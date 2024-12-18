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Национализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Национализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты
Национализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Национализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты
Работа по выявлению объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России лиц ведется в Крыму на постоянной основе, все вырученные... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Работа по выявлению объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России лиц ведется в Крыму на постоянной основе, все вырученные средства идут на благо полуострова и крымчан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава республики Сергей Аксенов.Так, около 4 млрд рублей, полученных от национализации, планируют направить на решение проблемных вопросов муниципальных образований. Средства пойдут, в том числе, на строительство спортивных залов и спортивной инфраструктуры, ремонт междворовых проездов, приобретение коммунальной техники. Финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами, подчеркнул Аксенов.Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. В этом году Крым получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов. Часть вырученных средств направят на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОКВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыВ Крыму уточнили список национализированного имущества
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крым, новости крыма, сергей аксенов, национализация в крыму, большое интервью главы крыма сергея аксенова
Национализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты

Аксенов: полученные от национализации объектов деньги пойдут на благо Крыма и крымчан

10:13 18.12.2024 (обновлено: 11:03 18.12.2024)
 
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Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Работа по выявлению объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России лиц ведется в Крыму на постоянной основе, все вырученные средства идут на благо полуострова и крымчан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Если будет выявлено, что эти граждане ведут по отношению к нам себя недружественно, то да (рассматривается вопрос о национализации – ред.). Такое выявление с помощью правоохранительной системы, МВД и ФСБ, происходит регулярно. Как только таких выявляем, выносим вопрос на антитеррористическую комиссию и определяемся, что человек враждебно действует по отношению к России и Крыму. Тогда такие решения принимаем", - сказал он.
Так, около 4 млрд рублей, полученных от национализации, планируют направить на решение проблемных вопросов муниципальных образований. Средства пойдут, в том числе, на строительство спортивных залов и спортивной инфраструктуры, ремонт междворовых проездов, приобретение коммунальной техники. Финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами, подчеркнул Аксенов.
Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. В этом году Крым получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов. Часть вырученных средств направят на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаСергей АксеновНационализация в КрымуБольшое интервью главы Крыма Сергея Аксенова
 
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