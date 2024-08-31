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Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение
Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение
На технических этажах жилых домов россиянам разрешили обустраивать квартиры. В Крыму обустроить технические этажи в многоквартирных домах под жилое помещение... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T20:46
2024-08-31T20:46
2024-08-31T20:46
крым
радио "спутник в крыму"
жкх
жкх крыма и севастополя
ано "жкх контроль республики крым"
анатолий петров
мнения
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На технических этажах жилых домов россиянам разрешили обустраивать квартиры. В Крыму обустроить технические этажи в многоквартирных домах под жилое помещение тоже можно, при соблюдении обязательных условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.По его словам, помещение должно соответствовать нормам безопасности."Бывают такие технические этажи, которые можно как-то переоборудовать, и для того, чтобы использовать их как жилые помещения, должны быть соблюдены определенные пожарные и санитарные нормы, освещение, окна должны быть", - пояснил Петров.Прежде всего, нужно понимать, что такое технический этаж, добавил Петров."В пятиэтажках технический этаж – это надстройки, в которых находятся инженерные сети, в девятиэтажках они тоже используются для того, чтобы там проходила разводка горячей воды и отопление", - объяснил Петров.По словам Петрова, технические помещения часто захламляют. Эксперт отметил, что использовать их как хранилища нельзя.Особое внимание органы власти и министерство ЖКХ обращают на дома с центральным отоплением, говорит Петров. Ведь в таких домах более сложно устроена система отопления."Во всех газифицированных домах должны быть акты ДВК, три раза в год они должны обследоваться, в актах указываются выводы и по ним должны быть предприняты меры", - уточнил Петров.Кроме того, важно, чтобы в каждом МКД были монометры, их используют для определения давления теплоносителя в закрытых отопительных системах, сказал Петров."Например, жители жалуются, что дом плохо отапливается. Управляющая организация говорит, что это теплосеть плохо работает, а теплосеть говорит, что этот дом не подготовлен к зиме. Как доказать, на каком участке это произошло? Кто виноват? Монометры нужны, чтобы показывать перепады давления в системе", - пояснил Петров.По его словам, в каждом МКД обязательно должен быть председатель дома, который должен все контролировать. Но самый главный контролер – это сами собственники, отмечает Петров."Все, что касается перепланировок, если нужно то-то изменить или перенести, необходимо сделать проект и согласовать его со всеми соответствующими органами. Если он будет согласован и утвержден, то тогда можно что-то делать", - сказал Петров.Кроме того, технические помещения в домах – это общее имущество, и прежде, чем принимать какие-либо решения о перепланировке, необходимо проводить собрания всех собственников, чтобы принять общее решение, добавил он."У нас всегда это было, ничего революционного в этом нет. Это можно делать, если выполнить все условия", - заключил Петров.Читайте также на РИА Новости Крым:Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезонуВ Крыму возводится сто многоквартирных домовКак в Крыму продвигается программа ремонта жилых домов
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крым, жкх, жкх крыма и севастополя, ано "жкх контроль республики крым", анатолий петров, мнения, совет эксперта
Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение
При каких условиях можно обустроить жилое помещение на технических этажах в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым
. На технических этажах жилых домов россиянам разрешили обустраивать квартиры. В Крыму обустроить технические этажи в многоквартирных домах под жилое помещение тоже можно, при соблюдении обязательных условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.
По его словам, помещение должно соответствовать нормам безопасности.
"Бывают такие технические этажи, которые можно как-то переоборудовать, и для того, чтобы использовать их как жилые помещения, должны быть соблюдены определенные пожарные и санитарные нормы, освещение, окна должны быть", - пояснил Петров.
Прежде всего, нужно понимать, что такое технический этаж, добавил Петров.
"В пятиэтажках технический этаж – это надстройки, в которых находятся инженерные сети, в девятиэтажках они тоже используются для того, чтобы там проходила разводка горячей воды и отопление", - объяснил Петров.
По словам Петрова, технические помещения часто захламляют. Эксперт отметил, что использовать их как хранилища нельзя.
"Ничего не должно стоять на лестничных клетках, это грубейшее нарушение пожарных норм. И пожарный надзор должен оштрафовать управляющую организацию на 250 тысяч за это. Даже в тех коморках, которые отделены, не должно быть ничего горючего и всего того, что горит: бумаги, колес и так далее", - отметил Петров.
Особое внимание органы власти и министерство ЖКХ обращают на дома с центральным отоплением, говорит Петров. Ведь в таких домах более сложно устроена система отопления.
"Во всех газифицированных домах должны быть акты ДВК, три раза в год они должны обследоваться, в актах указываются выводы и по ним должны быть предприняты меры", - уточнил Петров.
Кроме того, важно, чтобы в каждом МКД были монометры, их используют для определения давления теплоносителя в закрытых отопительных системах, сказал Петров.
"Например, жители жалуются, что дом плохо отапливается. Управляющая организация говорит, что это теплосеть плохо работает, а теплосеть говорит, что этот дом не подготовлен к зиме. Как доказать, на каком участке это произошло? Кто виноват? Монометры нужны, чтобы показывать перепады давления в системе", - пояснил Петров.
По его словам, в каждом МКД обязательно должен быть председатель дома, который должен все контролировать. Но самый главный контролер – это сами собственники, отмечает Петров.
"Все, что касается перепланировок, если нужно то-то изменить или перенести, необходимо сделать проект и согласовать его со всеми соответствующими органами. Если он будет согласован и утвержден, то тогда можно что-то делать", - сказал Петров.
Кроме того, технические помещения в домах – это общее имущество, и прежде, чем принимать какие-либо решения о перепланировке, необходимо проводить собрания всех собственников, чтобы принять общее решение, добавил он.
"У нас всегда это было, ничего революционного в этом нет. Это можно делать, если выполнить все условия", - заключил Петров.
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