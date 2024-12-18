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Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму
Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму
Введение временных отключений мобильного интернета в Крыму, о которых накануне предупреждали власти республики, связано с обеспечением безопасности жителей... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T09:57
2024-12-18T11:02
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новости крыма
сергей аксенов
мобильная связь
интернет
эксклюзивы риа новости крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Введение временных отключений мобильного интернета в Крыму, о которых накануне предупреждали власти республики, связано с обеспечением безопасности жителей полуострова, это решение взвешенное. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, власти региона находятся на постоянной связи с сотрудниками силовых ведомств и правоохранительных структур, поэтому ряд решений принимается с учетом актуальной обстановки.Аксенов подчеркнул, что перебои с мобильным интернетом будут не на постоянной основе, а только тогда, когда это будет продиктовано мерами безопасности.Как сообщалось, с 17 декабря на полуострове будут временные отключения мобильного интернета. Отключаться он может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, мобильная связь, интернет, безопасность республики крым и севастополя, большое интервью главы крыма сергея аксенова
Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму

Аксенов: временное отключение мобильного интернета в Крыму – решение взвешенное

09:57 18.12.2024 (обновлено: 11:02 18.12.2024)
 
© РИА Новости КрымСергей Аксенов
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Введение временных отключений мобильного интернета в Крыму, о которых накануне предупреждали власти республики, связано с обеспечением безопасности жителей полуострова, это решение взвешенное. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, власти региона находятся на постоянной связи с сотрудниками силовых ведомств и правоохранительных структур, поэтому ряд решений принимается с учетом актуальной обстановки.

"Решения, которые принимаются, взвешенные и коллективные, обсужденные со всеми, прогноз последствий принятия любого решения очевиден, но не все детали можно раскрыть сейчас. Многие вещи я смогу расшифровать с точки зрения логики принятия решений только после окончания СВО, - сказал Аксенов. - То, что сегодня принято, на мой взгляд, более эффективных решений пока нет".

Аксенов подчеркнул, что перебои с мобильным интернетом будут не на постоянной основе, а только тогда, когда это будет продиктовано мерами безопасности.
"Крымчан прошу довериться нам, я персонально отвечаю за эту ситуацию. Если это происходит, то это нужно", - добавил он.
Как сообщалось, с 17 декабря на полуострове будут временные отключения мобильного интернета. Отключаться он может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаСергей АксеновМобильная связьИнтернетБезопасность Республики Крым и СевастополяБольшое интервью главы Крыма Сергея Аксенова
 
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