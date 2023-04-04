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Почему Украина не вступит в НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230404/pochemu-ukraina-ne-vstupit-v-nato-1127977183.html
Почему Украина не вступит в НАТО
Почему Украина не вступит в НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Почему Украина не вступит в НАТО
НАТО "просто игнорируют" заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, сообщают европейские СМИ со ссылкой на чиновников. При этом крымский... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T20:11
2023-04-04T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. НАТО "просто игнорируют" заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, сообщают европейские СМИ со ссылкой на чиновников. При этом крымский политолог Андрей Никифоров в комментарии РИА Новости Крым заявил, что гораздо более высоко оценивает "шансы Украины на вступление в преисподнюю"."Она уже практически там, но там понимают это очень немногие. Сейчас они стоят на коленях и молятся в Киево-Печерской лавре, потому что ощущают это. А те, кто беснуется вокруг них, вот они этого еще не поняли. Не думаю, что Североатлантическому блоку нужен этот безумный самоубийца, этот геополитический шахид внутри", - резюмировал Андрей Никифоров.По словам политолога, "Киеву приказано самоубиться, и они (власти) сейчас именно этим занимаются. При этом им говорят: после того, как вы самоубьетесь, мы вас возьмем в НАТО. Можно было бы и оскорбиться, если бы работали мозги".Похожую позицию, хотя и в мягкой форме, высказывают и европейские СМИ. В частности, газета Financial Times пишет, что в НАТО пока не смогут удовлетворить заявку Украины на вступление. "Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его", — цитирует газета своего источника в блоке.Как следует из текста статьи, украинских чиновников весьма раздражает такая позиция."На саммите НАТО мы хотим получить некоторые результаты. Нам не нужна просто декларация о политике открытых дверей. Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО", — заявил изданию заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.Красноречиво о результатах "сотрудничества" Украины с членами НАТО недавно высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, российские войска с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕСЯдерное оружие придвинут к западным границам Союзного государстваНАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ssha-i-nato-gotovili-poraboschennuyu-ukrainu-k-bolshoy-voyne-1127121783.html
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Ирина Камышева
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, украина, нато, политика, в мире, новости, мнения, андрей никифоров
Почему Украина не вступит в НАТО

Крымский политолог Никифоров оценил шансы Украины на вступление в НАТО

20:11 04.04.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Ирина Камышева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. НАТО "просто игнорируют" заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, сообщают европейские СМИ со ссылкой на чиновников. При этом крымский политолог Андрей Никифоров в комментарии РИА Новости Крым заявил, что гораздо более высоко оценивает "шансы Украины на вступление в преисподнюю".
"Она уже практически там, но там понимают это очень немногие. Сейчас они стоят на коленях и молятся в Киево-Печерской лавре, потому что ощущают это. А те, кто беснуется вокруг них, вот они этого еще не поняли. Не думаю, что Североатлантическому блоку нужен этот безумный самоубийца, этот геополитический шахид внутри", - резюмировал Андрей Никифоров.
По словам политолога, "Киеву приказано самоубиться, и они (власти) сейчас именно этим занимаются. При этом им говорят: после того, как вы самоубьетесь, мы вас возьмем в НАТО. Можно было бы и оскорбиться, если бы работали мозги".
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Похожую позицию, хотя и в мягкой форме, высказывают и европейские СМИ. В частности, газета Financial Times пишет, что в НАТО пока не смогут удовлетворить заявку Украины на вступление. "Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его", — цитирует газета своего источника в блоке.
Как следует из текста статьи, украинских чиновников весьма раздражает такая позиция.
"На саммите НАТО мы хотим получить некоторые результаты. Нам не нужна просто декларация о политике открытых дверей. Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО", — заявил изданию заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.
Красноречиво о результатах "сотрудничества" Украины с членами НАТО недавно высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, российские войска с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники.
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