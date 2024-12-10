В Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК
В Крыму за средства от национализации построят физкультурно-оздоровительный комплекс
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму за средства от национализации построят физкультурно-оздоровительный комплекс
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Большой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Зуя Белогорского района. Он будет построен за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.
"Принято решение о строительстве в поселке Зуя Белогорского района большого физкультурно-оздоровительного комплекса. Всего за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим, планируется построить шесть таких объектов в районных центрах республики", – сказано в сообщении.
Кроме того, жители Мельничного сельского поселения пожаловались на работу перевозчика, ответственного за пассажирское сообщение. Глава Крыма напомнил, что те, кто ответственен за пассажироперевозки, обязаны соблюдать расписание движение транспорта.
"В случае, если проблемная ситуация не разрешится до конца года, маршрут будет передан ГУП РК "Крымтроллейбус", – сказал Аксенов.
Ранее глава Крыма сообщал, что принято решение о создании объектов спортивной инфраструктуры за счет средств, поступивших от реализации национализированного имущества. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 – средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали.
Также глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.
Порядка двух миллиардов рублей, полученных от национализации в Крыму, направят на благоустройство дворов и ремонт домов культуры.
Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов, сообщал Аксенов 21 ноября. Часть вырученных средств расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.
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