Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения
В Крыму впервые за 30 лет начнут проверять поступающую на поля воду из Днепра
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)В Крыму впервые за 30 лет начнут проверять поступающую на поля воду из Днепра
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. После открытия Северо-Крымского канала активное использование в Крыму днепровской воды требует серьезных и комплексных исследований ее качества. Об этом заявили севастопольские ученые, они и возродят традицию таких проверок впервые за почти 30 лет. Начать позволит грант в 3 миллиона. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Наталья Мирзоева.
Возвращение к традициям
По ее словам, комплексных исследований воды, которая поступает по руслу канала в Крым, а также "потребляющих" эту воду почв и сельхозкультур не проводили 27 лет – с 1995 года. Были разрозненные и редкие исследования, которые и вовсе прекратились после того, как Украина перекрыла канал в 2014 году.
"Восемь лет никакие исследования не проводились, поливных земель не было, ничего не выращивалось. С момента, как дамба была открыта и вода пошла, начались первые экспедиции по определению качества воды. А сейчас у нас стоит задача исследовать поливные почвы, растения, которые будут на них выращиваться, потому что уже активно начало развиваться сельское хозяйство вдоль канала", – объясняет ученый.
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Надо больше знать
Согласно прошлогодним данным, качество днепровской воды, пришедшей по Северо-Крымскому каналу, "хорошее", говорит эксперт. Тогда в рамках исследований прошло шесть экспедиций. Ученые измеряли различные параметры, но этого недостаточно, говорит эксперт.
"В современных условиях, когда столько объектов находится вдоль Днепра и все это стекает по Северо-Крымскому каналу, а мы – последняя принимающая точка, думаю, эта работа будет важна, пока существует канал. В этом году у нас добавятся углеводороды, мы будем измерять нефтяные загрязнения и так далее. То есть будем расширять спектр измеряемых параметров. Кроме того, задача выяснить, сколько и каких загрязняющих веществ способно задержаться в почве, а что сбрасывается в море", – рассказала Мирзоева.
В числе предметов исследования также долгоживущие искусственные радионуклиды и микроэлементы, включая тяжелые металлы.
Сколько стоит начать
Новый формат и структура работы позволят создать научную базу и прогнозировать обстановку, а также разработать рекомендации для оптимального и безопасного использования воды из Днепра для орошения значительных территорий в Крыму, объясняют в институте.
Начать такую серьезную комплексную работу позволит грант, который ученые отдела радиационной и химической биологии получат от Российского научного фонда. Выполнять проект будут четверо специалистов под управлением Натальи Мирзоевой.
3 миллиона рублей предусмотрены на два года. Если вложения оправдают себя, сроки смогут продлевать, отметила руководитель проекта.
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В мае 2022 года ученые ИнБЮМ сообщали, что в воде Северо-Крымского канала зафиксирована высокая концентрация искусственного радионуклида стронций-90.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
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