https://crimea.ria.ru/20240522/vo-skolko-kommunalschikam-oboydetsya-gryaznaya-voda-i-otklyuchenie-tepla-zimoy-1137482746.html

Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой

Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой

За предоставление некачественных услуг ЖКХ, в частности, за грязную воду, отключение света и отопления зимой, ресурсоснабжающие организации будут оштрафованы до РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T10:34

2024-05-22T10:34

2024-05-22T10:34

россия

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закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. За предоставление некачественных услуг ЖКХ, в частности, за грязную воду, отключение света и отопления зимой, ресурсоснабжающие организации будут оштрафованы до 100 тысяч рублей. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в среду. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа власти.В Госдуме напомнили про заявление председателя ГД Вячеслава Володина о необходимости повышения действующих штрафов."В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает одной тысячи рублей, а для юридических — 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги", — отмечал ранее Володин.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%

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2024

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россия, государственная дума рф, закон и право, общество, штрафы, жкх, новости