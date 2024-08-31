https://crimea.ria.ru/20240831/kak-v-krymu-na-tekhnicheskikh-etazhakh-obustroit-zhiloe-pomeschenie-1139979262.html

Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение

Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение

На технических этажах жилых домов россиянам разрешили обустраивать квартиры. В Крыму обустроить технические этажи в многоквартирных домах под жилое помещение... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T20:46

2024-08-31T20:46

2024-08-31T20:46

крым

радио "спутник в крыму"

жкх

жкх крыма и севастополя

ано "жкх контроль республики крым"

анатолий петров

мнения

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На технических этажах жилых домов россиянам разрешили обустраивать квартиры. В Крыму обустроить технические этажи в многоквартирных домах под жилое помещение тоже можно, при соблюдении обязательных условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.По его словам, помещение должно соответствовать нормам безопасности."Бывают такие технические этажи, которые можно как-то переоборудовать, и для того, чтобы использовать их как жилые помещения, должны быть соблюдены определенные пожарные и санитарные нормы, освещение, окна должны быть", - пояснил Петров.Прежде всего, нужно понимать, что такое технический этаж, добавил Петров."В пятиэтажках технический этаж – это надстройки, в которых находятся инженерные сети, в девятиэтажках они тоже используются для того, чтобы там проходила разводка горячей воды и отопление", - объяснил Петров.По словам Петрова, технические помещения часто захламляют. Эксперт отметил, что использовать их как хранилища нельзя.Особое внимание органы власти и министерство ЖКХ обращают на дома с центральным отоплением, говорит Петров. Ведь в таких домах более сложно устроена система отопления."Во всех газифицированных домах должны быть акты ДВК, три раза в год они должны обследоваться, в актах указываются выводы и по ним должны быть предприняты меры", - уточнил Петров.Кроме того, важно, чтобы в каждом МКД были монометры, их используют для определения давления теплоносителя в закрытых отопительных системах, сказал Петров."Например, жители жалуются, что дом плохо отапливается. Управляющая организация говорит, что это теплосеть плохо работает, а теплосеть говорит, что этот дом не подготовлен к зиме. Как доказать, на каком участке это произошло? Кто виноват? Монометры нужны, чтобы показывать перепады давления в системе", - пояснил Петров.По его словам, в каждом МКД обязательно должен быть председатель дома, который должен все контролировать. Но самый главный контролер – это сами собственники, отмечает Петров."Все, что касается перепланировок, если нужно то-то изменить или перенести, необходимо сделать проект и согласовать его со всеми соответствующими органами. Если он будет согласован и утвержден, то тогда можно что-то делать", - сказал Петров.Кроме того, технические помещения в домах – это общее имущество, и прежде, чем принимать какие-либо решения о перепланировке, необходимо проводить собрания всех собственников, чтобы принять общее решение, добавил он."У нас всегда это было, ничего революционного в этом нет. Это можно делать, если выполнить все условия", - заключил Петров.Читайте также на РИА Новости Крым:Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезонуВ Крыму возводится сто многоквартирных домовКак в Крыму продвигается программа ремонта жилых домов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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