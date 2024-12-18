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Аксенов оценил безопасность Крыма

Аксенов оценил безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Аксенов оценил безопасность Крыма

Безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T10:07

2024-12-18T10:07

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сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

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большое интервью главы крыма сергея аксенова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.Он напомнил, что Крым всегда находился в центре внимания противника. При этом подчеркнул, что, несмотря на это, стабильность достигнута благодаря мерам на упреждение, которые были приняты еще в 2022 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, большое интервью главы крыма сергея аксенова