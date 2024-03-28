https://crimea.ria.ru/20240328/rossiya-ne-sobiraetsya-voevat-s-nato-i-napadat-na-evropu--putin-1136090550.html

Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – Путин

Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – Путин - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – Путин

Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства назвал... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T00:43

2024-03-28T00:43

2024-03-28T01:19

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства назвал чушью и бредом заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками.Также глава государства, общаясь с летчиками, сказал: "То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей".По словам российского лидера, сателлиты США "побаиваются большой, сильной России", хотя напрасно это делают. "У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств", – подчеркнул президент РФ.

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2024

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владимир путин (политик), новости, россия, европа, сша, нато, политика, в мире