Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты
Зеленский попросил у НАТО истребители
© SERGEI SUPINSKY/ AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
© SERGEI SUPINSKY/ AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. После решения о танковых поставках, Киев ждет от стран НАТО продолжения военной помощи в виде ракет и истребителей. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Киев снова просит вооружений
"Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину", – сказано в заявлении. Отмечается, что переговоры на эту тему с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом уже состоялись.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ, речь может идти в частности о самолетах четвертого поколения, типа американских F-16, что, по мнению, Киева даст Украине большое преимущество в конфликте.
Запад обсуждает новый запрос
Как сообщило в четверг Politico, новый запрос Киева сейчас обсуждается. На этот счет у Западных стран нет единого мнения.
По данным издания, ряд государств опасаются, что решение о передаче истребителей может привести к эскалации конфликта. При этом в поддержку идеи кроме Украины выступают страны Балтии. Вашингтон, в свою очередь, заявил Киеву, что "на данный момент" о передаче истребителей речи идти не может.
В среду, 25 января, правительства ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2, пишет РИА Новости. Кроме того, немецкое правительство одобрит поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Также Германия передаст Украине боеприпасы, научит танкистов и поможет с техобслуживанием систем.
Также в среду Соединенные Штаты заявили о решении поставить Украине 31 танк M1 Abrams, военная помощь будет сопровождаться поставками из других стран, заявил в среду президент США Джо Байден.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вооруженные силы России уничтожат все танки, которые Вашингтон передаст Киеву. А эксперты выражали мнение, что немецкие машины Leopard 2 и американские Abrams не пройдут испытание вязкими украинскими черноземами.
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