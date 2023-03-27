Рейтинг@Mail.ru
НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев - РИА Новости Крым, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230327/nato-yavlyaetsya-storonoy-konflikta-na-ukraine--patrushev-1127783609.html
НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев
НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев - РИА Новости Крым, 27.03.2023
НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев
Страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T10:14
2023-03-27T10:14
украина
сша
нато
николай патрушев
новости
в мире
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111094/83/1110948302_0:0:2804:1577_1920x0_80_0_0_354c469beed550018b733447ab7a43ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.НАТО превратила Украину в военный лагерьПо его словам, Североатлантический альянс стремится максимально затянуть военное противостояние и не скрывает своей главной цели – "поражение России на поле боя и ее дальнейшее расчленение"."Чемпионы мира" по числу развязанных войнПатрушев также прокомментировал организуемый на этой неделе Вашингтоном "Саммит за демократию". Он выразил уверенность, что одной из основных тем мероприятия станет ситуация на Украине. По словам секретаря Совбеза РФ, США "лицемерно рассуждают о свободе выбора", назначив самих себя "главным диктатором мира". На самом деле они будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны, убежден он.Патрушев подчеркнул, что на словах защищая конкуренцию, американские власти сделали экономику страны зависимой от коррупционных и лоббистских связей, которые тянутся в Белый дом и на Капитолий."Политический процесс в США превратился в столкновение корпораций, которые расставляют на ключевые места в органах власти своих людей. Они же формируют внешнюю политику, стремятся сохранить международное доминирование, создать очаги напряженности по всему миру для своих миллиардных заработков на различных контрактах, мнимую прозрачность которых сами же контролируют", - сказал он.Патрушев также заявил, что на деле Вашингтон давно уже стал "чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран"."Саммит за демократию" назначен на 28-30 марта, частично он пройдет в режиме онлайн. Мероприятия состоятся в США, Коста-Рике, Южной Корее, Нидерландах и Замбии. В саммите примет участие президент США Джо Байден. На мероприятие приглашены около 120 стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и ЯпонииПоставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится ЗападДля чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230228/v-nato-nazvali-pobedu-rossii-na-ukraine-samym-bolshim-riskom-dlya-alyansa-1127264733.html
https://crimea.ria.ru/20230221/putin-ssha-i-nato-gotovili-poraboschennuyu-ukrainu-k-bolshoy-voyne-1127121783.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111094/83/1110948302_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_581db425c26a76cbd582e714b0626046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сша, нато, николай патрушев, новости, в мире, общество, экономика
НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев

Патрушев: страны НАТО сделали из Украины военный лагерь и стремятся расчленить Россию

10:14 27.03.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

НАТО превратила Украину в военный лагерь

"Страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь, направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведданными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов. Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов", - заявил Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, Североатлантический альянс стремится максимально затянуть военное противостояние и не скрывает своей главной цели – "поражение России на поле боя и ее дальнейшее расчленение".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
28 февраля, 17:19
В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса

"Чемпионы мира" по числу развязанных войн

Патрушев также прокомментировал организуемый на этой неделе Вашингтоном "Саммит за демократию". Он выразил уверенность, что одной из основных тем мероприятия станет ситуация на Украине. По словам секретаря Совбеза РФ, США "лицемерно рассуждают о свободе выбора", назначив самих себя "главным диктатором мира". На самом деле они будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны, убежден он.
Патрушев подчеркнул, что на словах защищая конкуренцию, американские власти сделали экономику страны зависимой от коррупционных и лоббистских связей, которые тянутся в Белый дом и на Капитолий.
"Политический процесс в США превратился в столкновение корпораций, которые расставляют на ключевые места в органах власти своих людей. Они же формируют внешнюю политику, стремятся сохранить международное доминирование, создать очаги напряженности по всему миру для своих миллиардных заработков на различных контрактах, мнимую прозрачность которых сами же контролируют", - сказал он.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 12:29
Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войне
Патрушев также заявил, что на деле Вашингтон давно уже стал "чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран".
"Если США действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников-вассалов, мы это будем только приветствовать", - добавил секретарь Совбеза.
"Саммит за демократию" назначен на 28-30 марта, частично он пройдет в режиме онлайн. Мероприятия состоятся в США, Коста-Рике, Южной Корее, Нидерландах и Замбии. В саммите примет участие президент США Джо Байден. На мероприятие приглашены около 120 стран.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии
Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад
Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт
 
УкраинаСШАНАТОНиколай ПатрушевНовостиВ миреОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Инсценировал кражу: крымчанин присвоил 600 тысяч рублей работодателя
13:18Реакция Запада планы не изменит – Песков о ядерном оружии в Белоруссии
12:54Трехдневный шторм: в Крым идут морозы и снег
12:38В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов
12:35Названы причины отсрочки контрнаступления ВСУ
12:29Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем
12:13Почему Россия не выйдет из ВТО
12:01В Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно 0:56
11:41Роман Костомаров записал аудиосообщение
11:34Намечается взятие ВСУ в "огневой мешок" в Авдеевке – советник Пушилина
11:24Новые случаи и смерти: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:16Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
11:03Крымский фермер обманом получил субсидию на 2,2 млн рублей
10:53Россия может потребовать компенсации за взрыв на "Северном потоке"
10:28Очередь на переправу в Крым растет
10:14НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев
09:50Ситуация в Керченском проливе: погода и работа паромной переправы
09:28На Крым надвигается буря – объявлено штормовое предупреждение
09:04Взрывы прогремели в Мелитополе – четверо раненых
08:46Где в Крыму не будет воды в понедельник и вторник - адреса
Лента новостейМолния