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В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб - РИА Новости Крым, 27.01.2023
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В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб
В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб - РИА Новости Крым, 27.01.2023
В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб
Качество питьевой воды в Севастополе соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T10:43
2023-01-27T10:43
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роспотребнадзор
евгений горлов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Качество питьевой воды в Севастополе соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом РИА Новости Крым сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора по региону, комментируя распространенную в сети информацию о якобы ненадлежащем состоянии воды в кранах горожан.Как контролируют качество водыВ ведомстве отметили, что мониторинг качества питьевой воды проводится еще по двум показателям: органолептическим и санитарно-химическим, а из поверхностных источников, к тому же, по радиологическим, и осуществляется ведомством ежемесячно в 20 точках.Отмечается, что ежедневный всесторонний контроль проводят специалисты производственной лаборатории ГУПС "Водоканал".В "Водоканале" рассказали, что перед тем, как попасть к потребителю, вода из Чернореченского водохранилища проходит несколько степеней очистки, при этом показатели круглосуточно контролируются лабораторией на всех этапах водоподготовки."Одни анализы отбираются каждые два часа, другие каждый час. В частности, отбор воды для определения остаточного хлора проводится каждый час, чтобы этот показатель не превышал допустимую концентрацию", – рассказала начальник лаборатории "Водоканала" Ирина Куцюруба, ее слова привела пресс-служба правительства.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что якобы вода, идущая из крана, вызывает жжение рук и сыпь. Высказывались предположения о том, что доза хлора в ней превышена.Комментируя ситуацию и. о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов, курирующий городское хозяйство, заверил, что "все показатели в норме"."Качество питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН проверяется ежедневно. Все показатели в норме. Распространяемая информация не соответствует действительности", – написал он в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт Как экономить на воде, не меняя привычек
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новости крыма, крым, севастополь, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, роспотребнадзор, евгений горлов
В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб

Роспотребнадзор: качество питьевой воды в Севастополе соответствует гигиеническим нормам

10:43 27.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Alex DRYZВода из крана
Вода из крана - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости Крым . Alex DRYZ
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Качество питьевой воды в Севастополе соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом РИА Новости Крым сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора по региону, комментируя распространенную в сети информацию о якобы ненадлежащем состоянии воды в кранах горожан.
"Отклонений от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям питьевой водопроводной воды из разводящей сети и из гидроузлов (перед подачей в сеть) лабораторией филиала не отмечается на протяжении многих лет наблюдения", – говорится в ответе на информационный запрос.

Как контролируют качество воды

В ведомстве отметили, что мониторинг качества питьевой воды проводится еще по двум показателям: органолептическим и санитарно-химическим, а из поверхностных источников, к тому же, по радиологическим, и осуществляется ведомством ежемесячно в 20 точках.
Отмечается, что ежедневный всесторонний контроль проводят специалисты производственной лаборатории ГУПС "Водоканал".
В "Водоканале" рассказали, что перед тем, как попасть к потребителю, вода из Чернореченского водохранилища проходит несколько степеней очистки, при этом показатели круглосуточно контролируются лабораторией на всех этапах водоподготовки.
"Одни анализы отбираются каждые два часа, другие каждый час. В частности, отбор воды для определения остаточного хлора проводится каждый час, чтобы этот показатель не превышал допустимую концентрацию", – рассказала начальник лаборатории "Водоканала" Ирина Куцюруба, ее слова привела пресс-служба правительства.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что якобы вода, идущая из крана, вызывает жжение рук и сыпь. Высказывались предположения о том, что доза хлора в ней превышена.
Комментируя ситуацию и. о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов, курирующий городское хозяйство, заверил, что "все показатели в норме".
"Качество питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН проверяется ежедневно. Все показатели в норме. Распространяемая информация не соответствует действительности", – написал он в своем Telegram-канале.
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