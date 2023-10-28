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Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа
Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа
В субботу в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, однако паромы продолжают работу, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T10:19
2023-10-28T10:19
2023-10-28T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, однако паромы продолжают работу, сообщили в Росморречфлоте.При этом за минувшие сутки паромы выполнили 14 рейсов.Всего с начала работы Керченской переправы в октябре 2022 года, через пролив в обе стороны перевезено 378 051 пассажир и 215 450 грузовика. Всего паромы выполнили 6 322 рейса.Работа Керченской паромной переправы ежедневно приостанавливается с 19 часов вечера до 6 утра. В рабочее время перевозятся рейсовые пассажирские автобусы и фуры, доставляющие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит у Крымского моста утром в субботуВ Севастополе остановили паром – причинаКакая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
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Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа
Керченская паромная переправа в субботу работает в условиях штормового предупреждения
10:19 28.10.2023 (обновлено: 10:34 28.10.2023)