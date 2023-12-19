https://crimea.ria.ru/20231219/v-sevastopole-86-letnyaya-babushka-zhivet-bez-otopleniya--sk-vedet-proverku-1133664389.html

В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку

В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку - РИА Новости Крым, 19.12.2023

В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку

Следственный комитет проверит информацию севастопольских СМИ о том, что в Нахимовском районе города в однокомнатной квартире практически без отопления проживает РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T20:05

2023-12-19T20:05

2023-12-19T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет проверит информацию севастопольских СМИ о том, что в Нахимовском районе города в однокомнатной квартире практически без отопления проживает 86-летняя пенсионерка, ребенок войны. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.Стена должны быть демонтирована по решению суда, однако оно не исполняется, добавили в Следкоме. По этому поводу будет проведена процессуальная проверка.Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, 86-летняя Зоя Ивановна Марченко проживает в доме "барачного типа", в комнате имеется пристройка площадью около 15 квадратных метров, в которой оборудована кухня, туалет и душ.По словам губернатора, специалисты соцзащиты посещают пенсионерку регулярно, покупают для нее продукты и помогают с уборкой. Развожаев поручил своему заместителю Александру Кулагину выехать на место, разобраться и оказать необходимую помощь.Отопительный сезон в Севастополе стартовал 21 октября, хотя по погодным условиям это должно было случиться в начале ноября. Решение о включении отопления досрочно было принято по многочисленным просьбам горожан, акцентировал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Севастополе: что говорят властиПод постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зимеВласти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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