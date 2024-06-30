https://crimea.ria.ru/20240630/kak-v-krymu-prodvigaetsya-programma-remonta-zhilykh-domov-1138374806.html

Как в Крыму продвигается программа ремонта жилых домов

Как в Крыму продвигается программа ремонта жилых домов - РИА Новости Крым, 30.06.2024

Как в Крыму продвигается программа ремонта жилых домов

В Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 домов. На эти цели будет потрачено около 6 миллиардов рублей, сказала журналистам начальник отдела... РИА Новости Крым, 30.06.2024

2024-06-30T07:37

2024-06-30T07:37

2024-06-30T07:37

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капремонт многоквартирных домов

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. В Крыму до конца 2024 года отремонтируют более 800 домов. На эти цели будет потрачено около 6 миллиардов рублей, сказала журналистам начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Крыма Татьяна Горелова.Работы ведутся в рамках утвержденного краткосрочного плана, опубликованного на сайте министерства ЖКХ Крыма. Чаще всего в ремонте нуждаются крыши, уточнила начальник отдела."Крыши текут – и это сразу видно. Износ фундамента мы видим только либо инструментально, с помощью специалистов, а крыша если течет, ее видит любой", – говорит Горелова.Средств, которые платят граждане в фонд капитального ремонта, не хватает на весь объем работ, сказала она. Жители собирают за год в фонде около 2,2 миллиардов, а на ремонт ежегодно тратится не менее 4 миллиардов рублей.Износ жилых зданий в Крыму очень значительный, поэтому вовремя вносить средства в фонд капитального ремонта – это очень важно, подчеркнула она. Чем больше денег там будет собрано, тем больше работ будет выполнено.В Чистеньком отремонтируют пять домовВ селе Чистенькое Симферопольского района в этом году отремонтируют пять многоквартирных домов – один двухэтажный и четыре пятиэтажки. Крышу дома по улице Свиридова, 13 шесть раз перекрывали рубероидом – то есть латали слабые места на какое-то время, объясняет генеральный директор компании-подрядчика Алексей Романчук.Этот дом не видел капитального ремонта уже несколько десятилетий, рассказал житель дома Владимир Николаевич. Крыша в здании протекала, в результате чего вода стояла в подвалах.С компанией заключен контракт на капитальный ремонт 12 домов в Симферопольском и Бахчисарайском районах. На эти цели выделено около 70 миллионов рублей, все работы будут завершены досрочно, сказал гендиректор компании-подрядчика.Всего в Симферопольском районе в рамках Региональной программы капремонта ведутся работы в 57 МКД. Будет отремонтировано 50 кровель, 16 фасадов, 8 внутридомовых инженерных систем. Предусмотренный объем финансирования – 494 миллиона рублей.С февраля 2024 года суммы взносов за капитальный ремонт в Крыму и Севастополе выросли. В Республике теперь стоимость капремонта – 8,14 руб. за 1 кв. м (было – 7, 21 руб.), в Севастополе – 15,38 руб. за кв. м (было – 11,98 руб.). Депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев объяснил повышение подорожанием строительных материалов и услуг.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подорожает "коммуналка" – когда и на сколькоВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахВ Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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