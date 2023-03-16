https://crimea.ria.ru/20230316/chego-ozhidat-ot-ssha-posle-intsidenta-s-bespilotnikom-v-chernom-more-1127589458.html
Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
Происшествие с упавшим в Черное море беспилотником удивило и даже испугало американцев, в Пентагоне изучат произошедшее и станут осторожнее, но провокаций не... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T19:03
2023-03-16T19:03
2023-03-16T19:03
радио "спутник в крыму"
инцидент с беспилотником сша над черным морем
беспилотник
мнения
сергей горбачев
сша
россия
крым
безопасность
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Происшествие с упавшим в Черное море беспилотником удивило и даже испугало американцев, в Пентагоне изучат произошедшее и станут осторожнее, но провокаций не прекратят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Удивились и испугались"Судя по политической, военной и экономической практике последних лет, они понимают только силу. Американские военные, конечно, профессионалы, но не могут без био-туалета воевать в Ираке и без холодной "колы" выходить в море. И когда что-то выпадает из их формата восприятия мира, они пугаются и удивляются. Вот тут тоже они, видимо, удивились и захотели разобраться в ситуации, чтобы определиться в будущем, как поступать в таких ситуациях. Поэтому и вышли на контакт с Сергеем Шойгу", - полагает Горбачев.По мнению эксперта, все эти события так или иначе заставят американцев скорректировать свое поведение и повлияют на обстановку в районе Черномоско-Каспийского региона.Провокации не прекратятсяПри этом, США, хотя и "прочитали сигнал" российской стороны и однозначно станут осторожнее, провокаций, по мнению Горбачева, не прекратят: "Они сохранят провокационный потенциал, поскольку, все, что они делают, основано на провокациях".Инцидент с беспилотником США в Черном море14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.В ведомстве подчеркнули, что российские самолету не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение. Однако из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские специалисты попробуют поднять остатки упавшего дрона со дна, сообщил в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России. 15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил произошедшее с главой Пентагона Ллойдом Остином. Диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ.Он также указал, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зонеЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – АксеновПриведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыВ Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США
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инцидент с беспилотником сша над черным морем, беспилотник, мнения, сергей горбачев, сша, россия, крым, безопасность, сергей шойгу, пентагон
Чего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном море
Эксперт Горбачев об инциденте с беспилотником в Черном море: США не прекратят провокации
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым.
Происшествие с упавшим в Черное море беспилотником
удивило и даже испугало американцев, в Пентагоне изучат произошедшее и станут осторожнее, но провокаций не прекратят. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.
Удивились и испугались
"Судя по политической, военной и экономической практике последних лет, они понимают только силу. Американские военные, конечно, профессионалы, но не могут без био-туалета воевать в Ираке и без холодной "колы" выходить в море. И когда что-то выпадает из их формата восприятия мира, они пугаются и удивляются. Вот тут тоже они, видимо, удивились и захотели разобраться в ситуации, чтобы определиться в будущем, как поступать в таких ситуациях. Поэтому и вышли на контакт с Сергеем Шойгу
", - полагает Горбачев.
По мнению эксперта, все эти события так или иначе заставят американцев скорректировать свое поведение и повлияют на обстановку в районе Черномоско-Каспийского региона.
Провокации не прекратятся
"Может быть, эти события представляются мало связанными, но до этого много чего происходило: взрыв ниток "Северного потока", облеты наших границ стратегической американской авиацией. И практики такого рода тоже ведутся уже много лет. Этот случай ничем не выделялся, кроме приближения на критическое расстояние. Вот сейчас критическая масса наросла. Поэтому произошедшее вызвало такую реакцию, потому что это - одна из реперных точек, когда число провокаций достигло критической массы", - поясняет он.
При этом, США, хотя и "прочитали сигнал" российской стороны и однозначно станут осторожнее, провокаций, по мнению Горбачева, не прекратят: "Они сохранят провокационный потенциал, поскольку, все, что они делают, основано на провокациях".
Инцидент с беспилотником США в Черном море
14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся
в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы
района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
В ведомстве подчеркнули, что российские самолету не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение. Однако из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские специалисты попробуют поднять остатки упавшего дрона со дна, сообщил
в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией,
отметив, что США должны прекратить полеты у границ России.
15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил произошедшее с главой Пентагона Ллойдом Остином. Диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ.
Он также указал, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне
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