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Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить

Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверить

Жалобы на качество водопроводной воды в Крыму бывают оправданы, однако в большинстве случаев ухудшение показателей кратковременное, связанное с ремонтными... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T07:02

2023-02-09T07:02

2023-02-09T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Жалобы на качество водопроводной воды в Крыму бывают оправданы, однако в большинстве случаев ухудшение показателей кратковременное, связанное с ремонтными работами, при этом в целом вода безопасна. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик, комментируя участившиеся сообщения на эту тему в крымском сегменте социальных сетей.В каких районах Крыма вода чищеВ других случаях вода неидеальна по природным причинам. В этом отношении повезло жителям Симферополя и Южнобережья, которые пьют мягкую поверхностную воду из водохранилищ естественного стока. Не повезло степным районам полуострова и северному Крыму, которые запитаны из скважин."К примеру, город Красноперекопск находится на собственных скважинах. Там изначально вода не очень хорошего качества по ряду показателей. В частности это жесткость. Это природная ситуация, не связанная с нашими работами, - пояснил глава профильной компании. — Проблему решаем следующим путем: сейчас уже заключено соглашение между Федеральным центром и Республикой Крым на строительство водопроводной очистной станции в Красноперекопске, которая навсегда снимет данную проблему". Он уточнил, что стоимость объекта - более двух млрд рублей. В этом году выделено финансирование на 2023-2024 годы, и в середине следующего года станция будет построена.В рамках нацпроекта "Чистая вода" аналогичные станции запроектированы для Евпатории и Первомайского района. Строительство евпаторийской начнется в следующем году, по первомайской пока точных сроков нет."Вообще у нас более восьмисот скважин. На каждую не поставишь очистительную установку. Поэтому вода где-то лучше, где-то хуже. Локально — от крупного к более мелкому — мы решаем эти задачи. Но в целом вода полностью соответствует СанПиНу. Анализ по некоторым показателям и вовсе ведется каждые два часа лабораториями по всему Крыму", — рассказывает Новик.Как проверить качество водыЕсли из крана течет "подозрительная" вода — лучше ее проверить. Самый простой путь - запросить сведения у организации-поставщика. Если это "Вода Крыма", нужно обратиться в филиал компании в конкретном городе и сделать запрос. Ответить должны в течение пяти дней. В случае, если предоставленные данные покажутся сомнительными, можно заключить договор на проведение исследования с аккредитованной организацией.Найти перечень лицензированных лабораторий можно на сайте Росаккредитации. Важно проверить, какие конкретные виды исследований имеет право проводить та или иная организация, поскольку результаты должны быть репрезентативны. Проще говоря, с результатами неаккредитованной лаборатории в суде ничего доказать не получится.Альтернативный взгляд"В Крыму почти отсутствует база независимых лабораторий с большим объемом возможностей по анализу воды. Это практически монопольно либо водоканал, либо Роспотребнадзор. И часто анализ получается необъективный", — говорит генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.И все же такие лаборатории есть, в частности, в крымской столице. Найти их можно все та том же сайте Росаккредитации. Если желания идти длинным путем нет, Гончар дает другой совет.Что касается кипячения воды, по словам эксперта, оно убирает микробиологическое загрязнение, которому, как правило, подвержена вода из открытых водоемов, но не водопроводная. Зато кипячение позволит сделать воду из крана мягче.Лайфкахи от экспертов:Проверьте прозрачность: если сквозь стакан с водой получается прочесть текст, вода достаточно прозрачна.Оцените мутность: белый лист бумаги, помещенный за стакан, покажется темнее, если в воде есть разлагающаяся органика.Уточните жесткость: Осадок при кипячении говорит о жесткости воды. Еще в жесткой воде плохо пенится мыло.Ощутите вкус: остудите кипяченую воду до 20 градусов и попробуйте. Если появился сладковатый привкус - в воде есть гипс, горький — соли магния, терпкий — соли железа. Гнилостный вкус вода приобретает из-за продуктов распада органики.И, наконец, заварите чай: в свежезаваренный напиток долейте немного сырой воды. Если чай станет персикового цвета, то вода чистая, а если мутным — его лучше не пить.Читайте также на РИА Новости Крым:Воду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — экспертСколько воды в водохранилищах Крыма: эксперты-водники оценили запасыВ Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб

https://crimea.ria.ru/20230203/kogda-v-simferopole-zakonchat-kapremont-setey-vodosnabzheniya-1126748915.html

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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