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Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом - РИА Новости Крым, 25.03.2023
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Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом
Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом
В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T15:31
2023-03-25T15:45
реджеп тайип эрдоган
россия
турция
политика
экономика
зерновая сделка
владимир путин (политик)
землетрясение в турции и сирии
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Обе стороны отметили положительную динамику торгово-экономических связей, успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".Также сообщается, что Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия договоренностей о вывозе украинского зерна из портов Черного моря и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. Президент Турции в очередной раз поблагодарил Владимира Путина за помощь в ликвидации последствий разрушительного февральского землетрясения. Лидеры стран договорились, что будут проработаны возможности налаживания поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.Обсудили стороны и ситуацию в Сирии. "Подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Президент Турции особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - отметили в Кремле.Владимир Путин также поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: РФ поставит зерно Африке бесплатно при прекращении зерновой сделкиПочему Россия согласилась продлить зерновую сделку – экспертЭрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборах
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реджеп тайип эрдоган, россия, турция, политика, экономика, зерновая сделка, владимир путин (политик), землетрясение в турции и сирии, сирия
Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с Эрдоганом

Путин и Эрдоган по телефону обсудили зерновую сделку и совместные стратегические проекты

15:31 25.03.2023 (обновлено: 15:45 25.03.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. В субботу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обе стороны отметили положительную динамику торгово-экономических связей, успешную реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики, в том числе поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую".
Также сообщается, что Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия договоренностей о вывозе украинского зерна из портов Черного моря и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений.
"При этом высказано понимание принципиального настроя российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей – по устранению барьеров для сельхозпродукции из России", - подчеркивается в сообщении.
Президент Турции в очередной раз поблагодарил Владимира Путина за помощь в ликвидации последствий разрушительного февральского землетрясения. Лидеры стран договорились, что будут проработаны возможности налаживания поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья.
Обсудили стороны и ситуацию в Сирии. "Подчеркнута важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. Президент Турции особо отметил в этой связи конструктивную посредническую роль России", - отметили в Кремле.
Владимир Путин также поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступившим священным для мусульман месяцем Рамадан.
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Реджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурцияПолитикаЭкономикаЗерновая сделкаВладимир Путин (политик)Землетрясение в Турции и СирииСирия
 
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