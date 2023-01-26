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Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты
Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты
После решения о танковых поставках, Киев ждет от стран НАТО продолжения военной помощи в виде ракет и истребителей. Соответствующее заявление опубликовано на... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T13:18
2023-01-26T13:18
владимир зеленский (президент украины)
украина
поставки западного оружия украине
оружие
американское оружие против крыма
всу (вооруженные силы украины)
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. После решения о танковых поставках, Киев ждет от стран НАТО продолжения военной помощи в виде ракет и истребителей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.Киев снова просит вооруженийКак пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ, речь может идти в частности о самолетах четвертого поколения, типа американских F-16, что, по мнению, Киева даст Украине большое преимущество в конфликте.Запад обсуждает новый запросКак сообщило в четверг Politico, новый запрос Киева сейчас обсуждается. На этот счет у Западных стран нет единого мнения.По данным издания, ряд государств опасаются, что решение о передаче истребителей может привести к эскалации конфликта. При этом в поддержку идеи кроме Украины выступают страны Балтии. Вашингтон, в свою очередь, заявил Киеву, что "на данный момент" о передаче истребителей речи идти не может.В среду, 25 января, правительства ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2, пишет РИА Новости. Кроме того, немецкое правительство одобрит поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Также Германия передаст Украине боеприпасы, научит танкистов и поможет с техобслуживанием систем. Также в среду Соединенные Штаты заявили о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран, заявил в среду президент США Джо Байден.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами.Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации СШАНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеЗапрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева
https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html
https://crimea.ria.ru/20230123/rakety-dlya-udarov-po-krymu-politolog-obyasnil-taktiku-ssha--1126535789.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, всу (вооруженные силы украины), в мире, политика
Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты

Зеленский попросил у НАТО истребители

13:18 26.01.2023
 
© SERGEI SUPINSKY/ AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© SERGEI SUPINSKY/ AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. После решения о танковых поставках, Киев ждет от стран НАТО продолжения военной помощи в виде ракет и истребителей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Киев снова просит вооружений

"Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину", – сказано в заявлении. Отмечается, что переговоры на эту тему с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом уже состоялись.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ, речь может идти в частности о самолетах четвертого поколения, типа американских F-16, что, по мнению, Киева даст Украине большое преимущество в конфликте.
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Запад обсуждает новый запрос

Как сообщило в четверг Politico, новый запрос Киева сейчас обсуждается. На этот счет у Западных стран нет единого мнения.
По данным издания, ряд государств опасаются, что решение о передаче истребителей может привести к эскалации конфликта. При этом в поддержку идеи кроме Украины выступают страны Балтии. Вашингтон, в свою очередь, заявил Киеву, что "на данный момент" о передаче истребителей речи идти не может.
Солдаты армии США загружают управляемые армейские тактические ракеты M39 (ATACMS) в грузовик. (Фото МАЙКА НЕЛЬСОНА / AFP)
23 января, 16:25Радио "Спутник в Крыму"
Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику США
В среду, 25 января, правительства ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2, пишет РИА Новости. Кроме того, немецкое правительство одобрит поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Также Германия передаст Украине боеприпасы, научит танкистов и поможет с техобслуживанием систем.
Также в среду Соединенные Штаты заявили о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран, заявил в среду президент США Джо Байден.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами.
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Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПоставки западного оружия УкраинеОружиеАмериканское оружие против КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)В миреПолитика
 
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