Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены
К замене 60 километров теплотрасс в Крыму приступят в апреле – "Крымтеплокоммунэнерго"
20:49 21.12.2023 (обновлено: 09:16 22.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В разгар отопительного сезона трубы, которые не менялись порядка сорока лет, рвутся, сотрудники "Крымтеплокоммунэнерго" устраняют локальные повреждения, но более 60 километров сетей требуют полной и скорейшей замены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор предприятия Игорь Данилович.
"Большая часть наших сетей была смонтирована еще в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Это уже четвертый десяток, поэтому проблема имеет место быть. Отопительный сезон в самом разгаре и остановить котельную, чтобы приступить к перекладке сетей, что займет не одни сутки, невозможно. Мы занимаемся локальным устранением повреждений. Приходится делать какие-то вставки", – рассказал Данилович.
В 2023 году, готовясь к отопительному сезону, специалисты заменили 25 435 погонных метров старых теплотрасс. Все запланированные на год мероприятия были выполнены в полном объеме, затраты на них составили 165 млн рублей. Но для нормальной бесперебойной работы сетей этого мало, отмечает Данилович.
Поэтому готовиться к следующем отопительному сезону начнут уже в январе, сразу после новогодних каникул. И фронт работ на этот раз в 2,5 раза больше.
"После новогодних праздников приступаем к процедурам закупки необходимых трубопроводов и оборудования для ремонтов на наших котельных. У нас 800 км сетей, и уже 60 364 метра мы определи, которыми будем заниматься, как только потушим последний котел в апреле. То есть мы не будем проблемные участки латать, ставить хомуты, заваривать, а будем конкретно идти на их перекладку: демонтировать старое и гнилое и заменять на новые трубы", – сказал глава предприятия.
А пока идет работа по согласованию со всеми ресурсоснабжающими организациями, имеющими подземные коммуникации, получения ордеров на проведение земляных работ, добавил он.
Игорь Данилович был представлен главой республики Сергеем Аксеновым как согласованный кандидат на должность гендиректора ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" в середине ноября.
Прежний глава предприятия Эдуард Селиванов покинул пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию в конце сентября.
Начавшиеся осенью многочисленные проверки госпредприятий в сфере ЖКХ выявили множество нарушений. В сентябре сменился руководитель "Крымэнерго". В комитете по противодействию коррупции Республики Крым сообщили о нарушении компанией конкурсных процедур, что привело к многомиллионному ущербу.
В конце октября под стражу был взят бывший директор департамента предприятия. В ноябре экс-глава "Крымэнерго" был объявлен в розыск, как сообщили в Следкоме Крыма, "по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности. Ранее следователи возбудили в отношении него уголовное дело по факту разработки преступной схемы, позволявшей необоснованно начислялись многомиллионные суммы задолженности абонентам "Крымэнерго".
В октябре заявление об увольнении по собственному желанию написал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства. Врио министра был назначен Сергей Силин.
Проверки прошли также на других ресурсоснабжающих организациях, в том числе "Крымгазсети" и "Вода Крыма".
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