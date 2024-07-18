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Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону

Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Половину всех многоэтажек в Крыму уже подготовили к отопительному сезону

Практически половина всех многоквартирных домов в Крыму уже подготовлены к отопительному сезону 2024-2025. Об этом сообщил замминистра ЖКХ республики Роман... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T13:20

2024-07-18T13:20

2024-07-18T13:39

отопительный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Практически половина всех многоквартирных домов в Крыму уже подготовлены к отопительному сезону 2024-2025. Об этом сообщил замминистра ЖКХ республики Роман Восколупов в пресс-центре РИА Новости Крым.Самые высокие темпы подготовки домов к зиме демонстрирует Алушта (56%), медленнее всего в этом направлении продвигается Симферопольский район (порядка 40%), уточнил Восколупов.Все контракты на закупку топлива для котельных на сегодняшний день уже заключены, и поставка осуществляется по мере необходимости по заявкам, добавил он.Говоря о ремонте сетей, замминистра отметил, что ежегодно в Крыму только в рамках производственной программы "Крымтеплокоммунэнерго" за год заменяется около 20 километров теплотрасс. Кроме того, модернизация осуществляется за счет республиканской адресной программы и средств Фонда развития территорий (ФРТ). Общая сумма средств, выделенных по этим направлениям на подготовку Крыма к отопительному сезону, составляет 703 млн рублей.Так, за счет средств ФРТ в этом году планируется полностью перевести четыре котельные с мазута на природный газ. Еще по двум котельным проводятся проектно-сметные работы.Также в этом году предусмотрены средства на капремонт 10 котлоагрегатов и восстановление теплоизоляции на 25 тысячах погонных метров труб.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько вырастут с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в Крыму – инфографикаКак в Крыму продвигается программа ремонта жилых домовВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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