https://crimea.ria.ru/20230327/nato-yavlyaetsya-storonoy-konflikta-na-ukraine--patrushev-1127783609.html

НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев

НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев - РИА Новости Крым, 27.03.2023

НАТО является стороной конфликта на Украине – Патрушев

Страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T10:14

2023-03-27T10:14

2023-03-27T10:14

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.НАТО превратила Украину в военный лагерьПо его словам, Североатлантический альянс стремится максимально затянуть военное противостояние и не скрывает своей главной цели – "поражение России на поле боя и ее дальнейшее расчленение"."Чемпионы мира" по числу развязанных войнПатрушев также прокомментировал организуемый на этой неделе Вашингтоном "Саммит за демократию". Он выразил уверенность, что одной из основных тем мероприятия станет ситуация на Украине. По словам секретаря Совбеза РФ, США "лицемерно рассуждают о свободе выбора", назначив самих себя "главным диктатором мира". На самом деле они будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны, убежден он.Патрушев подчеркнул, что на словах защищая конкуренцию, американские власти сделали экономику страны зависимой от коррупционных и лоббистских связей, которые тянутся в Белый дом и на Капитолий."Политический процесс в США превратился в столкновение корпораций, которые расставляют на ключевые места в органах власти своих людей. Они же формируют внешнюю политику, стремятся сохранить международное доминирование, создать очаги напряженности по всему миру для своих миллиардных заработков на различных контрактах, мнимую прозрачность которых сами же контролируют", - сказал он.Патрушев также заявил, что на деле Вашингтон давно уже стал "чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран"."Саммит за демократию" назначен на 28-30 марта, частично он пройдет в режиме онлайн. Мероприятия состоятся в США, Коста-Рике, Южной Корее, Нидерландах и Замбии. В саммите примет участие президент США Джо Байден. На мероприятие приглашены около 120 стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и ЯпонииПоставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится ЗападДля чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230228/v-nato-nazvali-pobedu-rossii-na-ukraine-samym-bolshim-riskom-dlya-alyansa-1127264733.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, нато, николай патрушев, новости, в мире, общество, экономика