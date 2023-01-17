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Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева
Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок Украине... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T14:14
2023-01-17T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок Украине танков.Медведев, в частности, обратил внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что Варшава "собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву".По мнению замглавы Совбеза РФ, в Польше надеются, что "танковая коалиция" "приблизит долгожданный для поляков раздел Украины на части".53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе накануне. ВЭФ продлится до 20 января, девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". По оценке организаторов, Давос посетят рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек.Российская делегация не будет участвовать в форуме, который заморозил отношения с Москвой после начала специальной военной операции и введения санкций против бизнеса в РФ.
https://crimea.ria.ru/20230105/medvedev-nazval-tsirkon-u-beregov-nato-glavnym-novogodnim-podarkom-1126261018.html
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дмитрий медведев, политика, россия, украина, польша, новости, совет безопасности рф
Позорище: Медведев об обсуждении в Давосе поставок танков для Киева

Медведев назвал позорищем обсуждение поставок танков для Украины на форуме в Давосе

14:14 17.01.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок Украине танков.
"Какое же позорище, если не сказать грубее <…>. На давосском форуме обсуждают… поставку танков на Украину. Раньше в Давосе другое обсуждали. Типа экономику и все такое. Хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев, в частности, обратил внимание на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что Варшава "собирает коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Киеву".
По мнению замглавы Совбеза РФ, в Польше надеются, что "танковая коалиция" "приблизит долгожданный для поляков раздел Украины на части".
"Но тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей. И про будущую конфигурацию того, что останется от Незалежной", - заключил он.
53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе накануне. ВЭФ продлится до 20 января, девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". По оценке организаторов, Давос посетят рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек.
Российская делегация не будет участвовать в форуме, который заморозил отношения с Москвой после начала специальной военной операции и введения санкций против бизнеса в РФ.
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