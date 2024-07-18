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Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону
Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону
Практически половина всех многоквартирных домов в Крыму уже подготовлены к отопительному сезону 2024-2025. Об этом сообщил замминистра ЖКХ республики Роман... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T13:20
2024-07-18T13:39
отопительный сезон в крыму
крымтеплокоммунэнерго
минжкх крыма
роман восколупов
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Практически половина всех многоквартирных домов в Крыму уже подготовлены к отопительному сезону 2024-2025. Об этом сообщил замминистра ЖКХ республики Роман Восколупов в пресс-центре РИА Новости Крым.Самые высокие темпы подготовки домов к зиме демонстрирует Алушта (56%), медленнее всего в этом направлении продвигается Симферопольский район (порядка 40%), уточнил Восколупов.Все контракты на закупку топлива для котельных на сегодняшний день уже заключены, и поставка осуществляется по мере необходимости по заявкам, добавил он.Говоря о ремонте сетей, замминистра отметил, что ежегодно в Крыму только в рамках производственной программы "Крымтеплокоммунэнерго" за год заменяется около 20 километров теплотрасс. Кроме того, модернизация осуществляется за счет республиканской адресной программы и средств Фонда развития территорий (ФРТ). Общая сумма средств, выделенных по этим направлениям на подготовку Крыма к отопительному сезону, составляет 703 млн рублей.Так, за счет средств ФРТ в этом году планируется полностью перевести четыре котельные с мазута на природный газ. Еще по двум котельным проводятся проектно-сметные работы.Также в этом году предусмотрены средства на капремонт 10 котлоагрегатов и восстановление теплоизоляции на 25 тысячах погонных метров труб.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографикаКак в Крыму продвигается программа ремонта жилых домовВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону

50% многоквартирных домов в Крыму уже готовы к отопительному сезону – власти

13:20 18.07.2024 (обновлено: 13:39 18.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Практически половина всех многоквартирных домов в Крыму уже подготовлены к отопительному сезону 2024-2025. Об этом сообщил замминистра ЖКХ республики Роман Восколупов в пресс-центре РИА Новости Крым.

"На сегодняшний день практически 50% МКД готовы к отопительному сезону. То есть это уже составленные акты готовности, на основании которых прописываются паспорта", - сказал замминистра.

Самые высокие темпы подготовки домов к зиме демонстрирует Алушта (56%), медленнее всего в этом направлении продвигается Симферопольский район (порядка 40%), уточнил Восколупов.
Все контракты на закупку топлива для котельных на сегодняшний день уже заключены, и поставка осуществляется по мере необходимости по заявкам, добавил он.
Говоря о ремонте сетей, замминистра отметил, что ежегодно в Крыму только в рамках производственной программы "Крымтеплокоммунэнерго" за год заменяется около 20 километров теплотрасс. Кроме того, модернизация осуществляется за счет республиканской адресной программы и средств Фонда развития территорий (ФРТ). Общая сумма средств, выделенных по этим направлениям на подготовку Крыма к отопительному сезону, составляет 703 млн рублей.
Так, за счет средств ФРТ в этом году планируется полностью перевести четыре котельные с мазута на природный газ. Еще по двум котельным проводятся проектно-сметные работы.
Также в этом году предусмотрены средства на капремонт 10 котлоагрегатов и восстановление теплоизоляции на 25 тысячах погонных метров труб.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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