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Аксенов оценил безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Аксенов оценил безопасность Крыма
Аксенов оценил безопасность Крыма - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Аксенов оценил безопасность Крыма
Безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 18.12.2024
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сергей аксенов
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безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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большое интервью главы крыма сергея аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.Он напомнил, что Крым всегда находился в центре внимания противника. При этом подчеркнул, что, несмотря на это, стабильность достигнута благодаря мерам на упреждение, которые были приняты еще в 2022 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействияАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуПутин поручил принять все меры для безопасности Крымского моста
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, большое интервью главы крыма сергея аксенова
Аксенов оценил безопасность Крыма

Аксенов: безопасность Крыма и крымчан полностью обеспечена

10:07 18.12.2024 (обновлено: 11:03 18.12.2024)
 
© РИА Новости КрымФСБ России по Республике Крым
ФСБ России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Отсутствие тяжелых событий – это уже и есть главное достижение. В такой ситуации, когда геополитическая ситуация меняется во всем мире. Удержание стабильности в целом на полуострове – я думаю, это люди ощущают, – у нас ситуация отстроена", – сказал глава региона.

Он напомнил, что Крым всегда находился в центре внимания противника. При этом подчеркнул, что, несмотря на это, стабильность достигнута благодаря мерам на упреждение, которые были приняты еще в 2022 году.
"Враг всегда "фонит". Не только Украина. Это и западные представители политических кругов. Крым практически у всех через любое выступление красной нитью проходит. И цели были – Крым, и стратегические задачи у них на начальном этапе были – Крым, но я говорю: меры гарантированы с 2022 года, меры, которые приняты по поручению президента и при его поддержке", – подчеркнул Аксенов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбществоБольшое интервью главы Крыма Сергея Аксенова
 
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