Рейтинг@Mail.ru
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240522/vo-skolko-kommunalschikam-oboydetsya-gryaznaya-voda-i-otklyuchenie-tepla-zimoy-1137482746.html
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
За предоставление некачественных услуг ЖКХ, в частности, за грязную воду, отключение света и отопления зимой, ресурсоснабжающие организации будут оштрафованы до РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T10:34
2024-05-22T10:34
россия
государственная дума рф
закон и право
общество
штрафы
жкх
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111635/56/1116355692_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_6ef0880290a9fdf041f85d9dcdabd96d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. За предоставление некачественных услуг ЖКХ, в частности, за грязную воду, отключение света и отопления зимой, ресурсоснабжающие организации будут оштрафованы до 100 тысяч рублей. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в среду. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа власти.В Госдуме напомнили про заявление председателя ГД Вячеслава Володина о необходимости повышения действующих штрафов."В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических — 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги", — отмечал ранее Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111635/56/1116355692_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_458c8218f06b20860d905d0d7114185e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, государственная дума рф, закон и право, общество, штрафы, жкх, новости
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении штрафов за некачественные услуги ЖКХ

10:34 22.05.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСооружения биологической очистки сточных вод водоочистной станции. Архивное фото
Сооружения биологической очистки сточных вод водоочистной станции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. За предоставление некачественных услуг ЖКХ, в частности, за грязную воду, отключение света и отопления зимой, ресурсоснабжающие организации будут оштрафованы до 100 тысяч рублей. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в среду. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа власти.
"При первом таком нарушении предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере до 10 тысяч рублей, для юрлиц — до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении для должностных лиц штрафы составят до 30 тысяч рублей, для юрлиц — до 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В Госдуме напомнили про заявление председателя ГД Вячеслава Володина о необходимости повышения действующих штрафов.
"В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических — 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги", — отмечал ранее Володин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей
Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
 
РоссияГосударственная Дума РФЗакон и правоОбществоШтрафыЖКХНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00ЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму
11:49Каким будет Феодосийский музей древностей после ремонта
11:38На Крым надвигается трехдневный шторм
11:20Глобалистские элиты переходят к террору: СВР о покушении на Фицо
11:13Житель Белгородской области погиб при очередном ударе ВСУ
11:07Три страны признали Палестину государством
10:50Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон
10:36Пятилетний ребенок тяжело ранен при атаке дрона ВСУ в Алешках
10:36Турист сорвался со смотровой площадки в Крыму
10:34Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
10:21Задержан подозреваемый в осквернении символа воинской славы в Севастополе
10:14178 случаев штамма коронавируса FLiRT выявлено в России
10:00В Белгороде дрон ВСУ атаковал электропоезд - движение поездов остановлено
09:56В Новороссийске слышна стрельба
09:51"Сбивайте все в небе над Украиной": Зеленский обратился к НАТО
09:29Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Ушаковой балке в Севастополе
08:5759 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФ
08:34В Армянске два дня будет слышна стрельба - причины
08:25ВСУ ударили по Белгородской области из "Града"
08:19На Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены Сумы
Лента новостейМолния