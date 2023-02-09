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Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить
Жалобы на качество водопроводной воды в Крыму бывают оправданы, однако в большинстве случаев ухудшение показателей кратковременное, связанное с ремонтными... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T07:02
2023-02-09T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Жалобы на качество водопроводной воды в Крыму бывают оправданы, однако в большинстве случаев ухудшение показателей кратковременное, связанное с ремонтными работами, при этом в целом вода безопасна. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик, комментируя участившиеся сообщения на эту тему в крымском сегменте социальных сетей.В каких районах Крыма вода чищеВ других случаях вода неидеальна по природным причинам. В этом отношении повезло жителям Симферополя и Южнобережья, которые пьют мягкую поверхностную воду из водохранилищ естественного стока. Не повезло степным районам полуострова и северному Крыму, которые запитаны из скважин."К примеру, город Красноперекопск находится на собственных скважинах. Там изначально вода не очень хорошего качества по ряду показателей. В частности это жесткость. Это природная ситуация, не связанная с нашими работами, - пояснил глава профильной компании. — Проблему решаем следующим путем: сейчас уже заключено соглашение между Федеральным центром и Республикой Крым на строительство водопроводной очистной станции в Красноперекопске, которая навсегда снимет данную проблему". Он уточнил, что стоимость объекта - более двух млрд рублей. В этом году выделено финансирование на 2023-2024 годы, и в середине следующего года станция будет построена.В рамках нацпроекта "Чистая вода" аналогичные станции запроектированы для Евпатории и Первомайского района. Строительство евпаторийской начнется в следующем году, по первомайской пока точных сроков нет."Вообще у нас более восьмисот скважин. На каждую не поставишь очистительную установку. Поэтому вода где-то лучше, где-то хуже. Локально — от крупного к более мелкому — мы решаем эти задачи. Но в целом вода полностью соответствует СанПиНу. Анализ по некоторым показателям и вовсе ведется каждые два часа лабораториями по всему Крыму", — рассказывает Новик.Как проверить качество водыЕсли из крана течет "подозрительная" вода — лучше ее проверить. Самый простой путь - запросить сведения у организации-поставщика. Если это "Вода Крыма", нужно обратиться в филиал компании в конкретном городе и сделать запрос. Ответить должны в течение пяти дней. В случае, если предоставленные данные покажутся сомнительными, можно заключить договор на проведение исследования с аккредитованной организацией.Найти перечень лицензированных лабораторий можно на сайте Росаккредитации. Важно проверить, какие конкретные виды исследований имеет право проводить та или иная организация, поскольку результаты должны быть репрезентативны. Проще говоря, с результатами неаккредитованной лаборатории в суде ничего доказать не получится.Альтернативный взгляд"В Крыму почти отсутствует база независимых лабораторий с большим объемом возможностей по анализу воды. Это практически монопольно либо водоканал, либо Роспотребнадзор. И часто анализ получается необъективный", — говорит генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.И все же такие лаборатории есть, в частности, в крымской столице. Найти их можно все та том же сайте Росаккредитации. Если желания идти длинным путем нет, Гончар дает другой совет.Что касается кипячения воды, по словам эксперта, оно убирает микробиологическое загрязнение, которому, как правило, подвержена вода из открытых водоемов, но не водопроводная. Зато кипячение позволит сделать воду из крана мягче.Лайфкахи от экспертов:Проверьте прозрачность: если сквозь стакан с водой получается прочесть текст, вода достаточно прозрачна.Оцените мутность: белый лист бумаги, помещенный за стакан, покажется темнее, если в воде есть разлагающаяся органика.Уточните жесткость: Осадок при кипячении говорит о жесткости воды. Еще в жесткой воде плохо пенится мыло.Ощутите вкус: остудите кипяченую воду до 20 градусов и попробуйте. Если появился сладковатый привкус - в воде есть гипс, горький — соли магния, терпкий — соли железа. Гнилостный вкус вода приобретает из-за продуктов распада органики.И, наконец, заварите чай: в свежезаваренный напиток долейте немного сырой воды. Если чай станет персикового цвета, то вода чистая, а если мутным — его лучше не пить.Читайте также на РИА Новости Крым:Воду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — экспертСколько воды в водохранилищах Крыма: эксперты-водники оценили запасыВ Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб
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Галина Оленева
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вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, вода крыма, максим новик, качество воды, общество, совет эксперта, роспотребнадзор, юрий гончар
Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить

Глава "Воды Крыма" Новик подтвердил жалобы на качество воды и объяснил причины

07:02 09.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВода
Вода - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Жалобы на качество водопроводной воды в Крыму бывают оправданы, однако в большинстве случаев ухудшение показателей кратковременное, связанное с ремонтными работами, при этом в целом вода безопасна. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик, комментируя участившиеся сообщения на эту тему в крымском сегменте социальных сетей.

