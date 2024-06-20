Рейтинг@Mail.ru
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240620/v-krymu-obsudili-perekhod-na-individualnoe-otoplenie-v-mnogoetazhkakh-1138248536.html
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках - РИА Новости Крым, 20.06.2024
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
В Крыму обсудили возможность перехода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T16:11
2024-06-20T16:11
новости
новости крыма
общество
сергей аксенов
крымтеплокоммунэнерго
максим новик
минжкх крыма
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124757838_739:11:3126:1354_1920x0_80_0_0_82a4264d926de06531c49984cb8ca4a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму обсудили возможность перехода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с министром ЖКХ РК Максимом Новиком и врио гендиректора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко.Кроме того, глава республики сообщил, что начата работа по изоляции наружных теплосетей."На эти задачи выделено 30 млн рублей, что позволит снизить уровень теплопотерь и ежегодно экономить порядка 16 млн рублей", - уточнил Сергей Аксенов.Глава РК дал поручение привести в порядок внешний вид всех наружных сетей, в первую очередь во дворах многоквартирных домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу регулирования температуры в помещениях проработают в КрымуБолее 60 километров теплотрасс в Крыму требуют заменыВо сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124757838_466:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_2d25c9cbda13fe4fd99a2825f1ed32ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, общество, сергей аксенов, крымтеплокоммунэнерго, максим новик, минжкх крыма, жкх крыма и севастополя
В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

Переход на индивидуальное отопление в многоэтажках Крыма будет решаться индивидуально

16:11 20.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГазовый котел отопления
Газовый котел отопления - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Крыму обсудили возможность перехода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с министром ЖКХ РК Максимом Новиком и врио гендиректора "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрием Прилипко.
"Обсудили вопрос перехода на индивидуальное отопление в тех МКД, где большинство жильцов ранее отключились от центрального теплоснабжения. Каждую такую ситуацию нужно прорабатывать индивидуально в ручном режиме", - написал он в официальном Telegram-канале.
Кроме того, глава республики сообщил, что начата работа по изоляции наружных теплосетей.
"На эти задачи выделено 30 млн рублей, что позволит снизить уровень теплопотерь и ежегодно экономить порядка 16 млн рублей", - уточнил Сергей Аксенов.
Глава РК дал поручение привести в порядок внешний вид всех наружных сетей, в первую очередь во дворах многоквартирных домов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Программу регулирования температуры в помещениях проработают в Крыму
Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены
Во сколько коммунальщикам обойдется грязная вода и отключение тепла зимой
 
НовостиНовости КрымаОбществоСергей АксеновКрымтеплокоммунэнергоМаксим НовикМинЖКХ КрымаЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41В Крыму растет популяция краснокнижных сипов и грифов
17:36В Севастополе открыли рейд
17:25Срок ареста замминистра обороны Тимура Иванова продлен
17:21Более 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в Крыму
17:02В Севастополе остановили морское сообщение
16:53Аксенов раскритиковал работу администрации Керчи
16:25В Крыму умерла глава организации "Жители блокадного Ленинграда" Юрченко
16:11В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
15:56Ураган в Подмосковье повалил более 200 деревьев
15:31Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет суд
15:13Смерч, ливни и сорванные крыши: в Москве бушует непогода
15:11Работает ПВО: сбиты 74 украинских дрона и больше 20 HIMARS
14:59Минус две тысячи боевиков за сутки: потери ВСУ растут
14:51Задолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября
14:44В Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажках
14:27Первой поседела "Синева": в Крыму началась уборка лаванды
13:57Развожаев отправил в отставку главу Качи
13:50Житель Севастополя получил 7 лет "строгача" за вымогательство
13:33На границе Украины и Белоруссии фиксируют увеличение группировки ВСУ
13:23Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины
Лента новостейМолния