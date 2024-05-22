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Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
За предоставление некачественных услуг ЖКХ, в частности, за грязную воду, отключение света и отопления зимой, ресурсоснабжающие организации будут оштрафованы до РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T10:34
2024-05-22T10:34
2024-05-22T10:34
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государственная дума рф
закон и право
общество
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жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. За предоставление некачественных услуг ЖКХ, в частности, за грязную воду, отключение света и отопления зимой, ресурсоснабжающие организации будут оштрафованы до 100 тысяч рублей. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в среду. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа власти.В Госдуме напомнили про заявление председателя ГД Вячеслава Володина о необходимости повышения действующих штрафов."В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических — 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги", — отмечал ранее Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
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россия, государственная дума рф, закон и право, общество, штрафы, жкх, новости
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
Депутаты Госдумы приняли закон о повышении штрафов за некачественные услуги ЖКХ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. За предоставление некачественных услуг ЖКХ, в частности, за грязную воду, отключение света и отопления зимой, ресурсоснабжающие организации будут оштрафованы до 100 тысяч рублей. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в среду. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа власти.
"При первом таком нарушении предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере до 10 тысяч рублей, для юрлиц — до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении для должностных лиц штрафы составят до 30 тысяч рублей, для юрлиц — до 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В Госдуме напомнили про заявление председателя ГД Вячеслава Володина о необходимости повышения действующих штрафов.
"В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических — 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги", — отмечал ранее Володин.
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