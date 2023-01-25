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Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева
Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева
Киев не в состоянии умерить аппетиты и делает новый запрос на западные вооружения, в том числе на подводные лодки, однако использовать субмарины придется в... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T20:01
2023-01-25T20:13
дмитрий медведев
россия
поставки западного оружия украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Киев не в состоянии умерить аппетиты и делает новый запрос на западные вооружения, в том числе на подводные лодки, однако использовать субмарины придется в водах Днепра, поскольку скоро Украина вообще может лишиться выходов к морю. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев."Удары по Москве" и "танки на Крым": сенатор раскрыл смысл угроз Киева&gt;&gt;&gt;В среду правительство ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Позже в этот же день немецкое издание Spigel сообщило, что замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у Германии еще и истребители Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon, а также боевые корабли и подводные лодки."Никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше", - ответил на это зампредседателя Совбеза России и констатировал, что использовать такое вооружение Украине будет проблематично.Ранее Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и коллективным Западом, который ее поддерживает и вооружает, "новой Отечественной войной".Читайте также на РИА Новости Крым:Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для КиеваПочему Россия не проиграет – ответ МедведеваЧитайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева
https://crimea.ria.ru/20230125/snova-plan-barbarossa-v-krymu-otsenili-peredachu-ukraine-tankov-leopard-1126578008.html
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дмитрий медведев, россия, поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, политика
Запрос на субмарины: Медведев жестко оценил новые "хотелки" Киева

Медведев оценил запрос Киева на западные подлодки

20:01 25.01.2023 (обновлено: 20:13 25.01.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Киев не в состоянии умерить аппетиты и делает новый запрос на западные вооружения, в том числе на подводные лодки, однако использовать субмарины придется в водах Днепра, поскольку скоро Украина вообще может лишиться выходов к морю. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
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В среду правительство ФРГ сообщило о планах передать Киеву два танковых батальона. На первом этапе украинская армия получит 14 танков Leopard 2. Кроме того, немецкое правительство одобрило поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами. Позже в этот же день немецкое издание Spigel сообщило, что замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник запросил у Германии еще и истребители Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon, а также боевые корабли и подводные лодки.
"Никчемные начальнички Малороссии все время хотят все больше и больше", - ответил на это зампредседателя Совбеза России и констатировал, что использовать такое вооружение Украине будет проблематично.
"Ладно, самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины – это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря. Тогда придется сидеть в лодке прямо посреди Днепра, разучивая с музыкальными кураторами бессмертную We all live in a yellow submarine. Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал конфликт России с Украиной и коллективным Западом, который ее поддерживает и вооружает, "новой Отечественной войной".
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Дмитрий МедведевРоссияПоставки западного оружия УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПолитика
 
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