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Зерновую сделку продлили на 60 дней - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Зерновую сделку продлили на 60 дней
Зерновую сделку продлили на 60 дней - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Зерновую сделку продлили на 60 дней
Зерновая сделка продлена на 60 дней с условием, что все обещания по снятию санкций по российской сельхозпродукции будут выполнены. Об этом заявил замглавы МИД... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T11:51
2023-03-14T11:51
зерновая сделка
россия
украина
турция
в мире
экономика
санкции против россии
александр грушко
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Зерновая сделка продлена на 60 дней с условием, что все обещания по снятию санкций по российской сельхозпродукции будут выполнены. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.И Москва продолжит настойчиво добиваться выполнения этих обязательств, подчеркнул он.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей."Сделка выполняется наполовину"Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.Однако по состоянию на 12 марта украинская часть зерновой сделки реализовывалась, а российский сельхозэкспорт по-прежнему блокировался. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – ПутинЗерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН
https://crimea.ria.ru/20230115/kiev-gotovit-provokatsiyu-v-ramkakh-zernovoy-sdelki--minoborony-1126402729.html
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зерновая сделка, россия, украина, турция, в мире, экономика, санкции против россии, александр грушко, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Зерновую сделку продлили на 60 дней

МИД России: зерновая сделка продлена с условием снятия санкций против сельхозпродукции РФ

11:51 14.03.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкРабота Совместного координационного центра в Стамбуле
Работа Совместного координационного центра в Стамбуле
© Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Зерновая сделка продлена на 60 дней с условием, что все обещания по снятию санкций по российской сельхозпродукции будут выполнены. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Условлено, что она продлевается на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер с условием того, чтобы все те обещания, которые были даны РФ по части именно выполнения второго трека, а это снятие всех санкций, прямых и косвенных, для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки, были выполнены", - сказал Грушко.
И Москва продолжит настойчиво добиваться выполнения этих обязательств, подчеркнул он.

Зерновая сделка

Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.
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"Сделка выполняется наполовину"

Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.
Однако по состоянию на 12 марта украинская часть зерновой сделки реализовывалась, а российский сельхозэкспорт по-прежнему блокировался. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину.
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Зерновая сделкаРоссияУкраинаТурцияВ миреЭкономикаСанкции против РоссииАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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