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Явного противостояния между Россией и НАТО не будет – Алиев

Явного противостояния между Россией и НАТО не будет – Алиев - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Явного противостояния между Россией и НАТО не будет – Алиев

До явного противостояния между Россией и НАТО не дойдет, представить сценарий их горячей войны – все равно, что представить мировой апокалипсис. Об этом в... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T10:51

2024-12-18T10:51

2024-12-18T10:51

ильхам алиев

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азербайджан

мнения

политика

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. До явного противостояния между Россией и НАТО не дойдет, представить сценарий их горячей войны – все равно, что представить мировой апокалипсис. Об этом в интервью ВГТРК и РИА Новости заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Также Алиев надеется, что "смена администрации Соединенных Штатов будет сменой внешнеполитических ориентиров". По его словам, "надеяться на это позволяет опыт президенства Трампа в первый период, а также те заявления, которые были сделаны им и членами его команды в период предвыборной кампании и после нее".По словам азербайджанского президента, "понятно, что победителей в этой войне не будет и ни одна страна, даже расположенная далеко от, скажем, региона НАТО или же территории России, не будет чувствовать себя в безопасности".В последние годы в России отмечают беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ страны. НАТО расширяет инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". При этом в Кремле уже не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать с НАТО. Заявления некоторых западных политиков и высокопоставленных военных о том, что Москва якобы планирует напасть на одну из европейских стран-членов блока, российский лидер назвал "бредом" и "полной чушью". Цель таких заявлений, по словам Путина, – запугать собственное население, чтобы выбивать из них деньги на военные расходы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на УкраинеЧто хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на УкраинеЗапад стремится расширить зону боев на Белоруссию и Молдавию – ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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