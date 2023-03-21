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Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборах - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборах
Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборах - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборах
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты на предстоящих... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T16:24
2023-03-21T16:24
реджеп тайип эрдоган
турция
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах 14 мая, сообщает РИА Новости.Документы о выдвижении Эрдогана поданы в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) представителями правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения.Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Главным соперником Эрдогана является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Как полагают многие эксперты, Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращение к парламентской республике и урезание полномочий президента, переориентация внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политологПарламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТООрбан предложил создать НАТО без США
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реджеп тайип эрдоган, турция, политика, в мире, сша
Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборах

Турецкий лидер Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на майских выборах

16:24 21.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах 14 мая, сообщает РИА Новости.
Документы о выдвижении Эрдогана поданы в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) представителями правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения.
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Главным соперником Эрдогана является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Как полагают многие эксперты, Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращение к парламентской республике и урезание полномочий президента, переориентация внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.
Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.
Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
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