Национализация украинских объектов в Крыму - Аксенов оценил результаты
Аксенов: полученные от национализации объектов деньги пойдут на благо Крыма и крымчан
10:13 18.12.2024 (обновлено: 11:03 18.12.2024)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Работа по выявлению объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России лиц ведется в Крыму на постоянной основе, все вырученные средства идут на благо полуострова и крымчан. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"Если будет выявлено, что эти граждане ведут по отношению к нам себя недружественно, то да (рассматривается вопрос о национализации – ред.). Такое выявление с помощью правоохранительной системы, МВД и ФСБ, происходит регулярно. Как только таких выявляем, выносим вопрос на антитеррористическую комиссию и определяемся, что человек враждебно действует по отношению к России и Крыму. Тогда такие решения принимаем", - сказал он.
Так, около 4 млрд рублей, полученных от национализации, планируют направить на решение проблемных вопросов муниципальных образований. Средства пойдут, в том числе, на строительство спортивных залов и спортивной инфраструктуры, ремонт междворовых проездов, приобретение коммунальной техники. Финансирование будет распределено между всеми муниципалитетами, подчеркнул Аксенов.
Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. В этом году Крым получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов. Часть вырученных средств направят на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.
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