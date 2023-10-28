https://crimea.ria.ru/20231028/vlasti-sevastopolya-poobeschali-reshit-problemy-s-otopleniem-do-zamorozkov-1132382812.html

Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков

Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков

Все котельные в Севастополе работают в штатном режиме, проблемные вопросы будут решены до заморозков. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T17:41

2023-10-28T17:41

2023-10-28T17:41

севастополь

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

евгений горлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Все котельные в Севастополе работают в штатном режиме, проблемные вопросы будут решены до заморозков. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов.По его словам, хотя к концу октября в Севастополе сохраняется теплая погода, отопительный сезон в городе стартовал после похолодания на прошлой неделе и многочисленных жалоб жителей.Однако работа по контролю за поставкой теплоносителя продолжается, добавил он, некоторые точечные проблемы еще предстоит решить.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания правительства сообщил, что отопительный сезон в регионе начнется 27 октября, при этом отметил, что процесс будет отлаживаться в течение нескольких дней. В большинстве регионов Крыма отопительный сезон начался раньше. 17 октября он стартовал в Симферополе и в Саках. Однако с 25 октября власти Симферополя и Евпатории приняли решение временно приостановить подачу тепла в многоквартирные дома. Социально значимых объектов это не коснулось.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октябряПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуКакая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС

севастополь

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