https://crimea.ria.ru/20221123/kak-platit-menshe-za-kommunalku-sovety-ot-roskachestva-1125492196.html

Как платить меньше за "коммуналку": советы от Роскачества

Как платить меньше за "коммуналку": советы от Роскачества - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Как платить меньше за "коммуналку": советы от Роскачества

Установка индивидуальных приборов учета используемых ресурсов – главный, но далеко не единственный путь сократить расходы по оплате за коммунальные услуги. Об... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T07:03

2022-11-23T07:03

2022-11-23T07:03

совет эксперта

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Установка индивидуальных приборов учета используемых ресурсов – главный, но далеко не единственный путь сократить расходы по оплате за коммунальные услуги. Об этом заявили в Центре финансовой экспертизы Роскачества, предложив свои советы по экономии.Самое простое и важное, что следует по возможности сделать собственникам в квартирах и домах, чтобы не платить по нормативам, – установить индивидуальные приборы учета, прежде всего на воду и электричество."Это дает самую большую экономию – до 40 и даже до 50% от всех затрат на коммунальные услуги. Установка газового счетчика может дать экономию до 30–40%", – рассказали в ведомстве.Тем, кто платит за услуги ЖКХ по нормативам, рекомендуют предупреждать управляющую компанию о своем отъезде и длительном отсутствии, а по возвращении – подать заявление на перерасчет, прикрепив билеты, отметки в загранпаспорте, путевки, командировочные удостоверения и прочие свидетельства отсутствия дома.Оплачивать услуги ЖКХ рекомендуют по карте, с кешбэком – некоторые банки предлагают такую услугу. "Кешбэк будет небольшой (до 5%, обычно 2–3%), но это все равно снижает стоимость услуг", – пояснили в Роскачестве.Но и это еще не все, отмечают специалисты.Экономия водыСэкономить можно, если следить за тем, не подтекает ли кран. Если из него капает вода, то в сутки в никуда уходит 24 литра, или 720 литров в месяц, обращают внимание эксперты. А если вода подтекает, то показатель увеличивается уже до 144 литров в сутки, или 4 000 литров в месяц. Еще больше трат, если течет бачок унитаза: 2 000 литров в сутки, или 60 000 литров в месяц, говорят в Роскачестве со ссылкой на данные "Школы грамотного потребителя".Устранить проблему с капанием из кранов можно, заменив резиновые прокладки на современные кран-буксы с металлокерамическими элементами, советуют специалисты.Также не советуют мыть посуду под проточной водой: "экономнее и удобнее пользоваться двумя наполненными раковинами, растворяя в одной моющее средство, а в другой ополаскивая посуду. Расход в этом случае снижается в десятки раз, утверждают эксперты.Сократить потребление электроэнергии до 50% поможет использование современных моделей посудомоечных машин. Экономию в 5–7 раз даст альтернативный душ вместо ванны. А если выключать воду во время бритья и чистки зубов - сберечь удастся до 200 литров. Также эксперты рекомендуют заменять горячую воду холодной там, где это возможно: она дешевле, уточнили в ведомстве.Экономия теплаЭкономию на оплате тепла надо строить, в буквальном смысле заделывая щели: основные теплопотери (до 50%) происходят через окна и двери, говорят специалисты."Меняйте окна и двери. Современные стеклопакеты позволят сократить тепловые потери до минимума. Это же касается и остекления балконов и лоджий, что позволит снизить общие теплопотери на 10%. Если нет возможности поменять, утепляйте на зиму окна", – советуют в Роскачестве.Еще совет: держать радиаторы в чистоте, не завешивать и не заслонять мебелью, декорпанелями и даже шторами. В противном случае теплоотдача снизится на 10%.А за радиаторами рекомендуют установить теплоотражающие экраны из фольги или пенофола, которые предотвратят нагревание стены, при этом обеспечат отражение тепла и его распределение по комнате.Экономия электричестваЭксперты советуют использовать энергосберегающие лампы, которые расходуют примерно в 10 раз меньше энергии, чем обычные лампы накаливания.Также рекомендуют не оставлять электроприборы в режиме ожидания, из-за этого расходуется много электроэнергии даже в положении stand by. Совет касается даже ноутбуков и смартфонов: если гаджет не заряжается, он все равно потребляет электричество, объясняют в Роскачестве.Еще в числе советов – приобретать энергоэффективную бытовую технику. Для этого внимательно читать в описании или маркировке класс энергоэффективности – выбирать следует только технику классов A++, A+ и A.

https://crimea.ria.ru/20220716/ekonomist-nazval-sposoby-passivnogo-dokhoda-1123861447.html

https://crimea.ria.ru/20221107/pochemu-krymchane-stali-brat-bolshe-kreditov-na-zhile--mnenie-eksperta-1125268837.html

https://crimea.ria.ru/20221121/skolko-stoit-arenda-kvartiry-v-simferopole--rieltor-1125457140.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, экономика