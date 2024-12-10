https://crimea.ria.ru/20241210/v-krymu-za-dengi-ot-natsionalizatsii-ukrainskikh-oligarkhov-postroyat-fok-1142532005.html

В Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК

В Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК - РИА Новости Крым, 10.12.2024

В Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК

Большой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Зуя Белогорского района. Он будет построен за счет средств, полученных от национализации... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T17:05

2024-12-10T17:05

2024-12-10T17:05

спорт

сергей аксенов

новости крыма

белогорский район

благоустройство

транспорт

национализация в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Большой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Зуя Белогорского района. Он будет построен за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.Кроме того, жители Мельничного сельского поселения пожаловались на работу перевозчика, ответственного за пассажирское сообщение. Глава Крыма напомнил, что те, кто ответственен за пассажироперевозки, обязаны соблюдать расписание движение транспорта."В случае, если проблемная ситуация не разрешится до конца года, маршрут будет передан ГУП РК "Крымтроллейбус", – сказал Аксенов.Ранее глава Крыма сообщал, что принято решение о создании объектов спортивной инфраструктуры за счет средств, поступивших от реализации национализированного имущества. Уже в этом году будет установлен 21 спортивный зал: 15 – средних школах и шесть в учреждениях среднего профессионального образования, в которых спортзалы отсутствовали.Также глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.Порядка двух миллиардов рублей, полученных от национализации в Крыму, направят на благоустройство дворов и ремонт домов культуры.Крым в этом году получил 2,7 миллиарда рублей за счет реализации национализированного имущества украинских олигархов, сообщал Аксенов 21 ноября. Часть вырученных средств расходуются на поддержку участников специальной военной операции, а также установку модульных спортзалов в школах, уточнил глава региона ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о будущем национализированных предприятийБюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньгиКрым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, сергей аксенов, новости крыма, белогорский район, благоустройство, транспорт, национализация в крыму