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В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках - РИА Новости Крым, 20.06.2024
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
В Крыму обсудили возможность перехода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T16:11
2024-06-20T16:11
2024-06-20T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму обсудили возможность перехода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с министром ЖКХ РК Максимом Новиком и врио гендиректора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко.Кроме того, глава республики сообщил, что начата работа по изоляции наружных теплосетей."На эти задачи выделено 30 млн рублей, что позволит снизить уровень теплопотерь и ежегодно экономить порядка 16 млн рублей", - уточнил Сергей Аксенов.Глава РК дал поручение привести в порядок внешний вид всех наружных сетей, в первую очередь во дворах многоквартирных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу регулирования температуры в помещениях проработают в КрымуБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
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новости, новости крыма, общество, сергей аксенов, крымтеплокоммунэнерго, максим новик, минжкх крыма, жкх крыма и севастополя
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
Переход на индивидуальное отопление в многоэтажках Крыма будет решаться индивидуально
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму обсудили возможность перехода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с министром ЖКХ РК Максимом Новиком и врио гендиректора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко.
"Обсудили вопрос перехода на индивидуальное отопление в тех МКД, где большинство жильцов ранее отключились от центрального теплоснабжения. Каждую такую ситуацию нужно прорабатывать индивидуально в ручном режиме", - написал он в официальном Telegram-канале.
Кроме того, глава республики сообщил, что начата работа по изоляции наружных теплосетей.
"На эти задачи выделено 30 млн рублей, что позволит снизить уровень теплопотерь и ежегодно экономить порядка 16 млн рублей", - уточнил Сергей Аксенов.
Глава РК дал поручение привести в порядок внешний вид всех наружных сетей, в первую очередь во дворах многоквартирных домов.
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