Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева
Медведев оценил запрос Киева на западные подлодки
20:01 25.01.2023 (обновлено: 20:13 25.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Киев не в состоянии умерить аппетиты и делает новый запрос на западные вооружения, в том числе на подводные лодки, однако использовать субмарины придется в водах Днепра, поскольку скоро Украина вообще может лишиться выходов к морю. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В среду правительство ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Позже в этот же день немецкое издание Spigel сообщило, что замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у Германии еще и истребители Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon, а также боевые корабли и подводные лодки.
"Никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше", - ответил на это зампредседателя Совбеза России и констатировал, что использовать такое вооружение Украине будет проблематично.
"Ладно, самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины – это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря. Тогда придется сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и коллективным Западом, который ее поддерживает и вооружает, "новой Отечественной войной".
Читайте также на РИА Новости Крым: