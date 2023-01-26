https://crimea.ria.ru/20230126/dast-li-nato-ukraine-samolety-i-dalnoboynye-rakety--ekspert-1126606464.html
Даст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт
Даст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Даст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт
Страны НАТО могут удовлетворить просьбу украинского руководства и передать Киеву самолеты и дальнобойные ракеты, но в этом случае их аэродромы станут мишенью... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T18:31
2023-01-26T18:31
2023-01-26T18:31
радио "спутник в крыму"
украина
вадим колесниченко
нато
сша
оружие
поставки западного оружия украине
американское оружие против крыма
мнения
в мире
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О помощи НАТО для Украины
audio/mpeg
О помощи НАТО для Украины
О помощи НАТО для Украины
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Страны НАТО могут удовлетворить просьбу украинского руководства и передать Киеву самолеты и дальнобойные ракеты, но в этом случае их аэродромы станут мишенью для российского высокоточного оружия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографика >>Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом потребовал разблокировать поставки Киеву ракет большой дальности и истребителей.Эксперт напомнил, что, в частности, Польша заявила о готовности предоставлять свои военные аэродромы для этой цели. В нынешней ситуации это означает, что Варшава должна быть готова к ударам по своей территории, считает аналитик.Комментируя решение о поставках Киеву танков, Колесниченко отметил, что этого стоило ожидать, поскольку, чем эффективнее в пользу России идет специальная военная операция, тем "сильнее истерика коллективного Запада".При этом эксперт выразил уверенность, что Вооруженные силы России не только смогут защитить свои территории от исходящих угроз, но и применить более серьезное оружие в случае эскалации конфликта."Очевидно, что мы на сегодняшний день не все виды вооружений применили, не все показали. Зачем сразу было показывать весь боевой потенциал, который у нас есть? Мы его постепенно демонстрируем, потому что кульминация конфликта еще не наступила. Сейчас мы должны перемалывать систему обороны и живую силу противника – другого выбора нам не оставляют", – пояснил политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата регионаС миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и LeopardБелый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США
https://crimea.ria.ru/20230125/zapros-na-submariny-medvede-zhestko-otsenil-novye-khotelki-kieva-1126590871.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, вадим колесниченко, нато, сша, оружие, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, мнения, в мире, сво, польша
Даст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт
Политолог Колесниченко: НАТО может дать Украине самолеты и дальнобойные ракеты
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым.
Страны НАТО могут удовлетворить просьбу украинского руководства и передать Киеву самолеты и дальнобойные ракеты, но в этом случае их аэродромы станут мишенью для российского высокоточного оружия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом потребовал
разблокировать поставки Киеву ракет большой дальности и истребителей.
"Возможно ли предоставление Украине дальнобойных ракет и самолетов? Я этого не исключаю, мы можем этого ожидать. Но здесь есть одна тонкость: если с танками и тяжелыми вооружениями ситуация одна, потому что конфликт пока идет на территории Украины, то с самолетами ситуация гораздо хуже. Там нет аэродромов, способных принимать и обслуживать иностранные самолеты. Перелеты этих самолетов или их концентрация позволяют уже реально наносить удары по территории, где они будут базироваться", – сказал Колесниченко.
Эксперт напомнил, что, в частности, Польша заявила о готовности предоставлять свои военные аэродромы для этой цели. В нынешней ситуации это означает, что Варшава должна быть готова к ударам по своей территории, считает аналитик.
Комментируя решение о поставках Киеву танков, Колесниченко отметил, что этого стоило ожидать, поскольку, чем эффективнее в пользу России идет специальная военная операция, тем "сильнее истерика коллективного Запада".
При этом эксперт выразил уверенность, что Вооруженные силы России не только смогут защитить свои территории от исходящих угроз, но и применить более серьезное оружие в случае эскалации конфликта.
"Очевидно, что мы на сегодняшний день не все виды вооружений применили, не все показали. Зачем сразу было показывать весь боевой потенциал, который у нас есть? Мы его постепенно демонстрируем, потому что кульминация конфликта еще не наступила. Сейчас мы должны перемалывать систему обороны и живую силу противника – другого выбора нам не оставляют", – пояснил политолог.
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