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Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков
Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков
Все котельные в Севастополе работают в штатном режиме, проблемные вопросы будут решены до заморозков. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T17:41
2023-10-28T17:41
севастополь
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
евгений горлов
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
теплоснабжение
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Все котельные в Севастополе работают в штатном режиме, проблемные вопросы будут решены до заморозков. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов.По его словам, хотя к концу октября в Севастополе сохраняется теплая погода, отопительный сезон в городе стартовал после похолодания на прошлой неделе и многочисленных жалоб жителей.Однако работа по контролю за поставкой теплоносителя продолжается, добавил он, некоторые точечные проблемы еще предстоит решить.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания правительства сообщил, что отопительный сезон в регионе начнется 27 октября, при этом отметил, что процесс будет отлаживаться в течение нескольких дней. В большинстве регионов Крыма отопительный сезон начался раньше. 17 октября он стартовал в Симферополе и в Саках. Однако с 25 октября власти Симферополя и Евпатории приняли решение временно приостановить подачу тепла в многоквартирные дома. Социально значимых объектов это не коснулось.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октябряПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуКакая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, евгений горлов, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, теплоснабжение, новости крыма
Власти Севастополя пообещали решить проблемы с отоплением до заморозков

Управляющие компании Севастополя обязали устранить проблемы с отоплением до заморозков

17:41 28.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Все котельные в Севастополе работают в штатном режиме, проблемные вопросы будут решены до заморозков. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Евгений Горлов.
По его словам, хотя к концу октября в Севастополе сохраняется теплая погода, отопительный сезон в городе стартовал после похолодания на прошлой неделе и многочисленных жалоб жителей.
"Сегодня уже все 140 котельных работают в штатном режиме, поставляя тепловую энергию как социальной инфраструктуре, так и многоквартирным жилым домам", – сказал Горлов.
Однако работа по контролю за поставкой теплоносителя продолжается, добавил он, некоторые точечные проблемы еще предстоит решить.
"Сейчас за выходные управляющие компании должны пройти и выявить проблемные вопросы, если такие есть, и, соответственно, их устранить до заморозков", – заключил Горлов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам заседания правительства сообщил, что отопительный сезон в регионе начнется 27 октября, при этом отметил, что процесс будет отлаживаться в течение нескольких дней.
В большинстве регионов Крыма отопительный сезон начался раньше. 17 октября он стартовал в Симферополе и в Саках. Однако с 25 октября власти Симферополя и Евпатории приняли решение временно приостановить подачу тепла в многоквартирные дома. Социально значимых объектов это не коснулось.
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