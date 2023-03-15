https://crimea.ria.ru/20230315/eto-provokatsiya-antonov-ob-intsidente-s-bespilotnikom-ssha-u-granits-kryma-1127547319.html

Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма

Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма

Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, США должны прекратить полеты у границ России. Об этом заявил российский РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T09:29

2023-03-15T09:29

2023-03-15T09:30

сша

россия

крым

черное море

беспилотник

происшествия

анатолий антонов

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127547206_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e246c8b0c969a8123ac55ee69ddf73ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Москва рассматривает инцидент с американским беспилотником в Черном море как провокацию, США должны прекратить полеты у границ России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Мы рассматриваем этот инцидент как провокацию", - сказал дипломат по итогам визита в госдепартамент.Американская сторона, добавил посол, выразила протест в связи с приписываемыми России "непрофессиональными действиями". Российский же посол со своей стороны отметил, что самолетам и кораблям Штатов нечего делать возле российских границ.Прекратить полеты у границ РоссииАнтонов назвал недопустимой такую военную деятельность США. Он подчеркнул, что американские БПЛА во время облетов приграничной зоны собирают разведывательную информацию, которую Киев впоследствии использует для ударов по России."Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", — отметил он.И добавил, что российская сторона нацелена на выстраивание прагматичных отношений с Вашингтоном, которые отвечали бы интересам народов обеих стран, и не ищет конфликта со Штатами.Инцидент с беспилотником США в Черном мореЕвропейское командование Вооруженных сил США накануне заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности МинобороныНад Черным морем столкнулись российский Су-27 и американский беспилотникУкраина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-otsenil-rabotu-pvo-v-krymu-protiv-ukrainskikh-bespilotnikov-1127445329.html

https://crimea.ria.ru/20230314/vs-ssha-zayavili-o-stolknovenii-rossiyskogo-su-27-s-amerikanskim-bpla-mq-9-1127541900.html

сша

россия

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, крым, черное море, беспилотник, происшествия, анатолий антонов, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, новости, инцидент с беспилотником сша над черным морем