https://crimea.ria.ru/20230117/pozorische-medvedev-ob-obsuzhdenii-v-davose-postavok-tankov-dlya-kieva-1126432300.html
Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева
Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок Украине... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T14:14
2023-01-17T14:14
2023-01-17T14:14
дмитрий медведев
политика
россия
украина
польша
новости
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123873004_0:407:2917:2048_1920x0_80_0_0_0138ae95ba134e2eb6dcbbe38037750a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок Украине танков.Медведев, в частности, обратил внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что Варшава "собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву".По мнению замглавы Совбеза РФ, в Польше надеются, что "танковая коалиция" "приблизит долгожданный для поляков раздел Украины на части".53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе накануне. ВЭФ продлится до 20 января, девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". По оценке организаторов, Давос посетят рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек.Российская делегация не будет участвовать в форуме, который заморозил отношения с Москвой после начала специальной военной операции и введения санкций против бизнеса в РФ.
https://crimea.ria.ru/20230105/medvedev-nazval-tsirkon-u-beregov-nato-glavnym-novogodnim-podarkom-1126261018.html
россия
украина
польша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123873004_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_adfacb5fb71947548b6725a651189ed0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, политика, россия, украина, польша, новости, совет безопасности рф
Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева
Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков для Украины на форуме в Давосе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок Украине танков.
"Какое же позорище, если не сказать грубее <…>. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и все такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев, в частности, обратил внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что Варшава "собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву".
По мнению замглавы Совбеза РФ, в Польше надеются, что "танковая коалиция" "приблизит долгожданный для поляков раздел Украины на части".
"Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной", - заключил он.
53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе накануне. ВЭФ продлится до 20 января, девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". По оценке организаторов, Давос посетят рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек.
Российская делегация не будет участвовать в форуме, который заморозил отношения с Москвой после начала специальной военной операции и введения санкций против бизнеса в РФ.