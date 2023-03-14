https://crimea.ria.ru/20230314/zernovuyu-sdelku-prodlili-na-60-dney-1127524011.html

Зерновую сделку продлили на 60 дней

Зерновую сделку продлили на 60 дней - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Зерновую сделку продлили на 60 дней

Зерновая сделка продлена на 60 дней с условием, что все обещания по снятию санкций по российской сельхозпродукции будут выполнены. Об этом заявил замглавы МИД... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T11:51

2023-03-14T11:51

2023-03-14T11:51

зерновая сделка

россия

украина

турция

в мире

экономика

санкции против россии

александр грушко

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Зерновая сделка продлена на 60 дней с условием, что все обещания по снятию санкций по российской сельхозпродукции будут выполнены. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.И Москва продолжит настойчиво добиваться выполнения этих обязательств, подчеркнул он.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей."Сделка выполняется наполовину"Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.Однако по состоянию на 12 марта украинская часть зерновой сделки реализовывалась, а российский сельхозэкспорт по-прежнему блокировался. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – ПутинЗерновая сделка: Песков рассказал о ситуации и контактах с ООН

https://crimea.ria.ru/20230115/kiev-gotovit-provokatsiyu-v-ramkakh-zernovoy-sdelki--minoborony-1126402729.html

россия

украина

турция

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зерновая сделка, россия, украина, турция, в мире, экономика, санкции против россии, александр грушко, министерство иностранных дел рф (мид рф)