https://crimea.ria.ru/20230309/lavrov-vyskazalsya-po-povodu-prodleniya-zernovoy-sdelki-1127431964.html

Лавров высказался по поводу продления зерновой сделки

Лавров высказался по поводу продления зерновой сделки - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Лавров высказался по поводу продления зерновой сделки

Вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T14:29

2023-03-09T14:29

2023-03-09T14:30

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если мы говорим о сделке, то она пакетная. Продлевать можно только то, что уже выполняется. А если пакет выполняется наполовину, то вопросы о продлении приобретают достаточно сложный характер", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.Министр напомнил, что сделка состоит из двух составных частей: безопасный экспорт по Черному морю зерна из украинских портов и снятие всех препятствий на пути экспорта зерна и удобрений из России.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что движение вперед по выполнению зерновой сделки есть, однако по-прежнему остается много вопросов с конечными получателями. По его словам, Москва и дальше намерена ставить вопрос о выполнении второй части сделки, предусматривающей снятие ограничений с экспорта российского продовольствия и удобрений.Суть зерновой сделкиЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.Временный выход России из сделкиПосле того, как 29 октября 2022 года Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны спустя несколько часов после инцидента. В ведомстве предупредили, что в условиях временной приостановки участия России в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.2 ноября в Министерстве обороны РФ заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае нарушения данных Киевом обязательств.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – ПутинРФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небензя

https://crimea.ria.ru/20230309/zernovaya-sdelka-peskov-rasskazal-o-situatsii-i-kontaktakh-s-oon-1127431075.html

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