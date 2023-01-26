https://crimea.ria.ru/20230126/zaprosy-nezalezhnykh-zelenskiy-posle-tankov-vyprashivaet-u-nato-samolety-1126599448.html

Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты

Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты

После решения о танковых поставках, Киев ждет от стран НАТО продолжения военной помощи в виде ракет и истребителей. Соответствующее заявление опубликовано на... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T13:18

2023-01-26T13:18

2023-01-26T13:18

владимир зеленский (президент украины)

украина

поставки западного оружия украине

оружие

американское оружие против крыма

всу (вооруженные силы украины)

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. После решения о танковых поставках, Киев ждет от стран НАТО продолжения военной помощи в виде ракет и истребителей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.Киев снова просит вооруженийКак пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ, речь может идти в частности о самолетах четвертого поколения, типа американских F-16, что, по мнению, Киева даст Украине большое преимущество в конфликте.Запад обсуждает новый запросКак сообщило в четверг Politico, новый запрос Киева сейчас обсуждается. На этот счет у Западных стран нет единого мнения.По данным издания, ряд государств опасаются, что решение о передаче истребителей может привести к эскалации конфликта. При этом в поддержку идеи кроме Украины выступают страны Балтии. Вашингтон, в свою очередь, заявил Киеву, что "на данный момент" о передаче истребителей речи идти не может.В среду, 25 января, правительства ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2, пишет РИА Новости. Кроме того, немецкое правительство одобрит поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Также Германия передаст Украине боеприпасы, научит танкистов и поможет с техобслуживанием систем. Также в среду Соединенные Штаты заявили о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран, заявил в среду президент США Джо Байден.Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами.Читайте также на РИА Новости Крым:Белый дом нацелил Abrams на Крым - заявление администрации СШАНазваны уязвимые места танков Leopard и Abrams на УкраинеЗапрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева

https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html

https://crimea.ria.ru/20230123/rakety-dlya-udarov-po-krymu-politolog-obyasnil-taktiku-ssha--1126535789.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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