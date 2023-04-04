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С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО

С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2023

С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО

Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники, сообщил глава Минобороны РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T12:48

2023-04-04T12:48

2023-04-04T12:48

сергей шойгу

сво

министерство обороны рф

россия

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

нато

оружие

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта >>Министр при этом отметил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта. Так, США и их союзники наращивают военную помощь Украине."Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км. Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16", – уточнил Шойгу.Кроме того, по словам министра, НАТО повышает боевую готовность своих вооруженных сил в Европе, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии, а также в ближайшее время примет в свои ряды Финляндию.Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине >>"Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет", - заверил глава Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в БелоруссииВ конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину

https://crimea.ria.ru/20230331/obsuzhdenie-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-ekspert-otsenil-opasnost-1127907808.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, сво, министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, нато, оружие, поставки западного оружия украине