Рейтинг@Mail.ru
В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231028/v-moskve-pobit-desyatiletniy-snezhnyy-rekord-oktyabrya-1132378970.html
В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября
В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября - РИА Новости Крым, 28.10.2023
В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября
В Москве сильные снегопады побили 11-летний рекорд – высота сугробов достигла 12 сантиметров, рассказала в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T12:17
2023-10-28T12:17
москва
россия
погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1c/1132378854_0:100:2949:1759_1920x0_80_0_0_8c6e68cde41f4e26497a35c3f1bbe1b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В Москве сильные снегопады побили 11-летний рекорд – высота сугробов достигла 12 сантиметров, рассказала в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Интенсивные снегопады обрушились на столицу в минувшие сутки. По данным Тишковца, в пятницу выпало от пяти до 11 мм осадков. По его прогнозу, в субботу к вечеру снег в Москве сменится ледяным дождем.Ранее Тишковец рассказал, что в эти выходные в Крыму вероятны незначительные дожди, воздух прогреется до +23 градусов. По его словам, такие температурные показатели превышают климатическую норму на 3-5 градусов.При этом в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра - местами сила порывов будет достигать 25 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили паром – причинаМетровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправаКакая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
москва
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1c/1132378854_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_7a8ef1baf19dcb5a1e893c4635b65d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, россия, погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, общество, новости
В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября

Снегопады в Москве: высота покрова достигла 12 сантиметров

12:17 28.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСнег в Москве. Октябрь 2023
Снег в Москве. Октябрь 2023 - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В Москве сильные снегопады побили 11-летний рекорд – высота сугробов достигла 12 сантиметров, рассказала в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Интенсивные снегопады обрушились на столицу в минувшие сутки. По данным Тишковца, в пятницу выпало от пяти до 11 мм осадков.
"В результате интенсивных осадков подрос и снежный покров. В Москве, на ВДНХ и в Тушино его высота достигла 7 см, на Балчуге и МГУ – 9 см. Больше всего намело в подмосковных Черустях – 12 см. Такой снежный покров по климату, как правило, формируется лишь только в первой декаде декабря. Это самый большой снежный покров в октябре за последние 11 лет", - указал специалист.
По его прогнозу, в субботу к вечеру снег в Москве сменится ледяным дождем.
Ранее Тишковец рассказал, что в эти выходные в Крыму вероятны незначительные дожди, воздух прогреется до +23 градусов. По его словам, такие температурные показатели превышают климатическую норму на 3-5 градусов.
При этом в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра - местами сила порывов будет достигать 25 метров в секунду.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе остановили паром – причина
Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа
Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
 
МоскваРоссияПогодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Лавров заявил об опасности большой войны в Евразии
12:17В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября
11:59Жительница Севастополя попалась с полкило наркотика
11:38Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над Херсонщиной
11:19У Крымского моста выросла очередь
11:03Мирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
10:44Более 20 человек погибли на шахте в Казахстане: что известно о ЧП
10:19Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа
09:54Новая беспилотная атака: ПВО сбили 6 украинских дронов
09:43В Севастополе остановили паром – причина
09:23Что с водой в Крыму к ноябрю – ответ властей
08:59Мошенники переключились на детей: схемы обмана и способы защиты
08:31Что происходит у Крымского моста утром в субботу
08:18Ждали более 25 лет: в Ялте дали квартиры переселенцам из аварийного жилья
07:37Участники СВО со всей России венчаются в Крыму
07:03Историк рассказал о роли Крыма в освобождении Украины от фашистов
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
Лента новостейМолния