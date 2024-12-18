Аксенов оценил безопасность Крыма
Аксенов: безопасность Крыма и крымчан полностью обеспечена
10:07 18.12.2024 (обновлено: 11:03 18.12.2024)
© РИА Новости КрымФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Отсутствие тяжелых событий – это уже и есть главное достижение. В такой ситуации, когда геополитическая ситуация меняется во всем мире. Удержание стабильности в целом на полуострове – я думаю, это люди ощущают, – у нас ситуация отстроена", – сказал глава региона.
Он напомнил, что Крым всегда находился в центре внимания противника. При этом подчеркнул, что, несмотря на это, стабильность достигнута благодаря мерам на упреждение, которые были приняты еще в 2022 году.
"Враг всегда "фонит". Не только Украина. Это и западные представители политических кругов. Крым практически у всех через любое выступление красной нитью проходит. И цели были – Крым, и стратегические задачи у них на начальном этапе были – Крым, но я говорю: меры гарантированы с 2022 года, меры, которые приняты по поручению президента и при его поддержке", – подчеркнул Аксенов.
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