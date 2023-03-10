Рейтинг@Mail.ru
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230310/kogda-turtsiya-odobrit-vstuplenie-shvetsii-i-finlyandii-v-nato--politolog-1127471552.html
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог
Анкара в любом случае одобрит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, скорее всего, это произойдет после выборов в Турции 14 мая. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T17:13
2023-03-10T17:13
политика
нато
турция
швеция
финляндия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125496015_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_3c81e8399e8cb53b69ddd0968ce676c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Анкара в любом случае одобрит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, скорее всего, это произойдет после выборов в Турции 14 мая. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.Турция не будет рвать с НАТО"У меня нет никаких иллюзий, что Турция одобрит вступление и Финляндии, и Швеции в НАТО, скорее всего – сразу после выборов 14 мая", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Политолог не исключил, что Анкара может принять это решение и до выборов, поскольку после разрушительных землетрясений финансово-экономическая зависимость Турции от Запада очень сильно возросла.Аналитик подчеркнул, что Анкара не заинтересована в разрыве отношений с НАТО, поскольку ее членство в альянсе усиливает ее роль в мировых и региональных делах, в отношениях с Россией и с региональными центрами силы на Ближнем Востоке. А выход из блока ослабит эту роль Турции.Позиция Анкары и отношения с РоссиейВ свою очередь Вашингтон и Брюссель, по словам Суслова, четко дали понять Анкаре, что членство Швеции и Финляндии – принципиальный для них вопрос."Почему НАТО добивается этого и именно сейчас? Потому что, не будучи способными нанести России военное и экономическое поражение, НАТО и США отчаянно нуждаются в том, чтобы нанести России хоть какое-то поражение, продемонстрировать зримо и символично, что Россия потерпела какое-то поражение. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО призвано как раз создать такую картинку. Турция вряд ли будет этому препятствовать, учитывая ее нежелание всерьез рвать отношения с США, НАТО и Европой", - отметил политолог.При этом решение Анкары по расширению Североатлантического альянса не будет означать, что Турция качественно ослабит свои отношения с Россией.Вступление Швеции и Финляндии в НАТОФинляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 – Венгрия и Турция. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.9 марта Швеция и Финляндия провели в четверг в Брюсселе консультации с Турцией по вопросу ратификации членства в НАТО, договорились встретиться еще раз в том же формате мадридского трехстороннего механизма до саммита в Вильнюсе в июле.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден объявит о поставках критического вооружения УкраинеЗапросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолетыДаст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230301/parlament-finlyandii-odobril-zakonoproekt-o-vstuplenii-v-nato-1127286014.html
турция
швеция
финляндия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125496015_48:0:955:680_1920x0_80_0_0_fd274ec2181688bf509946d226fbd102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, нато, турция, швеция, финляндия, новости
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог

Эксперт Суслов: Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО после майских выборов

17:13 10.03.2023
 
© Vyacheslav ProkofyevПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган
© Vyacheslav Prokofyev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Анкара в любом случае одобрит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, скорее всего, это произойдет после выборов в Турции 14 мая. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Турция не будет рвать с НАТО

"У меня нет никаких иллюзий, что Турция одобрит вступление и Финляндии, и Швеции в НАТО, скорее всего – сразу после выборов 14 мая", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Политолог не исключил, что Анкара может принять это решение и до выборов, поскольку после разрушительных землетрясений финансово-экономическая зависимость Турции от Запада очень сильно возросла.
"Поэтому я не исключаю, что Анкара может в сложившейся ситуации одобрить заявку на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и до выборов. Но гарантированно она это одобрит после выборов", - указал Суслов.
Аналитик подчеркнул, что Анкара не заинтересована в разрыве отношений с НАТО, поскольку ее членство в альянсе усиливает ее роль в мировых и региональных делах, в отношениях с Россией и с региональными центрами силы на Ближнем Востоке. А выход из блока ослабит эту роль Турции.

Позиция Анкары и отношения с Россией

В свою очередь Вашингтон и Брюссель, по словам Суслова, четко дали понять Анкаре, что членство Швеции и Финляндии – принципиальный для них вопрос.
"Почему НАТО добивается этого и именно сейчас? Потому что, не будучи способными нанести России военное и экономическое поражение, НАТО и США отчаянно нуждаются в том, чтобы нанести России хоть какое-то поражение, продемонстрировать зримо и символично, что Россия потерпела какое-то поражение. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО призвано как раз создать такую картинку. Турция вряд ли будет этому препятствовать, учитывая ее нежелание всерьез рвать отношения с США, НАТО и Европой", - отметил политолог.
При этом решение Анкары по расширению Североатлантического альянса не будет означать, что Турция качественно ослабит свои отношения с Россией.
"Политика Турции требует и поддержания интенсивных политических и экономических отношений и с Россией, и с Китаем, и продолжения участия в НАТО, и продолжения диалога с ШОС, и с БРИКС. Турция будет следовать по этому пути", - подчеркнул Суслов.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но впоследствии Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает озабоченности Анкары. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО вновь был заблокирован Турцией в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Анкарой.
Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.
На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 – Венгрия и Турция. Ратификация заявок парламентами всех тридцати членов НАТО необходима для завершения процедуры присоединения к альянсу.
9 марта Швеция и Финляндия провели в четверг в Брюсселе консультации с Турцией по вопросу ратификации членства в НАТО, договорились встретиться еще раз в том же формате мадридского трехстороннего механизма до саммита в Вильнюсе в июле.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Байден объявит о поставках критического вооружения Украине
Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты
Даст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
1 марта, 15:43
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
 
ПолитикаНАТОТурцияШвецияФинляндияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:45В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России
18:32Люди хотят вернуться: власти Мелитопольского района об уехавших
18:29Нам 8 лет! "Россия сегодня" в Крыму принимает поздравления 4:32
18:13В Крыму тепло набирает обороты - ФОБОС
17:51Майор СБУ признала Крым российским и может сесть в тюрьму на 8 лет
17:13Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог
16:49США и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФ
16:09Обстрел ВСУ села в Белгородской области: есть пострадавший
16:01Как защищен Мелитопольский район от обстрелов ВСУ
15:32Даже не год за два: как Крым помогает интеграции Запорожской области
15:13Лавров назвал протесты в Грузии попыткой силовой смены власти
14:46Крымские кардиологи впервые провели операцию на сосудах сердца и шеи
14:09В Севастополе завершается строительство филиала "Артека" – Минобороны
13:50Сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки боев в Донбассе – Минобороны
13:37Армия России разгромила ВСУ под Угледаром и Гуляйполем
13:16Призывал к насилию: в Крыму ФСБ задержала интернет-экстремиста
13:12Шторм с ливнями и ветром обрушится на Крым
13:03Более 60 терактов предотвратили в России в прошлом году
13:00О ПВО, туристах и квартире Зеленского: Аксенов дал интервью Киселеву
12:45Аксенов заявил о росте численности населения Крыма
Лента новостейМолния