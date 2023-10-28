https://crimea.ria.ru/20231028/metrovye-volny-v-prolive-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1132377708.html

Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа

Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Метровые волны в проливе: как работает Керченская паромная переправа

В субботу в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, однако паромы продолжают работу, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T10:19

2023-10-28T10:19

2023-10-28T10:34

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

росморречфлот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, однако паромы продолжают работу, сообщили в Росморречфлоте.При этом за минувшие сутки паромы выполнили 14 рейсов.Всего с начала работы Керченской переправы в октябре 2022 года, через пролив в обе стороны перевезено 378 051 пассажир и 215 450 грузовика. Всего паромы выполнили 6 322 рейса.Работа Керченской паромной переправы ежедневно приостанавливается с 19 часов вечера до 6 утра. В рабочее время перевозятся рейсовые пассажирские автобусы и фуры, доставляющие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит у Крымского моста утром в субботуВ Севастополе остановили паром – причинаКакая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС

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