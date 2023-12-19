https://crimea.ria.ru/20231219/v-sevastopole-86-letnyaya-babushka-zhivet-bez-otopleniya--sk-vedet-proverku-1133664389.html
В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку
В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку - РИА Новости Крым, 19.12.2023
В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку
Следственный комитет проверит информацию севастопольских СМИ о том, что в Нахимовском районе города в однокомнатной квартире практически без отопления проживает РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T20:05
2023-12-19T20:05
2023-12-19T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет проверит информацию севастопольских СМИ о том, что в Нахимовском районе города в однокомнатной квартире практически без отопления проживает 86-летняя пенсионерка, ребенок войны. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.Стена должны быть демонтирована по решению суда, однако оно не исполняется, добавили в Следкоме. По этому поводу будет проведена процессуальная проверка.Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, 86-летняя Зоя Ивановна Марченко проживает в доме "барачного типа", в комнате имеется пристройка площадью около 15 квадратных метров, в которой оборудована кухня, туалет и душ.По словам губернатора, специалисты соцзащиты посещают пенсионерку регулярно, покупают для нее продукты и помогают с уборкой. Развожаев поручил своему заместителю Александру Кулагину выехать на место, разобраться и оказать необходимую помощь.Отопительный сезон в Севастополе стартовал 21 октября, хотя по погодным условиям это должно было случиться в начале ноября. Решение о включении отопления досрочно было принято по многочисленным просьбам горожан, акцентировал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Севастополе: что говорят властиПод постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зимеВласти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков
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крымский следком, севастополь, михаил развожаев, общество, происшествия, новости, новости крыма, крым
В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку
В Севастополе 86-летняя пенсионерка живет без отопления
20:05 19.12.2023 (обновлено: 20:11 19.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет проверит информацию севастопольских СМИ о том, что в Нахимовском районе города в однокомнатной квартире практически без отопления проживает 86-летняя пенсионерка, ребенок войны. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.
"Так, в сюжете одного из городских телеканалов сообщается, что соседи ветерана заложили проход в общем коридоре коммунальной квартиры, тем самым перекрыв доступ к санузлу и общей кухне. В помещении, где проживает пенсионерка, отсутствует газ и отопление, повсюду сырость и стены покрыты плесенью", - опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Стена должны быть демонтирована по решению суда, однако оно не исполняется, добавили в Следкоме. По этому поводу будет проведена процессуальная проверка.
Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, 86-летняя Зоя Ивановна Марченко проживает в доме "барачного типа", в комнате имеется пристройка площадью около 15 квадратных метров, в которой оборудована кухня, туалет и душ.
"Ей приходится отапливать помещение электричеством и газовыми баллонами из-за того, что она не может узаконить пристройку к комнате в коммунальной квартире и провести туда газ. А пристройка возникла из-за того, что ее соседи заложили проход в общем коридоре, перекрыв Зое Ивановне доступ к санузлу и кухне. По решению суда еще несколько лет назад эту стену соседи должны были снести, но до сих пор этого не сделали", - написал глава региона.
По словам губернатора, специалисты соцзащиты посещают пенсионерку регулярно, покупают для нее продукты и помогают с уборкой. Развожаев поручил своему заместителю Александру Кулагину выехать на место, разобраться и оказать необходимую помощь.
Отопительный сезон в Севастополе стартовал 21 октября
, хотя по погодным условиям это должно было случиться в начале ноября. Решение о включении отопления досрочно было принято по многочисленным просьбам горожан, акцентировал губернатор.
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