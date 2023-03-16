https://crimea.ria.ru/20230316/chego-ozhidat-ot-ssha-posle-intsidenta-s-bespilotnikom-v-chernom-more-1127589458.html

Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море

Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море

Происшествие с упавшим в Черное море беспилотником удивило и даже испугало американцев, в Пентагоне изучат произошедшее и станут осторожнее, но провокаций не... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T19:03

2023-03-16T19:03

2023-03-16T19:03

радио "спутник в крыму"

инцидент с беспилотником сша над черным морем

беспилотник

мнения

сергей горбачев

сша

россия

крым

безопасность

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Происшествие с упавшим в Черное море беспилотником удивило и даже испугало американцев, в Пентагоне изучат произошедшее и станут осторожнее, но провокаций не прекратят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Удивились и испугались"Судя по политической, военной и экономической практике последних лет, они понимают только силу. Американские военные, конечно, профессионалы, но не могут без био-туалета воевать в Ираке и без холодной "колы" выходить в море. И когда что-то выпадает из их формата восприятия мира, они пугаются и удивляются. Вот тут тоже они, видимо, удивились и захотели разобраться в ситуации, чтобы определиться в будущем, как поступать в таких ситуациях. Поэтому и вышли на контакт с Сергеем Шойгу", - полагает Горбачев.По мнению эксперта, все эти события так или иначе заставят американцев скорректировать свое поведение и повлияют на обстановку в районе Черномоско-Каспийского региона.Провокации не прекратятсяПри этом, США, хотя и "прочитали сигнал" российской стороны и однозначно станут осторожнее, провокаций, по мнению Горбачева, не прекратят: "Они сохранят провокационный потенциал, поскольку, все, что они делают, основано на провокациях".Инцидент с беспилотником США в Черном море14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.В ведомстве подчеркнули, что российские самолету не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение. Однако из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские специалисты попробуют поднять остатки упавшего дрона со дна, сообщил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России. 15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил произошедшее с главой Пентагона Ллойдом Остином. Диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ.Он также указал, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зонеЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – АксеновПриведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыВ Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США

https://crimea.ria.ru/20230315/chto-sluchilos-so-zhnetsom-ekspert-obyasnil-intsident-nad-chernym-morem--1127552698.html

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