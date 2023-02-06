https://crimea.ria.ru/20230206/vodu-v-krymu-nedostatochno-proveryayut-na-toksikanty--ekspert-1126795239.html

Воду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — эксперт

Воду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — эксперт - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Воду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — эксперт

Вода, которая подается в краны потребителям, должна перед подачей в сеть проходить биотестирование, что позволит обнаруживать все новые и новые загрязнители и... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T08:46

2023-02-06T08:46

2023-02-06T08:46

анатолий копачевский

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радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Вода, которая подается в краны потребителям, должна перед подачей в сеть проходить биотестирование, что позволит обнаруживать все новые и новые загрязнители и избавляться от них. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, комментируя случай с жалобой на качество воды в Севастополе.Жалоба на качество воды в СевастополеВ конце января в Севастополе много обсуждали появившуюся в соцсети информацию о якобы ненадлежащем качестве воды в кранах. В резонансном посте его автор сообщал, что после использования воды кожа покраснела и появился зуд: "Руки жжет, появился дерматит... которого никогда в жизни не было!" – отмечалось в публикации. В Роспотребнадзоре тогда сообщили, что отклонений от гигиенических нормативов по микробиологическим показателям питьевой водопроводной воды нет. А исполняющий обязанности замгубернатора Евгений Горлов, курирующий городское хозяйство, назвал информацию о "кошмаре" с водой несоответствующей действительности, заявив, что "все показатели в норме".Повод задуматьсяПроизошедшее нельзя назвать ни частным случаем, ни системной проблемой, поскольку нет данных о массовых обращениях и мероприятиях, проводимых в связи с ними, отмечает Копачевский. Кроме того, даже если этот случай действительно имел место, нельзя утверждать, что это была именно "водная проблема", а не проблема человека, который использует неподходящее или попросту вредное моющее средство.Тем не менее январский инцидент в Севастополе – повод задуматься о том, что в той воде, которая проходит множество проверок и считается соответствующей всем параметрам по СанПиНам, на самом деле действительно может быть множество токсикантов, которые еще неизвестны и не определяются, считает ученый.По его словам, количество открытых наукой токсичных химических веществ на планете – сотни тысяч. И тех, что еще не определены "тоже очень большое количество".Выход естьВыявить неизвестные вредные вещества способно биотестирование воды перед подачей в сеть, считает Копачевский."Мы должны начать научные работы, а потом сделать системы предмониторинга на уровне систем биотестирования, чтобы какие бы загрязняющие вещества... не попали до того, как мы начинаем качество этой воды контролировать, мы бы уже заранее видели, что этот токсикант, он попал в воду и мы должны разрабатывать некие барьерные, может быть, сорбционные (очистительные – ред.) системы, которые вводятся в действие (автоматически). Таким образом мы увеличиваем возможность защиты нашего населения в режиме более быстрого оперативного реагирования", – сказал ученый.Разработать такую систему проверки, по его словам, можно, используя различные экосистемы, реакция которых на те или иные загрязнители уже изучены наукой.Ранее ученый заявил о необходимости развивать науку в отрасли водоснабжения и водоотведения, поскольку необходимо разрабатывать новые технологии: без них невозможно накапливать, сберегать и очищать воду.Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения Водный вопрос: как надолго хватит воды в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230204/skolko-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-eksperty-vodniki-otsenili-zapasy-1126765245.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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