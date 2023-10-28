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В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября

В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября - РИА Новости Крым, 28.10.2023

В Москве побит десятилетний "снежный" рекорд октября

В Москве сильные снегопады побили 11-летний рекорд – высота сугробов достигла 12 сантиметров, рассказала в своем Telegram-канале ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T12:17

2023-10-28T12:17

2023-10-28T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В Москве сильные снегопады побили 11-летний рекорд – высота сугробов достигла 12 сантиметров, рассказала в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Интенсивные снегопады обрушились на столицу в минувшие сутки. По данным Тишковца, в пятницу выпало от пяти до 11 мм осадков. По его прогнозу, в субботу к вечеру снег в Москве сменится ледяным дождем.Ранее Тишковец рассказал, что в эти выходные в Крыму вероятны незначительные дожди, воздух прогреется до +23 градусов. По его словам, такие температурные показатели превышают климатическую норму на 3-5 градусов.При этом в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра - местами сила порывов будет достигать 25 метров в секунду.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили паром – причинаМетровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправаКакая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС

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