https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-obsudili-perekhod-na-individualnoe-otoplenie-v-mnogoetazhkakh-1138248536.html

В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках - РИА Новости Крым, 20.06.2024

В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

В Крыму обсудили возможность перехода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T16:11

2024-06-20T16:11

2024-06-20T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму обсудили возможность перехода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с министром ЖКХ РК Максимом Новиком и врио гендиректора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко.Кроме того, глава республики сообщил, что начата работа по изоляции наружных теплосетей."На эти задачи выделено 30 млн рублей, что позволит снизить уровень теплопотерь и ежегодно экономить порядка 16 млн рублей", - уточнил Сергей Аксенов.Глава РК дал поручение привести в порядок внешний вид всех наружных сетей, в первую очередь во дворах многоквартирных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу регулирования температуры в помещениях проработают в КрымуБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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