступлением киевского режима. Пентагон собирает разведывательную информацию для дальнейшей ее передачи Украине, чтобы нанести удары по целям Крыму, а также по российским войскам в Запорожской области.
В свою очередь военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев высказал мнение, что происшествие с упавшим в Черное море беспилотником удивило и даже испугало американцев, в Пентагоне изучат произошедшее и станут осторожнее, но провокаций не прекратят.
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