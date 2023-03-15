https://crimea.ria.ru/20230315/eto-provokatsiya-antonov-ob-intsidente-s-bespilotnikom-ssha-u-granits-kryma-1127547319.html
Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма
Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма
Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, США должны прекратить полеты у границ России. Об этом заявил российский РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T09:29
2023-03-15T09:29
2023-03-15T09:30
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анатолий антонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, США должны прекратить полеты у границ России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы рассматриваем этот инцидент как провокацию", - сказал дипломат по итогам визита в госдепартамент.Американская сторона, добавил посол, выразила протест в связи с приписываемыми России "непрофессиональными действиями". Российский же посол со своей стороны отметил, что самолетам и кораблям Штатов нечего делать возле российских границ.Прекратить полеты у границ РоссииАнтонов назвал недопустимой такую военную деятельность США. Он подчеркнул, что американские БПЛА во время облетов приграничной зоны собирают разведывательную информацию, которую Киев впоследствии использует для ударов по России."Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — отметил он.И добавил, что российская сторона нацелена на выстраивание прагматичных отношений с Вашингтоном, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта со Штатами.Инцидент с беспилотником США в Черном мореЕвропейское командование Вооруженных сил США накануне заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности МинобороныНад Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотникУкраина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов
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Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма
Посол Антонов: РФ расценивает инцидент с беспилотником США в Черном море как провокацию
09:29 15.03.2023 (обновлено: 09:30 15.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, США должны прекратить полеты у границ России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы рассматриваем этот инцидент как провокацию", - сказал дипломат по итогам визита в госдепартамент.
Американская сторона, добавил посол, выразила протест в связи с приписываемыми России "непрофессиональными действиями". Российский же посол со своей стороны отметил, что самолетам и кораблям Штатов нечего делать возле российских границ.
"Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? – спросил он. - Вы можете себе представить, какой будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?".
Прекратить полеты у границ России
Антонов назвал недопустимой такую военную деятельность США. Он подчеркнул, что американские БПЛА во время облетов приграничной зоны собирают разведывательную информацию, которую Киев впоследствии использует для ударов по России.
"Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — отметил он.
И добавил, что российская сторона нацелена на выстраивание прагматичных отношений с Вашингтоном, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта со Штатами.
Инцидент с беспилотником США в Черном море
Европейское командование Вооруженных сил США накануне заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся
в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
Однако в Минобороны России сообщили
, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
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