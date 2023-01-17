https://crimea.ria.ru/20230117/pozorische-medvedev-ob-obsuzhdenii-v-davose-postavok-tankov-dlya-kieva-1126432300.html

Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева

Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок Украине... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T14:14

2023-01-17T14:14

2023-01-17T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок Украине танков.Медведев, в частности, обратил внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что Варшава "собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву".По мнению замглавы Совбеза РФ, в Польше надеются, что "танковая коалиция" "приблизит долгожданный для поляков раздел Украины на части".53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе накануне. ВЭФ продлится до 20 января, девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". По оценке организаторов, Давос посетят рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек.Российская делегация не будет участвовать в форуме, который заморозил отношения с Москвой после начала специальной военной операции и введения санкций против бизнеса в РФ.

https://crimea.ria.ru/20230105/medvedev-nazval-tsirkon-u-beregov-nato-glavnym-novogodnim-podarkom-1126261018.html

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дмитрий медведев, политика, россия, украина, польша, новости, совет безопасности рф