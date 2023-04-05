https://crimea.ria.ru/20230405/nato-podgotovit-mnogoletnyuyu-programmu-pomoschi-ukraine---stoltenberg-1127999952.html

НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг

НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг - РИА Новости Крым, 05.04.2023

НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - Столтенберг

Главы МИД стран НАТО начнут готовить стратегическую многолетнюю программу военной помощи Украине. Об этом в среду заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T17:34

2023-04-05T17:34

2023-04-05T17:34

нато

украина

йенс столтенберг

всу (вооруженные силы украины)

политика

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Главы МИД стран НАТО начнут готовить стратегическую многолетнюю программу военной помощи Украине. Об этом в среду заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.По его словам, программа помощи нужна для того, чтобы "дать возможность Украине в будущем противостоять агрессии".Как сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, суммарный размер военной помощи Украине только со стороны США с учетом нового пакета превысил 35 миллиардов долларов. По ее словам, страны Запада продолжают накачивать Украину оружием и делают все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным.Ранее секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил что страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. При этом украинскую заявку на вступление в альянс НАТО "просто игнорирует". По мнению крымского политолога Андрея Никифорова, у Киева гораздо больше "шансов на вступление в преисподнюю". Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеС начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТОВ Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, йенс столтенберг, всу (вооруженные силы украины), политика, поставки западного оружия украине, новости