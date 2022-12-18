https://crimea.ria.ru/20221218/kak-ekonomit-na-vode-ne-menyaya-privychek-1125956932.html

Как экономить на воде, не меняя привычек

Как экономить на воде, не меняя привычек - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Как экономить на воде, не меняя привычек

Наличие счетчика учета воды, исправные краны и аэратор позволят существенно снизить размер оплаты за потребленную воду. Какие правила необходимо соблюдать,... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T08:32

2022-12-18T08:32

2022-12-18T08:32

вода в крыму

жкх крыма и севастополя

общество

совет эксперта

экономика

цены и тарифы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Наличие счетчика учета воды, исправные краны и аэратор позволят существенно снизить размер оплаты за потребленную воду. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы меньше платить за водоснабжение, в нашем материале.В первую очередь необходимо установить приборы учета. При их отсутствии оплата за воду взимается не по факту, а по тарифу, который может в разы превышать реальные объемы потребления.Правила номер два – своевременная передача показаний в ресурсоснабжающую компанию. Предельная дата их предоставления может варьироваться в зависимости от региона. Чтобы не ошибиться, лучше обратиться в местный водоканал или управляющую компанию."Естественно, нельзя забывать оплачивать счета. Это – залог отсутствия пени для абонента", – отмечает начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.Даже небольшая утечка может стать причиной значительной переплаты. Поэтому следует раз в несколько месяцев проводить осмотр сантехнического оборудования. Капающий кран или неисправный сливной бачок могу увеличить сумму в квитанции на несколько сотен рублей, при этом замена прокладки убережет и от ненужных трат, и от риска затопить собственную или соседскую квартиру.Еще один способ снизить потребление воды, не меняя "водных" привычек, – установка аэраторов на краны. Специальная насадка разбивает струю воды пузырьками воздуха и значительно сокращает напор без потери качества.Кроме того, не стоит пренебрегать возможностью использовать субсидию. О праве на получение данного вида льгот можно узнать в органах соцзащиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить деньги на воде - совет эксперта РоскачестваКак платить меньше за "коммуналку": советы от РоскачестваКакие услуги ЖКХ в Крыму не затронет повышение тарифов – эксперт

https://crimea.ria.ru/20221208/tarify-v-rost-na-skolko-v-krymu-podorozhali-svet-gaz-i-voda-1125749331.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, жкх крыма и севастополя, общество, совет эксперта, экономика, цены и тарифы