https://crimea.ria.ru/20241218/aksenov-obyasnil-vremennoe-otklyuchenie-mobilnogo-interneta-v-krymu-1142708137.html

Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму

Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Аксенов объяснил временное отключение мобильного интернета в Крыму

Введение временных отключений мобильного интернета в Крыму, о которых накануне предупреждали власти республики, связано с обеспечением безопасности жителей... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T09:57

2024-12-18T09:57

2024-12-18T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Введение временных отключений мобильного интернета в Крыму, о которых накануне предупреждали власти республики, связано с обеспечением безопасности жителей полуострова, это решение взвешенное. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, власти региона находятся на постоянной связи с сотрудниками силовых ведомств и правоохранительных структур, поэтому ряд решений принимается с учетом актуальной обстановки.Аксенов подчеркнул, что перебои с мобильным интернетом будут не на постоянной основе, а только тогда, когда это будет продиктовано мерами безопасности.Как сообщалось, с 17 декабря на полуострове будут временные отключения мобильного интернета. Отключаться он может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Также все кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, мобильная связь, интернет, безопасность республики крым и севастополя, большое интервью главы крыма сергея аксенова