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Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения
Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения
После открытия Северо-Крымского канала активное использование в Крыму днепровской воды требует серьезных и комплексных исследований ее качества. Об этом заявили РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-20T08:22
2023-01-19T21:17
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наталья мирзоева
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. После открытия Северо-Крымского канала активное использование в Крыму днепровской воды требует серьезных и комплексных исследований ее качества. Об этом заявили севастопольские ученые, они и возродят традицию таких проверок впервые за почти 30 лет. Начать позволит грант в 3 миллиона. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Наталья Мирзоева. Возвращение к традициямПо ее словам, комплексных исследований воды, которая поступает по руслу канала в Крым, а также "потребляющих" эту воду почв и сельхозкультур не проводили 27 лет – с 1995 года. Были разрозненные и редкие исследования, которые и вовсе прекратились после того, как Украина перекрыла канал в 2014 году."Восемь лет никакие исследования не проводились, поливных земель не было, ничего не выращивалось. С момента, как дамба была открыта и вода пошла, начались первые экспедиции по определению качества воды. А сейчас у нас стоит задача исследовать поливные почвы, растения, которые будут на них выращиваться, потому что уже активно начало развиваться сельское хозяйство вдоль канала", – объясняет ученый.Надо больше знатьСогласно прошлогодним данным, качество днепровской воды, пришедшей по Северо-Крымскому каналу, "хорошее", говорит эксперт. Тогда в рамках исследований прошло шесть экспедиций. Ученые измеряли различные параметры, но этого недостаточно, говорит эксперт.В числе предметов исследования также долгоживущие искусственные радионуклиды и микроэлементы, включая тяжелые металлы. Сколько стоит начатьНовый формат и структура работы позволят создать научную базу и прогнозировать обстановку, а также разработать рекомендации для оптимального и безопасного использования воды из Днепра для орошения значительных территорий в Крыму, объясняют в институте.Начать такую серьезную комплексную работу позволит грант, который ученые отдела радиационной и химической биологии получат от Российского научного фонда. Выполнять проект будут четверо специалистов под управлением Натальи Мирзоевой.3 миллиона рублей предусмотрены на два года. Если вложения оправдают себя, сроки смогут продлевать, отметила руководитель проекта.В мае 2022 года ученые ИнБЮМ сообщали, что в воде Северо-Крымского канала зафиксирована высокая концентрация искусственного радионуклида стронций-90. До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Джанкоем открыли временный мост через Северо-Крымский каналОчистка и ремонт: как Северо-Крымский канал готовят к сезону 2023 годВ Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, северо-крымский канал, инбюм, вода в крыму, наталья мирзоева, сельское хозяйство, крым
Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения

В Крыму впервые за 30 лет начнут проверять поступающую на поля воду из Днепра

08:22 20.01.2023
 
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)В Крыму впервые за 30 лет начнут проверять поступающую на поля воду из Днепра
В Крыму впервые за 30 лет начнут проверять поступающую на поля воду из Днепра
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. После открытия Северо-Крымского канала активное использование в Крыму днепровской воды требует серьезных и комплексных исследований ее качества. Об этом заявили севастопольские ученые, они и возродят традицию таких проверок впервые за почти 30 лет. Начать позволит грант в 3 миллиона. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Наталья Мирзоева.

Возвращение к традициям

По ее словам, комплексных исследований воды, которая поступает по руслу канала в Крым, а также "потребляющих" эту воду почв и сельхозкультур не проводили 27 лет – с 1995 года. Были разрозненные и редкие исследования, которые и вовсе прекратились после того, как Украина перекрыла канал в 2014 году.
"Восемь лет никакие исследования не проводились, поливных земель не было, ничего не выращивалось. С момента, как дамба была открыта и вода пошла, начались первые экспедиции по определению качества воды. А сейчас у нас стоит задача исследовать поливные почвы, растения, которые будут на них выращиваться, потому что уже активно начало развиваться сельское хозяйство вдоль канала", – объясняет ученый.
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Надо больше знать

Согласно прошлогодним данным, качество днепровской воды, пришедшей по Северо-Крымскому каналу, "хорошее", говорит эксперт. Тогда в рамках исследований прошло шесть экспедиций. Ученые измеряли различные параметры, но этого недостаточно, говорит эксперт.
"В современных условиях, когда столько объектов находится вдоль Днепра и все это стекает по Северо-Крымскому каналу, а мы – последняя принимающая точка, думаю, эта работа будет важна, пока существует канал. В этом году у нас добавятся углеводороды, мы будем измерять нефтяные загрязнения и так далее. То есть будем расширять спектр измеряемых параметров. Кроме того, задача выяснить, сколько и каких загрязняющих веществ способно задержаться в почве, а что сбрасывается в море", – рассказала Мирзоева.
В числе предметов исследования также долгоживущие искусственные радионуклиды и микроэлементы, включая тяжелые металлы.

Сколько стоит начать

Новый формат и структура работы позволят создать научную базу и прогнозировать обстановку, а также разработать рекомендации для оптимального и безопасного использования воды из Днепра для орошения значительных территорий в Крыму, объясняют в институте.
Начать такую серьезную комплексную работу позволит грант, который ученые отдела радиационной и химической биологии получат от Российского научного фонда. Выполнять проект будут четверо специалистов под управлением Натальи Мирзоевой.
3 миллиона рублей предусмотрены на два года. Если вложения оправдают себя, сроки смогут продлевать, отметила руководитель проекта.
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В мае 2022 года ученые ИнБЮМ сообщали, что в воде Северо-Крымского канала зафиксирована высокая концентрация искусственного радионуклида стронций-90.

До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать его удалось в конце февраля 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине.
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