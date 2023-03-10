https://crimea.ria.ru/20230310/kogda-turtsiya-odobrit-vstuplenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato--politolog-1127471552.html
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог
Анкара в любом случае одобрит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, скорее всего, это произойдет после выборов в Турции 14 мая. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T17:13
2023-03-10T17:13
2023-03-10T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Анкара в любом случае одобрит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, скорее всего, это произойдет после выборов в Турции 14 мая. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.Турция не будет рвать с НАТО"У меня нет никаких иллюзий, что Турция одобрит вступление и Финляндии, и Швеции в НАТО, скорее всего – сразу после выборов 14 мая", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Политолог не исключил, что Анкара может принять это решение и до выборов, поскольку после разрушительных землетрясений финансово-экономическая зависимость Турции от Запада очень сильно возросла.Аналитик подчеркнул, что Анкара не заинтересована в разрыве отношений с НАТО, поскольку ее членство в альянсе усиливает ее роль в мировых и региональных делах, в отношениях с Россией и с региональными центрами силы на Ближнем Востоке. А выход из блока ослабит эту роль Турции.Позиция Анкары и отношения с РоссиейВ свою очередь Вашингтон и Брюссель, по словам Суслова, четко дали понять Анкаре, что членство Швеции и Финляндии – принципиальный для них вопрос."Почему НАТО добивается этого и именно сейчас? Потому что, не будучи способными нанести России военное и экономическое поражение, НАТО и США отчаянно нуждаются в том, чтобы нанести России хоть какое-то поражение, продемонстрировать зримо и символично, что Россия потерпела какое-то поражение. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО призвано как раз создать такую картинку. Турция вряд ли будет этому препятствовать, учитывая ее нежелание всерьез рвать отношения с США, НАТО и Европой", - отметил политолог.При этом решение Анкары по расширению Североатлантического альянса не будет означать, что Турция качественно ослабит свои отношения с Россией.Вступление Швеции и Финляндии в НАТОФинляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 – Венгрия и Турция. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.9 марта Швеция и Финляндия провели в четверг в Брюсселе консультации с Турцией по вопросу ратификации членства в НАТО, договорились встретиться еще раз в том же формате мадридского трехстороннего механизма до саммита в Вильнюсе в июле.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден объявит о поставках критического вооружения УкраинеЗапросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолетыДаст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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политика, нато, турция, швеция, финляндия, новости
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог
Эксперт Суслов: Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО после майских выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Анкара в любом случае одобрит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, скорее всего, это произойдет после выборов в Турции 14 мая. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Турция не будет рвать с НАТО
"У меня нет никаких иллюзий, что Турция одобрит вступление и Финляндии, и Швеции в НАТО, скорее всего – сразу после выборов 14 мая", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Политолог не исключил, что Анкара может принять это решение и до выборов, поскольку после разрушительных землетрясений финансово-экономическая зависимость Турции от Запада очень сильно возросла.
"Поэтому я не исключаю, что Анкара может в сложившейся ситуации одобрить заявку на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и до выборов. Но гарантированно она это одобрит после выборов", - указал Суслов.
Аналитик подчеркнул, что Анкара не заинтересована в разрыве отношений с НАТО, поскольку ее членство в альянсе усиливает ее роль в мировых и региональных делах, в отношениях с Россией и с региональными центрами силы на Ближнем Востоке. А выход из блока ослабит эту роль Турции.
Позиция Анкары и отношения с Россией
В свою очередь Вашингтон и Брюссель, по словам Суслова, четко дали понять Анкаре, что членство Швеции и Финляндии – принципиальный для них вопрос.
"Почему НАТО добивается этого и именно сейчас? Потому что, не будучи способными нанести России военное и экономическое поражение, НАТО и США отчаянно нуждаются в том, чтобы нанести России хоть какое-то поражение, продемонстрировать зримо и символично, что Россия потерпела какое-то поражение. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО призвано как раз создать такую картинку. Турция вряд ли будет этому препятствовать, учитывая ее нежелание всерьез рвать отношения с США, НАТО и Европой", - отметил политолог.
При этом решение Анкары по расширению Североатлантического альянса не будет означать, что Турция качественно ослабит свои отношения с Россией.
"Политика Турции требует и поддержания интенсивных политических и экономических отношений и с Россией, и с Китаем, и продолжения участия в НАТО, и продолжения диалога с ШОС, и с БРИКС. Турция будет следовать по этому пути", - подчеркнул Суслов.
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.
На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 – Венгрия и Турция. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.
9 марта Швеция и Финляндия провели в четверг в Брюсселе консультации с Турцией по вопросу ратификации членства в НАТО, договорились встретиться еще раз в том же формате мадридского трехстороннего механизма до саммита в Вильнюсе в июле.
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