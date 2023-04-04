https://crimea.ria.ru/20230404/pochemu-ukraina-ne-vstupit-v-nato-1127977183.html

Почему Украина не вступит в НАТО

Почему Украина не вступит в НАТО - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Почему Украина не вступит в НАТО

НАТО "просто игнорируют" заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, сообщают европейские СМИ со ссылкой на чиновников. При этом крымский... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T20:11

2023-04-04T20:11

2023-04-04T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. НАТО "просто игнорируют" заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, сообщают европейские СМИ со ссылкой на чиновников. При этом крымский политолог Андрей Никифоров в комментарии РИА Новости Крым заявил, что гораздо более высоко оценивает "шансы Украины на вступление в преисподнюю"."Она уже практически там, но там понимают это очень немногие. Сейчас они стоят на коленях и молятся в Киево-Печерской лавре, потому что ощущают это. А те, кто беснуется вокруг них, вот они этого еще не поняли. Не думаю, что Североатлантическому блоку нужен этот безумный самоубийца, этот геополитический шахид внутри", - резюмировал Андрей Никифоров.По словам политолога, "Киеву приказано самоубиться, и они (власти) сейчас именно этим занимаются. При этом им говорят: после того, как вы самоубьетесь, мы вас возьмем в НАТО. Можно было бы и оскорбиться, если бы работали мозги".Похожую позицию, хотя и в мягкой форме, высказывают и европейские СМИ. В частности, газета Financial Times пишет, что в НАТО пока не смогут удовлетворить заявку Украины на вступление. "Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его", — цитирует газета своего источника в блоке.Как следует из текста статьи, украинских чиновников весьма раздражает такая позиция."На саммите НАТО мы хотим получить некоторые результаты. Нам не нужна просто декларация о политике открытых дверей. Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО", — заявил изданию заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига.Красноречиво о результатах "сотрудничества" Украины с членами НАТО недавно высказался министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, российские войска с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕСЯдерное оружие придвинут к западным границам Союзного государстваНАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев

https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ssha-i-nato-gotovili-poraboschennuyu-ukrainu-k-bolshoy-voyne-1127121783.html

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Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

крым, украина, нато, политика, в мире, новости, мнения, андрей никифоров