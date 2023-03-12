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Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД
Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД
Украинская часть зерновой сделки реализуется, при этом российский сельхозэкспорт по-прежнему блокируется из-за западных санкций. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T15:22
2023-03-12T15:22
мария захарова
зерновая сделка
политика
экономика
россия
украина
владимир путин (политик)
дмитрий песков
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Украинская часть зерновой сделки реализуется, при этом российский сельхозэкспорт по-прежнему блокируется из-за западных санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о том, что Украина начала переговоры с партнерами по поводу продления "зерновой сделки". По данным МИД, переговоры на этот счет, "тем более с участием российских представителей" не велись. Очередной раунд консультаций российской делегации с Генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан и Замгенсеком ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, курирующими "черноморскую инициативу", состоится в Женеве 13 марта.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что движение вперед по ее выполнению есть, но по-прежнему остается много вопросов с конечными получателями. По его словам, Москва и дальше намерена ставить вопрос о выполнении второй части сделки, предусматривающей снятие ограничений с экспорта российского продовольствия и удобрений. Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.После того, как 29 октября 2022 года Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. 2 ноября в Министерстве обороны РФ заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае нарушения данных Киевом обязательств.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова рассказала о рисках "зерновой сделки"РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - НебензяРоссия может полностью заместить украинское зерно на мировом рынке
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мария захарова, зерновая сделка, политика, экономика, россия, украина, владимир путин (политик), дмитрий песков, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Экспорт РФ в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется - МИД

Захарова: сельхозэкспорт России в рамках зерновой сделки блокируется

15:22 12.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосевная кампания в Крыму
Посевная кампания в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Украинская часть зерновой сделки реализуется, при этом российский сельхозэкспорт по-прежнему блокируется из-за западных санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о том, что Украина начала переговоры с партнерами по поводу продления "зерновой сделки".
"Исходим из того, что заключенные в Стамбуле договоренности должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки. Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций", - заявила Захарова.
По данным МИД, переговоры на этот счет, "тем более с участием российских представителей" не велись. Очередной раунд консультаций российской делегации с Генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспан и Замгенсеком ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом, курирующими "черноморскую инициативу", состоится в Женеве 13 марта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос продления зерновой сделки приобретает достаточно сложный характер, поскольку она выполняется лишь наполовину, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что движение вперед по ее выполнению есть, но по-прежнему остается много вопросов с конечными получателями. По его словам, Москва и дальше намерена ставить вопрос о выполнении второй части сделки, предусматривающей снятие ограничений с экспорта российского продовольствия и удобрений.
Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в числе прочего предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были обещания снятия ограничений.
После того, как 29 октября 2022 года Киев совершил террористическую атаку на корабли ЧФ и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины.
2 ноября в Министерстве обороны РФ заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. При этом президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения в случае нарушения данных Киевом обязательств.
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Мария ЗахароваЗерновая сделкаПолитикаЭкономикаРоссияУкраинаВладимир Путин (политик)Дмитрий ПесковМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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