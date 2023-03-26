https://crimea.ria.ru/20230326/putin-zapad-stroit-os-napodobie-bloka-fashistskoy-germanii-i-yaponii-1127777486.html

Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии

Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии

Запад строит новый военный блок, взяв за основу германо-итальянско-японскую "ось" времен Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T11:51

2023-03-26T11:51

2023-03-26T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Запад строит новый военный блок, взяв за основу германо-итальянско-японскую "ось" времен Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Новую стратегическую концепцию, в которой прямо говорится о намерении развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона — Новой Зеландией, Австралией, Южной Кореей, НАТО согласовала еще в прошлом году.В этом году Великобритания и Япония подписали соглашение о взаимной открытости — то есть о налаживании контактов в военной сфере, добавил президент."Именно поэтому сами западные аналитики говорят — это не мы, они — говорят о том, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана еще в тридцатые годы фашистскими режимами в Германии, Италии и милитаристской Японии", — подчеркнул Владимир Путин.При этом, отметил он, Россия и Китай не создают никаких военных союзов. Страны проводят совместные учения, но подобные маневры проходят и с другими странами."Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного", — резюмировал президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину Россия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном – Путин Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом

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владимир путин (политик), нато, германия, япония, италия, политика, новости