"Факты такие присутствуют. Могу это подтвердить. Но здесь нужно разделять причины: часто это связанно с работами на сетях, которые требуют отключения системы водоснабжения. И следом уже поднимается взвесь и муть, и в кранах идет плохая вода. Это проходит быстро. Это временные частные ситуации, каждую отрабатываем, при необходимости выезжаем, промываем сети", — уверяет Новик.

В каких районах Крыма вода чище

В других случаях вода неидеальна по природным причинам. В этом отношении повезло жителям Симферополя и Южнобережья, которые пьют мягкую поверхностную воду из водохранилищ естественного стока. Не повезло степным районам полуострова и северному Крыму, которые запитаны из скважин.
"К примеру, город Красноперекопск находится на собственных скважинах. Там изначально вода не очень хорошего качества по ряду показателей. В частности это жесткость. Это природная ситуация, не связанная с нашими работами, - пояснил глава профильной компании. — Проблему решаем следующим путем: сейчас уже заключено соглашение между Федеральным центром и Республикой Крым на строительство водопроводной очистной станции в Красноперекопске, которая навсегда снимет данную проблему".
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Он уточнил, что стоимость объекта - более двух млрд рублей. В этом году выделено финансирование на 2023-2024 годы, и в середине следующего года станция будет построена.
В рамках нацпроекта "Чистая вода" аналогичные станции запроектированы для Евпатории и Первомайского района. Строительство евпаторийской начнется в следующем году, по первомайской пока точных сроков нет.
"Вообще у нас более восьмисот скважин. На каждую не поставишь очистительную установку. Поэтому вода где-то лучше, где-то хуже. Локально — от крупного к более мелкому — мы решаем эти задачи. Но в целом вода полностью соответствует СанПиНу. Анализ по некоторым показателям и вовсе ведется каждые два часа лабораториями по всему Крыму", — рассказывает Новик.

Как проверить качество воды

Если из крана течет "подозрительная" вода — лучше ее проверить. Самый простой путь - запросить сведения у организации-поставщика. Если это "Вода Крыма", нужно обратиться в филиал компании в конкретном городе и сделать запрос. Ответить должны в течение пяти дней. В случае, если предоставленные данные покажутся сомнительными, можно заключить договор на проведение исследования с аккредитованной организацией.
"Это может быть любая аккредитованная лаборатория, как частная, так и государственная. В частности Роспотребнадзор. Но нести воду в лабораторию самостоятельно не нужно, поскольку есть определенные правила отбора воды. Специалисты сами приедут к вам домой, отберут пробы и проведут исследования. Срок их проведения зависит от того, какие именно показатели вас интересуют", - поясняет руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Найти перечень лицензированных лабораторий можно на сайте Росаккредитации. Важно проверить, какие конкретные виды исследований имеет право проводить та или иная организация, поскольку результаты должны быть репрезентативны. Проще говоря, с результатами неаккредитованной лаборатории в суде ничего доказать не получится.

Альтернативный взгляд

"В Крыму почти отсутствует база независимых лабораторий с большим объемом возможностей по анализу воды. Это практически монопольно либо водоканал, либо Роспотребнадзор. И часто анализ получается необъективный", — говорит генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.
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И все же такие лаборатории есть, в частности, в крымской столице. Найти их можно все та том же сайте Росаккредитации. Если желания идти длинным путем нет, Гончар дает другой совет.

"Здесь можно вспомнить мудрого Жванецкого и его слова: "Интуиция нам с успехом заменяет информацию". Оценивайте органолептические показатели: цвет, мутность, привкус, запах. Если хоть что-то настораживает, лучше фильтровать такую воду, рекомендует он. — Практически любое фильтрующее устройство - самое простое, например, кувшинного типа - прекрасно очищает воду от тех загрязнений, которые могут в ней встречаться. Кроме нитратов, но их предельно допустимая концентрация в водопроводной воде встречается не часто".

Что касается кипячения воды, по словам эксперта, оно убирает микробиологическое загрязнение, которому, как правило, подвержена вода из открытых водоемов, но не водопроводная. Зато кипячение позволит сделать воду из крана мягче.

Лайфкахи от экспертов:

Проверьте прозрачность: если сквозь стакан с водой получается прочесть текст, вода достаточно прозрачна.
Оцените мутность: белый лист бумаги, помещенный за стакан, покажется темнее, если в воде есть разлагающаяся органика.
Уточните жесткость: Осадок при кипячении говорит о жесткости воды. Еще в жесткой воде плохо пенится мыло.
Ощутите вкус: остудите кипяченую воду до 20 градусов и попробуйте. Если появился сладковатый привкус - в воде есть гипс, горький — соли магния, терпкий — соли железа. Гнилостный вкус вода приобретает из-за продуктов распада органики.
И, наконец, заварите чай: в свежезаваренный напиток долейте немного сырой воды. Если чай станет персикового цвета, то вода чистая, а если мутным — его лучше не пить.
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