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Национализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты

Национализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Национализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты

Работа по выявлению объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России лиц ведется в Крыму на постоянной основе, все вырученные... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T10:13

2024-12-18T10:13

2024-12-18T11:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Работа по выявлению объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России лиц ведется в Крыму на постоянной основе, все вырученные средства идут на благо полуострова и крымчан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава республики Сергей Аксенов.Так, около 4 млрд рублей, полученных от национализации, планируют направить на решение проблемных вопросов муниципальных образований. Средства пойдут, в том числе, на строительство спортивных залов и спортивной инфраструктуры, ремонт междворовых проездов, приобретение коммунальной техники. Финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами, подчеркнул Аксенов.Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. В этом году Крым получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов. Часть вырученных средств направят на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОКВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыВ Крыму уточнили список национализированного имущества

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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