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НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг
НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг - РИА Новости Крым, 05.04.2023
НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг
Главы МИД стран НАТО начнут готовить стратегическую многолетнюю программу военной помощи Украине. Об этом в среду заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T17:34
2023-04-05T17:34
нато
украина
йенс столтенберг
всу (вооруженные силы украины)
политика
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Главы МИД стран НАТО начнут готовить стратегическую многолетнюю программу военной помощи Украине. Об этом в среду заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.По его словам, программа помощи нужна для того, чтобы "дать возможность Украине в будущем противостоять агрессии".Как сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, суммарный размер военной помощи Украине только со стороны США с учетом нового пакета превысил 35 миллиардов долларов. По ее словам, страны Запада продолжают накачивать Украину оружием и делают все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным.Ранее секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил что страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. При этом украинскую заявку на вступление в альянс НАТО "просто игнорирует". По мнению крымского политолога Андрея Никифорова, у Киева гораздо больше "шансов на вступление в преисподнюю". Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеС начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОВ Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину
https://crimea.ria.ru/20230404/pochemu-ukraina-ne-vstupit-v-nato-1127977183.html
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нато, украина, йенс столтенберг, всу (вооруженные силы украины), политика, поставки западного оружия украине, новости
НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг

Столтенберг анонсировал многолетнюю программу помощи Украине

17:34 05.04.2023
 
Нато
Нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Главы МИД стран НАТО начнут готовить стратегическую многолетнюю программу военной помощи Украине. Об этом в среду заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.
"Мы договорились приступить к разработке многолетней стратегической программы поддержки Украины. Это четкая демонстрация намерения повысить оперативную совместимость Украины с НАТО, ее модернизацию до стандартов НАТО", - сказал Столтенберг.
По его словам, программа помощи нужна для того, чтобы "дать возможность Украине в будущем противостоять агрессии".
Как сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, суммарный размер военной помощи Украине только со стороны США с учетом нового пакета превысил 35 миллиардов долларов. По ее словам, страны Запада продолжают накачивать Украину оружием и делают все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным.
Ранее секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил что страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. При этом украинскую заявку на вступление в альянс НАТО "просто игнорирует".
По мнению крымского политолога Андрея Никифорова, у Киева гораздо больше "шансов на вступление в преисподнюю".
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