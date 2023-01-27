https://crimea.ria.ru/20230127/v-rospotrebnadzore-otsenili-kachestvo-vody-v-sevastopole-posle-zhalob--1126614856.html

В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб

В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб - РИА Новости Крым, 27.01.2023

В Роспотребнадзоре оценили качество воды в Севастополе после жалоб

Качество питьевой воды в Севастополе соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T10:43

2023-01-27T10:43

2023-01-27T10:43

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Качество питьевой воды в Севастополе соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом РИА Новости Крым сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора по региону, комментируя распространенную в сети информацию о якобы ненадлежащем состоянии воды в кранах горожан.Как контролируют качество водыВ ведомстве отметили, что мониторинг качества питьевой воды проводится еще по двум показателям: органолептическим и санитарно-химическим, а из поверхностных источников, к тому же, по радиологическим, и осуществляется ведомством ежемесячно в 20 точках.Отмечается, что ежедневный всесторонний контроль проводят специалисты производственной лаборатории ГУПС "Водоканал".В "Водоканале" рассказали, что перед тем, как попасть к потребителю, вода из Чернореченского водохранилища проходит несколько степеней очистки, при этом показатели круглосуточно контролируются лабораторией на всех этапах водоподготовки."Одни анализы отбираются каждые два часа, другие каждый час. В частности, отбор воды для определения остаточного хлора проводится каждый час, чтобы этот показатель не превышал допустимую концентрацию", – рассказала начальник лаборатории "Водоканала" Ирина Куцюруба, ее слова привела пресс-служба правительства.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что якобы вода, идущая из крана, вызывает жжение рук и сыпь. Высказывались предположения о том, что доза хлора в ней превышена.Комментируя ситуацию и. о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов, курирующий городское хозяйство, заверил, что "все показатели в норме"."Качество питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН проверяется ежедневно. Все показатели в норме. Распространяемая информация не соответствует действительности", – написал он в своем Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт Как экономить на воде, не меняя привычек

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