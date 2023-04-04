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С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО
С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2023
С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО
Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники, сообщил глава Минобороны РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T12:48
2023-04-04T12:48
2023-04-04T12:48
сергей шойгу
сво
министерство обороны рф
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вооруженные силы россии
новости
нато
оружие
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.Что ждет старые танки Abrams на украинском фронте – анализ эксперта >>Министр при этом отметил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта. Так, США и их союзники наращивают военную помощь Украине."Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км. Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16", – уточнил Шойгу.Кроме того, по словам министра, НАТО повышает боевую готовность своих вооруженных сил в Европе, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии, а также в ближайшее время примет в свои ряды Финляндию.Снаряды с обедненным ураном нанесут непоправимый вред ВСУ и Украине >>"Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет", - заверил глава Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто будет управлять ядерным арсеналом РФ в БелоруссииВ конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину
https://crimea.ria.ru/20230331/obsuzhdenie-vvoda-voysk-nato-na-ukrainu-ekspert-otsenil-opasnost-1127907808.html
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сергей шойгу, сво, министерство обороны рф, россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, нато, оружие, поставки западного оружия украине
С начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО
Шойгу: войска РФ с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Целенаправленно уничтожаем направляемое Западом вооружение, военную технику – как на боевых позициях, так и на этапе перевозки. Только с начала этого года поражено 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS американского производства, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии", – сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
Министр при этом отметил, что НАТО усиливает антироссийский курс, который ведет к эскалации конфликта. Так, США и их союзники наращивают военную помощь Украине.
"Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. На оснащение украинской армии поступают дальнобойные средства поражения, в том числе реактивные снаряды с увеличенной дальностью до 150 км. Рассматривается возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км и тактических истребителей F-16", – уточнил Шойгу.
Кроме того, по словам министра, НАТО повышает боевую готовность своих вооруженных сил в Европе, активизирует учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии, а также в ближайшее время примет в свои ряды Финляндию.
"Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет", - заверил глава Минобороны.
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