https://crimea.ria.ru/20230125/zapros-na-submariny-medvede-zhestko-otsenil-novye-khotelki-kieva-1126590871.html

Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева

Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева

Киев не в состоянии умерить аппетиты и делает новый запрос на западные вооружения, в том числе на подводные лодки, однако использовать субмарины придется в... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T20:01

2023-01-25T20:01

2023-01-25T20:13

дмитрий медведев

россия

поставки западного оружия украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Киев не в состоянии умерить аппетиты и делает новый запрос на западные вооружения, в том числе на подводные лодки, однако использовать субмарины придется в водах Днепра, поскольку скоро Украина вообще может лишиться выходов к морю. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз Киева>>>В среду правительство ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Позже в этот же день немецкое издание Spigel сообщило, что замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у Германии еще и истребители Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon, а также боевые корабли и подводные лодки."Никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше", - ответил на это зампредседателя Совбеза России и констатировал, что использовать такое вооружение Украине будет проблематично.Ранее Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и коллективным Западом, который ее поддерживает и вооружает, "новой Отечественной войной".Читайте также на РИА Новости Крым:Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для КиеваПочему Россия не проиграет – ответ МедведеваЧитайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева

https://crimea.ria.ru/20230125/snova-plan-barbarossa-v-krymu-otsenili-peredachu-ukraine-tankov-leopard-1126578008.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, россия, поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, политика