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Евросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕС
Евросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕС - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Евросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕС
Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, и к этому привела политика стран-членов ЕС. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T09:02
2023-04-04T09:02
2023-04-04T09:02
сергей лавров
европейский союз
политика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, и к этому привела политика стран-членов ЕС. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".Также среди причин Лавров назвал продолжение накачивания Киева боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников. Москва, указал он, сделала выводы и при необходимости будет действовать жестко, но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.При этом глава МИД подчеркнул, что в случае отказа Евросоюза от антироссийского курса, Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РоссииВ конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевВ Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, европейский союз, политика, россия, новости
Евросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕС
Лавров: Евросоюз "потерял" Россию и стал для нее недружественным объединением
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение, и к этому привела политика стран-членов ЕС. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
"Евросоюз потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. <...> По этим причинам мы рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения", — заявил руководитель МИД.
Также среди причин Лавров назвал продолжение накачивания Киева боеприпасами и оружием, а также отправку Украине инструкторов и наемников. Москва, указал он, сделала выводы и при необходимости будет действовать жестко, но опираясь на национальные интересы и принципы взаимности.
При этом глава МИД подчеркнул, что в случае отказа Евросоюза от антироссийского курса, Москва рассмотрит предложения в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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