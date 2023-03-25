https://crimea.ria.ru/20230325/zernovaya-sdelka-gaz-i-siriya-o-chem-govorili-putin-s-erdoganom-1127768267.html
Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом
Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом
В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T15:31
2023-03-25T15:31
2023-03-25T15:45
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
политика
экономика
зерновая сделка
владимир путин (политик)
землетрясение в турции и сирии
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Обе стороны отметили положительную динамику торгово-экономических связей, успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".Также сообщается, что Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия договоренностей о вывозе украинского зерна из портов Черного моря и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. Президент Турции в очередной раз поблагодарил Владимира Путина за помощь в ликвидации последствий разрушительного февральского землетрясения. Лидеры стран договорились, что будут проработаны возможности налаживания поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.Обсудили стороны и ситуацию в Сирии. "Подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Президент Турции особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - отметили в Кремле.Владимир Путин также поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделкиПочему Россия согласилась продлить зерновую сделку – экспертЭрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборах
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Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом
Путин и Эрдоган по телефону обсудили зерновую сделку и совместные стратегические проекты
15:31 25.03.2023 (обновлено: 15:45 25.03.2023)