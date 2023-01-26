https://crimea.ria.ru/20230126/dast-li-nato-ukraine-samolety-i-dalnoboynye-rakety--ekspert-1126606464.html

Даст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт

Даст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Даст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт

Страны НАТО могут удовлетворить просьбу украинского руководства и передать Киеву самолеты и дальнобойные ракеты, но в этом случае их аэродромы станут мишенью... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T18:31

2023-01-26T18:31

2023-01-26T18:31

радио "спутник в крыму"

украина

вадим колесниченко

нато

сша

оружие

поставки западного оружия украине

американское оружие против крыма

мнения

в мире

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О помощи НАТО для Украины audio/mpeg

О помощи НАТО для Украины О помощи НАТО для Украины audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Страны НАТО могут удовлетворить просьбу украинского руководства и передать Киеву самолеты и дальнобойные ракеты, но в этом случае их аэродромы станут мишенью для российского высокоточного оружия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографика >>Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом потребовал разблокировать поставки Киеву ракет большой дальности и истребителей.Эксперт напомнил, что, в частности, Польша заявила о готовности предоставлять свои военные аэродромы для этой цели. В нынешней ситуации это означает, что Варшава должна быть готова к ударам по своей территории, считает аналитик.Комментируя решение о поставках Киеву танков, Колесниченко отметил, что этого стоило ожидать, поскольку, чем эффективнее в пользу России идет специальная военная операция, тем "сильнее истерика коллективного Запада".При этом эксперт выразил уверенность, что Вооруженные силы России не только смогут защитить свои территории от исходящих угроз, но и применить более серьезное оружие в случае эскалации конфликта."Очевидно, что мы на сегодняшний день не все виды вооружений применили, не все показали. Зачем сразу было показывать весь боевой потенциал, который у нас есть? Мы его постепенно демонстрируем, потому что кульминация конфликта еще не наступила. Сейчас мы должны перемалывать систему обороны и живую силу противника – другого выбора нам не оставляют", – пояснил политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата регионаС миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и LeopardБелый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации США

https://crimea.ria.ru/20230125/zapros-na-submariny-medvede-zhestko-otsenil-novye-khotelki-kieva-1126590871.html

украина

сша

польша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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