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Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – Путин - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – Путин
Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – Путин - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – Путин
Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства назвал... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T00:43
2024-03-28T01:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства назвал чушью и бредом заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками.Также глава государства, общаясь с летчиками, сказал: "То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей".По словам российского лидера, сателлиты США "побаиваются большой, сильной России", хотя напрасно это делают. "У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств", – подчеркнул президент РФ.
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владимир путин (политик), новости, россия, европа, сша, нато, политика, в мире
Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу – Путин

Путин: Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу

00:43 28.03.2024 (обновлено: 01:19 28.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Россия не собирается воевать с НАТО, это просто бред, разница в военных расходах велика, заявил президент РФ Владимир Путин. Также глава государства назвал чушью и бредом заявления о якобы планах России после Украины напасть на Европу.
Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками.

"В 2022 году США истратили (на военные расходы – ред.), дай Бог памяти, 811 миллиардов долларов, а Российская Федерация – 72 миллиарда... Мы что, при этом соотношении собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред", – сказал Путин.

Также глава государства, общаясь с летчиками, сказал: "То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей".
По словам российского лидера, сателлиты США "побаиваются большой, сильной России", хотя напрасно это делают. "У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств", – подчеркнул президент РФ.

"Это полная чушь – возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, чехов пугают. Просто бред. Очередной способ обмануть свое население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах, вот и все", – добавил Путин.

 
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