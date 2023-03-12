https://crimea.ria.ru/20230312/eksport-rf-v-ramkakh-zernovoy-sdelki-po-prezhnemu-blokiruetsya---mid-1127496271.html

Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД

Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД

Украинская часть зерновой сделки реализуется, при этом российский сельхозэкспорт по-прежнему блокируется из-за западных санкций. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T15:22

2023-03-12T15:22

2023-03-12T15:22

мария захарова

зерновая сделка

политика

экономика

россия

украина

владимир путин (политик)

дмитрий песков

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Украинская часть зерновой сделки реализуется, при этом российский сельхозэкспорт по-прежнему блокируется из-за западных санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о том, что Украина начала переговоры с партнерами по поводу продления "зерновой сделки". По данным МИД, переговоры на этот счет, "тем более с участием российских представителей" не велись. Очередной раунд консультаций российской делегации с Генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан и Замгенсеком ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, курирующими "черноморскую инициативу", состоится в Женеве 13 марта.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что движение вперед по ее выполнению есть, но по-прежнему остается много вопросов с конечными получателями. По его словам, Москва и дальше намерена ставить вопрос о выполнении второй части сделки, предусматривающей снятие ограничений с экспорта российского продовольствия и удобрений. Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.После того, как 29 октября 2022 года Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. 2 ноября в Министерстве обороны РФ заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае нарушения данных Киевом обязательств.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - НебензяРоссия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке

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мария захарова, зерновая сделка, политика, экономика, россия, украина, владимир путин (политик), дмитрий песков, министерство иностранных дел рф (мид рф)